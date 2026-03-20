Cum reducem consumul de carburant. Recomandările AIE: de la munca de acasă la plitele electrice

Agenția Internațională pentru Energie a prezentat vineri o serie de acțiuni axate pe cerere pe care guvernele, întreprinderile și gospodăriile le pot întreprinde pentru a atenua impactul economic asupra consumatorilor al perturbărilor piețelor petroliere cauzate de războiul din Orientul Mijlociu.

Conflictul din Orientul Mijlociu a declanșat cea mai mare întrerupere a aprovizionării din istoria pieței globale de petrol, transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz, care transportă în mod normal aproximativ 20% din consumul global de petrol, fiind redus la o infimă cantitate. Aproximativ 20 de milioane de barili de țiței și produse petroliere pe zi tranzitează de obicei strâmtoarea. Pierderea acestor fluxuri a înăsprit semnificativ piețele, împingând prețurile țițeiului peste 100 de dolari pe baril și determinând creșteri și mai accentuate ale produselor rafinate, cum ar fi motorina, combustibilul pentru avioane și gazul petrolier lichefiat (GPL), se arată în analiza realizată de Agenția Internaționalpă a Energiei, care prezintă și un set de măsuri de reducere a consumului de carburanți.

Restabilirea tranzitului prin Strâmtoarea Hormuz rămâne esențială pentru stabilizarea piețelor energetice globale. Între timp, țările acționează atât în ​​funcție de cerere, cât și de ofertă. Pe 11 martie, țările membre ale AIE au convenit să elibereze 400 de milioane de barili de petrol din rezervele de urgență - cea mai mare retragere a stocurilor din istoria Agenției. Cu toate acestea, măsurile care vizează oferta nu pot compensa pe deplin amploarea perturbărilor. Abordarea cererii este un instrument esențial și imediat pentru a reduce presiunea asupra consumatorilor prin îmbunătățirea accesibilității și sprijinirea securității energetice.

Un nou raport al AIE identifică zece măsuri care pot fi implementate rapid de către guverne, companii și gospodării. Aceste acțiuni se concentrează în principal pe transportul rutier, care reprezintă aproximativ 45% din cererea globală de petrol, dar acoperă și aviația, gătitul și industria. Adoptarea pe scară largă, acolo unde este posibil, ar amplifica impactul lor global și ar ajuta la atenuarea șocului.

„Războiul din Orientul Mijlociu creează o criză energetică majoră, inclusiv cea mai mare întrerupere a aprovizionării din istoria pieței globale de petrol. În absența unei rezolvări rapide, impactul asupra piețelor energetice și a economiilor va deveni din ce în ce mai sever”, a declarat directorul executiv al AIE, Fatih Birol . „În calitate de autoritate energetică globală, AIE face tot posibilul pentru a sprijini stabilitatea piețelor energetice. Am lansat recent cea mai mare eliberare de stocuri de petrol de urgență ale AIE de până acum - și sunt în strânsă legătură cu guverne cheie din întreaga lume, inclusiv cu principalii producători și consumatori de energie, ca parte a diplomației noastre energetice internaționale. În plus, raportul de astăzi oferă o serie de măsuri imediate și concrete care pot fi luate din punct de vedere al cererii de către guverne, întreprinderi și gospodării pentru a proteja consumatorii de impactul acestei crize. Acesta se bazează pe decenii de expertiză a AIE în acest domeniu și evidențiază măsuri care s-au dovedit a funcționa în practică în diferite contexte. Cred că va fi util guvernelor din întreaga lume, atât în ​​economiile avansate, cât și în cele în curs de dezvoltare, în aceste vremuri dificile.”

În transportul rutier, o combinație de măsuri comportamentale și politice poate genera economii rapide. Multe dintre aceste măsuri au fost implementate în trecut și sunt din nou luate în considerare în mai multe țări. Lucrul de acasă, acolo unde este posibil, reduce cererea de combustibil pentru naveta, în timp ce reducerea limitelor de viteză pe autostradă cu cel puțin 10 kilometri pe oră reduce consumul de combustibil atât pentru vehiculele de pasageri, cât și pentru cele de marfă. Încurajarea trecerii de la mașinile private la transportul public, alături de măsuri precum accesul alternativ al vehiculelor private în orașele mari, poate reduce și mai mult congestionarea traficului și consumul de combustibil. Câștiguri suplimentare pot fi obținute prin utilizarea în comun a mașinilor și prin practici de conducere mai eficiente, precum și prin îmbunătățirea eficienței operațiunilor de transport de marfă și livrare.

Dincolo de transportul rutier, acțiunile specifice pot reduce presiunea asupra combustibililor care sunt deosebit de restricționați. O reducere a călătoriilor aeriene acolo unde există alternative poate reduce semnificativ cererea de combustibil pentru avioane. Măsurile de a muta utilizarea GPL-ului din transport către aplicații esențiale, cum ar fi gătitul, pot contribui la protejarea gospodăriilor vulnerabile. În același timp, încurajarea adoptării unor soluții alternative de gătit curate, acolo unde este posibil, poate reduce dependența de GPL și poate evita revenirea la combustibili mai poluanți care dăunează sănătății oamenilor.

Industria are, de asemenea, un rol important de jucat. În țările în care aprovizionarea cu GPL este sub presiune, instalațiile ar putea fi capabile să treacă de la GPL la materii prime alternative, cum ar fi nafta. Acest lucru poate elibera aprovizionarea cu GPL pentru utilizări urgente - și poate fi completat de măsuri pe termen scurt de eficiență și întreținere care pot duce la reduceri suplimentare ale consumului de petrol.

Guvernele pot da un exemplu prin măsuri din sectorul public, acțiuni de reglementare și stimulente specifice, asigurându-se în același timp că sprijinul pentru consumatori este programat în mod corespunzător și concentrat pe cei mai nevoiași. Experiența crizelor anterioare arată că mecanismele de sprijin bine direcționate sunt mai eficiente și mai sustenabile din punct de vedere fiscal decât subvențiile pe scară largă.

Deși măsurile axate pe cerere evidențiate în raport nu pot fi la nivelul amplorii perturbărilor aprovizionării, ele pot juca un rol semnificativ în reducerea costurilor pentru consumatori, diminuarea tensiunilor de pe piețe și conservarea combustibililor pentru utilizări esențiale până la reluarea fluxurilor normale.

AIE a publicat, de asemenea, o prezentare generală a tuturor măsurilor politice legate de cerere anunțate de guverne de la începutul crizei. Aceasta arată că multe țări iau deja măsuri pentru a proteja consumatorii prin măsuri de conservare și financiare similare cu cele discutate în raport.

Recomandările AIE

Acțiuni imediate pentru reducerea cererii:

1. Munca de acasă, acolo unde este posibil.

Îndepărtează consumul de petrol de la naveta, în special acolo unde locurile de muncă sunt potrivite pentru munca la distanță.

2. Reduceți limitele de viteză pe autostradă cu cel puțin 10 km/h.

Vitezele mai mici reduc consumul de combustibil pentru autoturisme, autoutilitare și camioane.

3. Încurajarea transportului public

Trecerea de la mașinile private la autobuze și trenuri poate reduce rapid cererea de petrol.

4. Accesul alternativ al mașinilor private la drumurile din orașele mari în zile diferite.

Schemele de rotire a plăcuțelor de înmatriculare pot reduce congestionarea traficului și consumul excesiv de combustibil.

5. Creșterea gradului de utilizare în comun a mașinilor și adoptarea unor practici eficiente de conducere.

O ocupare mai mare a mașinilor și condusul ecologic pot reduce rapid consumul de combustibil.

6. Conducerea eficientă a vehiculelor comerciale rutiere și livrarea de mărfuri.

Practicile de conducere mai bune, întreținerea vehiculelor și optimizarea încărcăturii pot reduce consumul de motorină.

7. Reducerea utilizării GPL din transport

Trecerea vehiculelor bicombustibile și a celor convertite de la GPL la benzină poate conserva GPL-ul pentru gătit și alte nevoi esențiale.

8. Evitați călătoriile aeriene acolo unde există opțiuni alternative.

Reducerea zborurilor de afaceri poate reduce rapid presiunea asupra piețelor de combustibil pentru avioane.

9. Pe cât posibil, treceți la alte soluții moderne de gătit.

Încurajarea gătitului electric și a altor opțiuni moderne poate reduce dependența de GPL.

10. Valorificarea flexibilității în ceea ce privește materiile prime petrochimice și implementarea unor măsuri pe termen scurt de eficiență și întreținere.

Industria poate contribui la eliberarea GPL pentru utilizări esențiale, reducând în același timp consumul de petrol prin îmbunătățiri operaționale rapide.

