Creșteri record de prețuri în Bulgaria după trecerea la euro: pâinea, taxele de parcare și produsele de bază aproape s-au dublat în doar 48 de ore

Primele zile după adoptarea monedei euro în Bulgaria au fost marcate de creșteri fulgerătoare ale prețurilor: pâinea, taxele de parcare și produsele de bază aproape s-au dublat în doar 48 de ore.

Experții avertizează că majorările nu reflectă costuri reale, ci reprezintă un test al răbdării consumatorilor, în timp ce statul întârzie să aplice regulile și să controleze piața.

Avocatul Martin Kostov, de la firma „Imash Pravo”, susține că ceea ce trebuia să fie un proces liniar, bazat pe cursuri de schimb fixe și reguli clare, s-a transformat într-un „test de stres al guvernării”, iar cetățenii au fost cei mai afectați.

„Experiența istorică a Bulgariei amplifică efectul. Crizele financiare din 1996-1997 și denominațiunile din 1999 au lăsat cetățenii vigilenți: perioadele de tranziție sunt sensibile, sistemele întârziate, regulile sunt, dar aplicarea lor este adesea necorespunzătoare. Primele zile ale lunii ianuarie 2026 au ilustrat acest lucru clar, deoarece ajustările prețurilor au depășit simpla conversie”, explică Kostov, pentru Novinite.

Creșteri de prețuri fără justificare

În prima săptămână după adoptarea monedei euro, prețurile au urcat mult peste rata oficială de conversie de 1 euro = 1,95583 leva. Pâinea, un produs de bază, a crescut cu 33% în doar două zile: un produs care costa 0,89 leva pe 31 decembrie a ajuns la 1,19 leva (0,61 euro) pe 2 ianuarie.

Comerțul online a amplificat fenomenul. Prețurile au fost majorate digital, în unele cazuri aproape dublându-se într-o singură zi: recipientele de plastic au urcat de la 5,23 la 10,22 euro, iar cizmele de cauciuc de la 49,99 leva la 49,99 euro (~97,80 leva). Chiar și erorile evidente, precum o pizza facturată dublu față de etichetă, afectează consumatorul, în timp ce comercianții invocă probleme tehnice.

„Manipularea vizuală a prețurilor este o altă tactică: comercianții afișează prețuri în euro cu roșu, sugerând reduceri, exploatând astfel confuzia consumatorilor care își convertesc mental moneda. Fără o aplicare strictă a legii, aceste practici rămân impunătoare”, adaugă Kostov.

Nu doar sectorul privat a profitat de tranziție. În Sofia, taxele de parcare au crescut de la 2 leva/oră (~1,02 euro) la 2 euro (~3,91 leva) și de la 1 leva (~0,51 euro) la 1 euro (~1,95 leva). Monopolurile de stat, precum serviciile agricole, au majorat și ele tarifele: certificatele funciare au ajuns de la 15 leva (~7,67 euro) la 25 euro (~48,90 leva).

Cetățenii nu au alternative, iar simbolica conversie în euro a servit ca pretext pentru aceste majorări. Politizarea instituțiilor de reglementare și numirea funcționarilor pe criterii politice, nu profesionale, au lăsat piețele libere să testeze răbdarea publicului.

Legea prevede o rată de schimb fixă și interzice creșterile nejustificate ale prețurilor la trecerea la euro. Legislația pentru protecția consumatorilor interzice practici înșelătoare și etichetarea manipulatoare. Cu toate acestea, aplicarea regulilor rămâne precară, iar cetățenii plătesc consecințele.

„Trecerea la euro a scos în evidență oportunismul pieței și slăbiciunea instituțională. Statul nu-și aplică propriile reguli, iar consumatorii sunt nevoiți să fie vigilenți, să adune dovezi și să-și apere drepturile”, concluzionează avocatul.