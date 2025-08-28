Piloții de avioane s-ar putea pensiona la 67 de ani. „Nu ne jucăm cu siguranța în felul acesta”

Piloții de avioane ar trebui să se pensioneze la 67 de ani, după ce vârsta de pensionare a acestora a crescut deja la 65 de ani de la 60 de ani, propun companiile aeriene afiliate Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO).

Un grup care reprezintă companiile aeriene globale a solicitat agenției ONU pentru aviație să ridice limita de vârstă internațională pentru piloții comerciali de la 65 de ani la 67 de ani, afirmând că cererea mondială pentru călătoriile aeriene depășește oferta de aviatori.

Organizația Aviației Civile Internaționale (ICAO) a ONU va analiza propunerea, care s-a confruntat cu opoziția principalelor sindicate ale piloților din SUA, la Adunarea Generală care se va întruni pe 23 septembrie.

Regulile internaționale interzic piloților de linie cu vârsta peste 65 de ani să efectueze zboruri internaționale, iar multe țări, inclusiv Statele Unite, aplică aceeași regulă și la nivel intern.

Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA), care reprezintă aproximativ 350 de companii aeriene, a declarat că creșterea limitei cu doi ani este un „pas prudent, dar rezonabil, compatibil cu siguranța”, scrie Reuters.

IATA a precizat într-un document de lucru publicat pe site-ul OACI că ar trebui să existe în continuare cel puțin doi piloți care să opereze fiecare zbor, inclusiv unul sub 65 de ani dacă celălalt pilot are peste această vârstă.

În 2006, ICAO a ridicat limita de vârstă de la 60 la 65 de ani.

Piloții se opun: Nu ne jucăm cu siguranța în felul acesta

Principalele sindicate ale piloților din SUA s-au opus unei vârste de pensionare mai mari din cauza preocupărilor legate de siguranță.

Nu există suficiente date disponibile pentru a înțelege în mod adecvat riscul creșterii vârstei de pensionare, a declarat purtătorul de cuvânt al Asociației Piloților Aliați (APA), Dennis Tajer, pilot al American Airlines.

„Nu ne jucăm cu siguranța în felul acesta”, a spus el.

Asociația Piloților de Linii Aeriene și Asociația Piloților Southwest Airlines nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Sindicatele piloților din SUA s-au opus unei inițiative nereușite susținute de companiile aeriene americane în 2023 pentru a determina Congresul să ridice vârsta obligatorie de pensionare a piloților de linie de la 65 de ani la 67 de ani.

Luna trecută, un grup bipartizan de legiuitori din Congres a presat administrația președintelui Donald Trump să sprijine eforturile internaționale de creștere a vârstei obligatorii de pensionare pentru piloți.