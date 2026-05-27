Sorana Cîrstea are mers de TGV la Paris. Calificare fără set pierdut în turul 3 la Roland Garros

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a înfruntat-o miercuri seară pe germanca Eva Lys (24 de ani, 81 WTA), în turul doi al turneului de la Roland Garros, derulat pe zgura de la Paris. Sorana confirmă forma de vis pe care o traversează în ceea ce a anunțat că este anul retragerii din circuitul profesionist.

Pe terenul 9 al complexului din capitala Franței, Sorana a început în forță jocul cu adversara care îi poate fi nepoată. A făcut break, dar s-a văzut repede condusă cu 3-1. Până la final și-a reglat serviciul și a strălucit la retur. După 39 de minute, prima manșă era în buzunarul româncei.

Setul doi a avut alt istoric, mult mai favorabil româncei. Sportiva din Târgoviște a demarat în forță și n-a mai putut fi ajunsă. Meciul s-a terminat cu scorul de 6-3, 6-0.

Calificându-se în turul 3, Sorana și-a asigurat un premiu de 187.000€, iar în turul 4 o așteaptă un cec de 285.000€. România o are doar pe Sorana în concurs la Roland Garros.

Între cele două sportive, scorul meciurilor directe era 1-1. Lys s-a impus în 2023, la Cluj, apoi revanșa Soranei a venit în acest an, la Australian Open, pe 20 ianuarie.