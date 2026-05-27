Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
Legendara trupă Iron Maiden concertează joi pe Arena Națională: Program, reguli de acces și restricții. Recomandări pentru fanii străini

Trupa britanică Iron Maiden revine la București joi, cu un concert pe Arena Națională, eveniment inclus în turneul „Run For Your Lives”. În deschidere va urca pe scenă formația Anthrax. Organizatorii au anunțat programul complet al serii, precum și regulile de acces pentru public.

Bruce Dickinson, Iron Maiden FOTO EPA / EFE
Detalii privind accesul pe Arena Națională

Accesul în stadion va fi permis începând cu ora 17:00 pentru toate categoriile de bilete. Anthrax va urca pe scenă în jurul orei 19:00, iar concertul Iron Maiden este programat să înceapă în jurul orei 20:40. Organizatorii precizează că programul este orientativ și poate suferi modificări independente de voința lor.

Pentru a evita aglomerația, publicul este sfătuit să ajungă din timp la stadion. Începând cu ora 12:00, zona Maior Ion Coravu va fi deschisă și va funcționa ca spațiu de așteptare, cu baruri, food trucks, standuri de merchandise și toalete ecologice.

Din cauza fluxului mare de persoane așteptate, parcarea supraterană a Arenei Naționale va fi închisă, iar organizatorii recomandă utilizarea transportului public.

Accesul se va face exclusiv pe baza biletelor achiziționate din platformele oficiale: IronMaiden.emagic.ro, Tickets.Emagic.ro și iaBilet.ro. Biletele cumpărate din alte surse nu garantează accesul.

Intrarea în stadion va fi organizată pe mai multe artere: Bulevardul Basarabia pentru tribune, strada Maior Coravu pentru biletele Standing și tribuna M, respectiv Bulevardul Pierre de Coubertin pentru alte zone Standing și tribune.

Biletul permite o singură intrare, iar părăsirea perimetrului nu permite revenirea în stadion fără achiziționarea unui nou bilet. Organizatorii atrag atenția că revânzarea sau transferul biletelor este interzis.

Afișul concertului. FOTO: iabilet.ro
Pentru zona de gazon, accesul va fi împărțit în două fluxuri: cei cu bilete Standing Pink vor intra pe la Maior Coravu, iar cei cu Standing Green pe la Pierre de Coubertin.

Obiecte interzise și permise 

Organizatorii au transmis și o listă detaliată de obiecte interzise, care include sticle, doze, umbrele, bagaje voluminoase, obiecte contondente, aparate profesionale de înregistrare sau artificii.

Sunt permise doar obiecte strict limitate, precum baterii externe mici, aparate foto compacte și medicamente însoțite de documente justificative.

În zona de așteptare vor fi disponibile baruri și puncte cu mâncare, iar în incinta stadionului vor exista puncte de suport pentru probleme legate de bilete.

Copiii de orice vârstă pot participa doar pe baza unui bilet, iar minorii sub 16 ani trebuie însoțiți de un adult. Organizatorii recomandă ca minorii sub 12 ani să poarte căști de protecție auditivă.

Spectacolul se va desfășura cu acoperișul stadionului deschis, iar utilizarea umbrelelor este interzisă. De asemenea, în timpul concertului pot fi folosite efecte de lumini stroboscopice, care pot dăuna persoanelor cu epilepsie fotosensibilă, iar fumatul este permis doar în zone special amenajate.

Restricții de trafic joi, 28 mai, în Capitală

Pentru buna desfășurare a evenimentului și pentru siguranța participanților, Brigada Rutieră anunță o serie de restricții de circulație care vor intra în vigoare încă din cursul dimineții.

Traficul rutier se va închide progresiv în ziua concertului legendarei trupe, după cum urmează:

- Bd. Basarabia, începând cu ora 14.00, progresiv între Bd. Chișinău și Str. Câmpia Libertății, inclusiv străzile care acced, astfel:

sensul de mers dinspre Bd. Chișinău către Piața Hurmuzachi, începând cu ora 14:00, ambele benzi de circulație;

sensul de mers dinspre Piața Hurmuzachi către Bd. Chișinău, ambele benzi de circulație;

- Str. Maior Coravu, începând cu ora 14.00 până după terminarea concertului; - Bd. Pierre de Coubertin, începând cu ora 08.00 până după terminarea concertului, între Str. Vatra Luminoasă și rondul de la intrarea în stadion;

- Str. Tony Bulandra, începând cu ora 14.00, gradual până după terminarea concertului;

Recomandările Jandarmeriei Române

Jandarmeria Română a transmis recomandări privind siguranța publicului, îndemnând participanții să respecte indicațiile personalului de securitate, să evite aglomerația și să raporteze orice comportament suspect.

