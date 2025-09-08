search
Luni, 8 Septembrie 2025
Ciolacu: Demontez minciuna că am cheltuit discreționar și în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului. Sumele făcute publice

Publicat:

Fostul premier Marcel Ciolacu respinge acuzațiile conform cărora ar fi cheltuit „discreționar și în scop electoral” zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului. Pentru a-și susține punctul de vedere, el a publicat sumele alocate de Guvern în 2024.

Marcel Ciolacu FOTO: Inquam Photos
Marcel Ciolacu FOTO: Inquam Photos

Marcel Ciolacu a prezentat cifrele susținând că cele mai multe alocări au fost pentru investițiile cu fonduri europene.

„Demontez azi minciuna că am cheltuit discreționar și în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului și public toate sumele alocate prin Hotărâri de Guvern în 2024! După cum se poate vedea, peste 95% din bani sunt exclusiv pentru cheltuieli operaționale, iar ponderea cea mai mare este pentru a susține investiții – majoritare fiind cele pe bani europeni”, a explicat Marcel Ciolacu.

Potrivit fostului prim-ministru, Fondul de Rezervă al Guvernului nu a stat în „pixul premierului”, ci a fost administrat direct de Ministerul Finanțelor, care a și avizat, de altfel, fiecare Hotărâre de Guvern.

„Adevărul este că ministrul Finanțelor din 2024 a preferat alocarea banilor din Fondul de Rezervă în locul rectificării bugetare clasice, argumentând că, astfel, are un control mai bun al administrării fondurilor. Până la urmă, fiecare trebuie să răspundă pentru deciziile luate. Nu îmi este deloc rușine că Guvernul pe care l-am condus a alocat bani din Fondul de Rezervă pentru infrastructură, pentru a cofinanța proiecte pe fonduri europene sau pentru a echilibra situațiile din educație și sănătate. Adevărul este simplu - acești bani n-au fost luați acasă de Ciolacu sau de vreun alt ministru, ci au ajuns cu precădere la mii de firme care au executat lucrări pe șantierele țării. Iar de aceste investiții vor beneficia în perioada următoare milioane de români, de la elevi și profesori la medici și asistente, transportatori rutieri și fermieri”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a mai anunțat că va prezenta detalii despre fondurile în discuție, dar și o analiză asupra reformelor propuse de Ilie Bolojan.

„Voi oferi, în această seară, la emisiunea lui Victor Ciutacu, de la Romania TV, mai multe detalii despre acest subiect și, cu siguranță, vom discuta și despre așa-numitele ‟reforme″ ale premierului Bolojan. Eu consider că reformele nu înseamnă concedieri colective și că, astăzi, asistăm mai degrabă la o politică de austeritate forțată, haotică, anti-consum, anti-investiții și anti-dezvoltare”, a precizat Marcel Ciolacu.

Politică

