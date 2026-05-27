Instanța a suspendat ordinul lui Miruță privind transferul unor proiecte majore de la CNAIR către CNIR

Instanța a admis cererea formulată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și a suspendat executarea Ordinului nr. 475/05.05.2026 emis de Ministerul Transporturilor, prin care cinci proiecte majore de infrastructură urmau să fie transferate către Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).

Procesul a fost înregistrat pe 19 mai 2026 la Secția a X-a de contencios administrativ și fiscal și pentru achiziții publice a Curții de Apel București, sub numărul 3022/2/2026.

În dosar, CNAIR are calitatea de reclamant, iar Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este pârât.

Potrivit soluției pronunțate miercuri, 27 mai 2026, instanța „admite cererea de suspendare” formulată de compania de stat.

„Suspendă executarea Ordinului Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 475/05.05.2026 şi a actelor subsecvente acestuia până la pronunţarea instanţei de fond”, se arată în minuta Curții de Apel București.

Hotărârea este executorie, însă poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile de la comunicare.

Dacă instanța va menține această decizie și pe fond, transferul proiectelor către CNIR va fi blocat temporar, iar termenul de 15 zile prevăzut în ordin nu va mai produce efecte până la soluționarea definitivă a cauzei.

Surse CNAIR: CNIR nu poate gestiona proiecte de asemenea amploare

Potrivit unor surse din cadrul CNAIR, contestarea ordinului are la bază temeri serioase privind capacitatea administrativă și tehnică a CNIR de a prelua și gestiona proiecte majore de infrastructură.

Sursele citate susțin că CNIR, compania condusă de Gabriel Budescu, are aproximativ 75 de angajați și întâmpină deja dificultăți în gestionarea proiectelor aflate în licitație.

Un exemplu invocat este Lotul 2 al Autostrăzii Târgu Neamț-Ungheni, unde CNIR a pierdut contestațiile formulate în cadrul procedurii de achiziție în fața companiei turcești Nurol.

Potrivit acelorași surse, acest eșec ar putea compromite semnarea contractului până la data-limită de 31 mai, termen prevăzut în programul european SAFE.

Mai mult, reprezentanți ai CNAIR susțin că firma turcească nici nu ar fi trebuit să participe la licitație, deoarece regulile programului SAFE ar exclude anumite companii din afara spațiului eligibil.

„Dacă încă din momentul lansării licitației angajații CNIR ar fi stabilit clar limitele prin documentație, firma din Turcia nu ar mai fi participat la licitație și, evident, nu ar mai fi avut cum să depună contestații”, au declarat surse apropiate conducerii CNAIR.

Aceleași surse susțin că noua companie „nu este capabilă nici măcar să întocmească documentațiile de licitație conform legii” și avertizează că România „nu își mai permite experimente eșuate care îi privează pe români de autostrăzi”.