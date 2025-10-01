search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
O companie aeriană se închide: Zborurile au fost anulate, iar angajații concediați

Publicat:

O companie aeriană care opera zboruri de patru ori pe săptămână și-a anunțat pasagerii că a anulat toate zborurile și și-a concediat toți angajații, îndemnâîndu-i să se orienteze către alte companii aeriene.

Interiorul unui avion fără pasageri
O companie aeriană se închide. Foto arhivă

Compania aeriană low-cost Play a anulat toate zborurile de pe aeroporturile Stansted și Liverpool, încetând operațiunile cu efect imediat.

Compania aeriană islandeză a declarat că a intrat în administrare judiciară și că toate zborurile sunt anulate, lăsând sute de oameni fără locuri de muncă și mii de pasageri blocați.

Clienții Play Airlines au fost îndemnați să își facă propriile aranjamente alternative de călătorie, dacă este necesar.

Compania aeriană opera un serviciu programat între Londra Stansted și Reykjavik de patru ori pe săptămână, scrie Daily Mail.

Un anunț de pe site-ul companiei aeriene spune: „Dragă pasager, Fly PLAY hf. și-a încetat operațiunile, iar toate zborurile au fost anulate.”

„Vă sfătuim să verificați zborurile cu alte companii aeriene. Este posibil ca unele companii să ofere «tarife speciale pentru situații de urgență», ținând cont de circumstanțe.”

„Ne pare foarte rău pentru perturbările cauzate de acest lucru și vă mulțumim pentru înțelegere.”

Pasagerilor li s-a recomandat să contacteze emitenții cardurilor pentru biletele rezervate cu cardul de credit, în timp ce cei cu rezervări în cadrul unor pachete turistice mai ample, care includ cazare, ar trebui să se consulte cu agenția lor de turism.

Andrew McConnell, purtătorul de cuvânt al Autorității Aviației Civile din Regatul Unit, a declarat: „Este întotdeauna regretabil când o companie aeriană își încetează operațiunile și înțelegem că decizia Play Airlines va fi tulburătoare pentru angajații și clienții săi.”

„Clienții din Regatul Unit care doresc cele mai recente informații sunt sfătuiți să viziteze site-ul web al Autorității Aviației Civile.”

Conform relatărilor publicate de publicația locală RUV, „400 de persoane își pierd locurile de muncă”, compania „încercând să le plătească salariile angajaților”.

„Toate zborurile au fost oprite imediat”, au adăugat aceștia după anunțul companiei, explicând că „mii de pasageri sunt afectați și fie își vor pierde călătoriile, fie vor trebui să găsească o cale de întoarcere acasă”.

Consiliul de administrație a explicat motivele evenimentelor.

Într-o declarație a acestora se spunea: „Consiliul de administrație al Fly Play a decis să înceteze toate operațiunile, toate zborurile companiei fiind anulate.”

„Motivele deciziei sunt numeroase, inclusiv performanța fiscală mai slabă decât se aștepta, vânzările de bilete au avut performanțe sub așteptări în ultimele săptămâni în urma relatărilor negative din presă despre conducerea companiei și disputele dintre unii dintre angajații companiei cu privire la politicile sale ajustate.”

Aceștia au adăugat: „Toamna trecută, Play a introdus un nou model de afaceri care inițial a inspirat un optimism semnificativ.”

Compania aeriană islandeză a declarat că a intrat în administrare și că toate zborurile sunt anulate, lăsând sute de oameni fără locuri de muncă și potențial mii de oameni blocați.

„Din păcate, a devenit acum clar că aceste schimbări nu pot produce rezultatele necesare pentru a depăși problemele financiare profunde ale companiei aeriene.”

„Privind în retrospectivă, aceste măsuri ar fi trebuit implementate mult mai devreme.”

Play și-a început operațiunile în 2019, la inițiativa membrilor consiliului de administrație WOW Air, cu scopul de a oferi opțiuni de călătorie cu buget redus către și dinspre Islanda.

Nodul său principal a fost Aeroportul Internațional Keflavík din Reykjavík.

Economie

