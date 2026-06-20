Membrii Inițiativei Coridorul Vertical își unesc forțele. De ce investiția este strategică pentru România

Membrii Inițiativei Coridorului Vertical (DESFA, Gastrade, ICGB, Bulgartransgaz, Transgaz, FGSZ, Eustream, Vestmoldtransgaz și Gas Transmission System Operator of Ukraine), și-au unit forțele în vederea realizării anumitor investiții strategice.

Dezvoltarea Coridorului Vertical de gaz ar putea dubla capacitatea de transport până la aproximativ 9,4 miliarde de metri cubi anual, dacă proiectele regionale vor fi implementate integral.

Conceptul Coridorului Vertical a fost promovat de România încă din anul 2016 ca inițiativă strategică în scopul reducerii dependenței de gazele rusești și facilitării aprovizionării cu LNG american produs de companii americane atât din Statele Unite ale Americii cât și de companii americane din alte zone ale globului: Africa de Nord, offshore-ul Ciprului, câmpurile Leviathan și Tamar, etc.

Membrii Inițiativei Coridorului Vertical (DESFA, Gastrade, ICGB, Bulgartransgaz (BTG), Transgaz, FGSZ, Eustream, Vestmoldtransgaz (VMTG) și Gas Transmission System Operator of Ukraine (GTSOU), și-au unit forțele în vederea realizării anumitor investiții necesare pentru eliminarea constrângerilor fizice existente pe traseul Coridorului Vertical, sporind astfel capacitatea sistemelor lor, în special în direcția sud - nord.

Ei recunosc astfel necesitatea de a asigura aprovizionarea neîntreruptă cu gaze naturale a piețelor lor, precum și importanța creșterii lichidității pieței prin facilitarea unor rute alternative de aprovizionare.

Prin implementarea Coridorului Vertical se va putea prelua LNG american produs de companii americane (Exxon, Chevron, etc), inclusiv din terminalele LNG din Grecia existente (Revythoussa, Alexandroupolis) precum și din alte terminalele în fază de proiect

În prezent, capacitatea Coridorului Vertical este de 5,03 mld m3/ an (0).

Deși există progrese semnificative în infrastructură, principalele provocări rămân finanțarea proiectelor și lipsa specialiștilor. Oficialii atrag atenția că doar o abordare integrată, adică investiții în rețele, dezvoltarea producției și formarea resursei umane, ar putea susține tranziția energetică și creșterea economică.

Coridorul Vertical, care conectează Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina, ar putea aduce un profit suplimentar României de până la 250 de milioane de euro anual pentru companiile româneşti, prin creşterea tranzitului şi a lichidităţii în piaţă.