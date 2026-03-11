UNTRR cere reducerea accizei la motorină pentru a salva transportatorii români de la faliment

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) solicită Guvernului măsuri urgente pentru a limita impactul creşterii preţului motorinei asupra transportului rutier şi economiei, printre care reducerea accizei sau extinderea schemei de rambursare.

Potrivit organizaţiei, motorina reprezintă aproximativ 40% din costul total al transportului, iar o creştere de 25% a preţului carburantului poate majora direct costurile de transport cu cel puţin 10%.

„Creşterea preţului la carburant şi la energie duce la o creştere accelerată a inflaţiei şi o frânare puternică a consumului, cu impact dramatic asupra companiilor de transport care nu îşi vor mai putea acoperi costurile de funcţionare”, avertizează UNTRR.

Transportatorii atrag atenţia că, fără măsuri de sprijin sau o fiscalitate competitivă, stabilitatea lanţurilor logistice și competitivitatea firmelor românești pe piaţa europeană vor fi afectate.

„În lipsa unor măsuri de sprijin, firmele de transport dacă nu îşi vor putea acoperi costurile variabile şi cu atât mai puţin costurile fixe, în condiţiile scăderii volumelor, vor fi condamnate la un faliment rapid, ţinând cont că industria operează cu o marjă de sub 5%”, explică UNTRR.

Uniunea propune două măsuri principale: reducerea accizei la motorină de la aproximativ 550 euro/1.000 litri la nivelul minim european de 330 euro/1.000 litri, ceea ce ar putea reduce preţul carburantului cu circa 1,35 lei/litru; sau, alternativ, extinderea schemei de rambursare a accizei până la finalul anului şi majorarea valorii rambursate la 1,12 lei/litru. Complementar, UNTRR propune reluarea mecanismului de compensare a carburantului aplicat în perioada pandemiei, cu subvenţionarea a 0,5 lei/litru, în funcţie de evoluţia preţurilor.

Datele prezentate de transportatori arată că preţul motorinei fără taxe este apropiat între statele membre: 0,80 euro/litru în România, 0,81 euro/litru în Ungaria şi Croaţia, 0,89 euro/litru în Germania. Diferenţele la pompă provin în principal din nivelul accizelor şi al TVA-ului. În ultimele zece zile, creşterile au fost foarte diferite între statele UE: până la 20% în Austria, Cehia, Franţa, Germania sau Olanda, și până la 48% în Spania, în timp ce în Croaţia şi Slovenia majorările au fost sub 2%.

UNTRR subliniază că taxele ridicate determină deja transportatorii să alimenteze în Ungaria, Croaţia, Slovenia sau Bulgaria, ceea ce duce la pierderi pentru bugetul României. Transporturile rutiere internaţionale de mărfuri reprezintă sectorul cu cea mai mare contribuţie la exportul de servicii al României, depăşind anual 25% din valoarea totală a serviciilor exportate.

În prezent, acciza la motorină în România este de aproximativ 550 euro/1.000 litri, semnificativ peste minimul european de 330 euro/1.000 litri, iar pentru benzină, acciza este de 3.059,9 lei/1.000 litri, vizând încasări de circa şase miliarde de lei.

„În România, accizele sunt taxele cu cel mai ridicat nivel de colectare. Creşterea rapidă a preţurilor la carburanţi amplifică presiunea asupra transportatorilor și asupra economiei în ansamblu”, arată UNTRR.

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România este o organizaţie profesională și patronală, independentă și apolitică, fondată în 1990, care reprezintă peste 16.000 de firme care efectuează transporturi interne și internaționale de marfă și persoane.