Luni, 13 Octombrie 2025
O nouă criză se profilează la orizont: companiile aeriene globale vor avea costuri suplimentare uriașe

Publicat:

Companiile aeriene globale se confruntă cu costuri suplimentare de peste 11 miliarde de dolari din cauza perturbării lanțului de aprovizionare în acest an, a declarat luni un grup industrial de top, într-un raport care ar putea reaprinde dezbaterea privind concurența în industria aerospațială, în valoare de 250 de miliarde de dolari.

Avioane pe pistă
Companiile aeriene vor avea costuri suplimentare de peste 11 miliarde de dolari. Foto Shutterstock

Studiul realizat de Asociația Internațională a Transportului Aerian, realizat împreună cu consultanții Oliver Wyman, marchează prima încercare de a cuantifica impactul unei crize de cinci ani a lanțului de aprovizionare, care a dus la creșterea tarifelor și la anularea zborurilor.

Directorul general al IATA, Willie Walsh, s-a declarat surprins de amploarea constatărilor și a declarat pentru Reuters că ar putea exista motive să se reexamineze dacă companiile aeriene sunt supuse unor practici anticoncurențiale din partea furnizorilor, după ce a retras o plângere anterioară din 2018.

„Chiar dacă reduci numărul la jumătate, tot reprezintă o povară uriașă pentru industrie”, a spus Walsh într-un interviu.

Costul blocajelor 

Cercetătorii au descoperit că cel mai mare impact provine din costurile suplimentare de 4,2 miliarde de dolari pentru combustibil, deoarece companiile aeriene mențin în serviciu avioanele mai vechi.

Se preconizează că întreținerea suplimentară va costa 3,1 miliarde de dolari, în timp ce închirierea de motoare pentru înlocuirea celor blocate la cozi pentru întreținere adaugă încă 2,6 miliarde de dolari.

Se estimează că deținerea mai multor piese de schimb pentru a atenua întârzierile va costa companiile aeriene 1,4 miliarde de dolari.

Producătorii de avioane și furnizorii lor s-au confruntat cu o serie de eșecuri, de la lipsa forței de muncă, a materialelor și a pieselor până la întârzieri tot mai mari în atelierele de reparații, în special pentru motoare.

Există, de asemenea, o dispută tot mai mare cu industria de apărare pentru capacitate, pe măsură ce guvernele cresc cheltuielile militare.

„Va exista acum o concurență continuă pentru oferta limitată existentă”, a spus Walsh, adăugând că lanțurile de aprovizionare vor reprezenta o problemă pentru restul deceniului.

El a pus sub semnul întrebării influența pe care o exercită furnizorii asupra prețurilor pieselor și a cerut „o concurență suplimentară pe piața pieselor de schimb, care a cunoscut în mod clar o consolidare semnificativă”.

Toate companiile au contracte confidențiale. „Va fi nevoie de avocați”

IATA a solicitat anterior o concurență mai mare în domeniul mentenanței, inclusiv un acces îmbunătățit la piese independente, cunoscute sub numele de PMA.

În 2016, a depus o plângere la Uniunea Europeană împotriva CFM International, dar a retras-o doi ani mai târziu, după ce producătorul de motoare a fost de acord să mențină o piață deschisă și competitivă.

Un acord similar a fost încheiat cu Rolls-Royce în 2021.

Walsh a spus că nu există planuri de a lansa o nouă provocare, dar nu a exclus-o.

Am evaluat situația, dar ar trebui să depunem mult mai mult efort”, a spus el, menționând că toate companiile aeriene au acorduri confidențiale, așa că o analiză mai profundă implică echipe de avocați.

„Este o lucrare complexă, dar cred că ar fi util să o analizăm din nou”, a adăugat el.

Walsh a indicat ca o sursă de îngrijorare diferența dintre marjele operaționale ale companiilor aeriene, prognozate la 6,7% în acest an, și marjele unor producători și furnizori de motoare la mijlocul anilor '20.

Cum se pot obține marje atât de masive dintr-o industrie care generează marje extrem de mici?”, a spus Walsh.

Producătorii de motoare susțin că au dreptul la randamente adecvate, având în vedere riscurile implicate în dezvoltarea de noi tehnologii și oferirea de contracte de tip asigurare pentru a acoperi costurile de reparații.

Potrivit IATA, companiile aeriene vor cheltui 120 de miliarde de dolari pentru reparații și întreținere în acest an, urmând să ajungă la 150 de miliarde de dolari până în 2030.

Walsh și-a îndulcit tonul față de Airbus și Boeing, spunând că devin mai transparenți în ceea ce privește întârzierile avioanelor. În iunie, el a acuzat producătorii de avioane că „au dat greș grav”.

Economie

