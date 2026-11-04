 Noua strategie a gigantului care deține Mega Image și Profi: Shop&Go devine brand independent. Cum reorganizează Ahold Delhaize operațiunile din România | adevarul.ro
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Noua strategie a gigantului care deține Mega Image și Profi: Shop&Go devine brand independent. Cum reorganizează Ahold Delhaize operațiunile din România

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Grupul Ahold Delhaize, proprietarul rețelelor Mega Image și Profi, a anunțat o reorganizare strategică a operațiunilor din România, în urma căreia Shop&Go va deveni un brand de sine stătător, cu propria identitate, conducere și strategie de dezvoltare.

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Foto: FB Shop&Go 1 Mai 41 / Shop&Go Compozitorilor

Până în prezent, Shop&Go a funcționat ca format de magazin în cadrul rețelei Mega Image. Noua strategie transformă însă lanțul de proximitate într-un brand independent, concentrat pe segmentul magazinelor de ultraproximitate, aflat în plină expansiune, potrivit News.ro, care citează grupul Ahold Delhaize,

Totodată, Mega Image, Profi și Shop&Go vor funcționa sub aceeași structură organizațională, denumită Ahold Delhaize România, noua entitate care reunește cele trei branduri de retail ale grupului pe piața locală.

„Retailul se transformă și intrăm într-o nouă etapă a ultraproximității”

Compania arată că schimbarea face parte dintr-un plan mai amplu de adaptare la transformările din retail și la modificarea comportamentului de consum.

„Retailul se transformă și intrăm într-o nouă etapă a ultraproximității”, au transmis reprezentanții companiei, precizând că strategia răspunde direct schimbărilor din preferințele consumatorilor. Potrivit acestora, „magazinele de proximitate evoluează rapid, iar noi trebuie să evoluăm odată cu ele și să rămânem relevanți, agili și pregătiți pentru ceea ce urmează”.

Potrivit grupului, fiecare dintre cele trei mărci își va păstra poziționarea distinctă pe piață. Mega Image va continua să mizeze pe prezența puternică din marile orașe și pe oferta de produse proaspete, Profi își va consolida acoperirea națională în mediul urban și rural, iar Shop&Go va dezvolta conceptul de cumpărături rapide și accesibile, adaptate comunităților locale.

Xavier Piesvaux, Country Manager al Ahold Delhaize România, a declarat că noua organizație își propune să valorifice avantajele fiecărui brand, fără a le afecta identitatea proprie.

„Forța noastră va veni din capacitatea fiecăruia dintre cele trei branduri – Mega Image, Profi și, începând de acum, și Shop&Go - de a rămâne relevant pentru propriii clienți, valorificând în același timp ceea ce putem face mai bine împreună: expertiza, oamenii, tehnologia, parteneriatele și dimensiunea organizației noastre”, a afirmat acesta.

Reorganizarea vine după finalizarea achiziției lanțului Profi de către grupul olandezo-belgian în ianuarie 2025. Potrivit companiei, anul 2026 a fost dedicat procesului de integrare, iar noua etapă urmărește valorificarea sinergiilor dintre cele trei rețele, păstrând în același timp specificul fiecăreia.

Ahold Delhaize este unul dintre cei mai mari retaileri alimentari din lume. În 2025, grupul a raportat vânzări nete de 92,4 miliarde de euro, operează peste 9.500 de magazine la nivel global și deservește aproximativ 77 de milioane de clienți în fiecare săptămână.

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