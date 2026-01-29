Nou record pentru aur, după ce s-a scumpit cu 55 de lei în doar două zile

Prețul aurului a crescut vertiginos nu doar pe piețele internaționale, ci și în România, unde a atins un nou nivel record de 755 lei, după o creștere cu aproape 155 de lei de la începutul anului, din care 55 de lei/gram doar în ultimele două zile.

Potrivit datelor BNR, gramul de aur a atins joi valoarea de 755,1450 lei, în creștere cu 34 de lei față de ziua precedentă și 55 de lei față de ziua de marți, când a fost cotat cu 700.8626 lei.

Aurul își continuă, joi, creșterea fulminantă, stabilind un nou record pe piețele internaționale. În cursul dimineții, aurul spot a ajuns la 5.591,61 de dolari.

La momentul redactării știrii, prețul aurului este de 5.534,41 de dolari pe uncie.

„Creșterea datoriei SUA și incertitudinea creată de semnele că sistemul comercial global se fragmentează în blocuri regionale, în opoziție cu modelul centrat pe SUA (îi determină pe investitori să se înghesuie să cumpere aur)”, a declarat analistul Marex, Edward Meir, potrivit Reuters.

Cotaţia aurului ar putea urca la 6.000 de dolari pe uncie anul acesta, pe fondul riscurilor geopolitice şi a creşterii nivelului datoriei, estimează analiştii.

De ce crește atât de mult prețul aurului

Analistul eToro Bogdan Maioreanu a explicat vineri că instabilitatea geopolitică, Groenlanda, tarifele vamale, efectul Trump, incertitudinile legate de datoriile SUA, Europei şi Japoniei, precum şi perspectivele AI, fac pieţele nervoase şi determină creşterea preţului aurului şi argintului.

„Într-o singură sesiune, marţi, indicele S&P 500 a şters toate câştigurile din acest an, pentru a reveni uşor în zona verde miercuri şi joi, după discursul lui Trump şi ştirile ulterioare venite de la Davos privind potenţialul acord-cadru legat de Groenlanda. Spre deosebire de bursa americană, aurul a crescut cu aproape 15% de la începutul anului, atingând noi maxime istorice, dar adevăratul câştigător pare să fie argintul, care a câştigat peste 38% în aceeaşi perioadă. Aceste mişcări nu sunt determinate doar de instabilitatea globală, ci şi de unele schimbări structurale. Evoluţia preţului aurului nu este cauzată doar de frică: este vorba şi de o schimbare a regimului de investiţii", a explicat analistul.

Investitorii pun la îndoială titlurile de stat

În opinia acestuia, creşterea aurului la niveluri record reflectă o lume în care investitorii pun la îndoială fiabilitatea ancorelor tradiţionale, cum ar fi obligaţiunile de stat şi monedele tradiţionale.

„Ceea ce face această mişcare diferită, este cine cumpără. Băncile centrale continuă să adauge aur la rezerve (mai multe achiziţii provenind acum din Polonia şi Bolivia), diversificându-se faţă de dolarul american, în timp ce investitorii văd din ce în ce mai mult aurul ca pe o asigurare a portofoliului, mai degrabă decât ca pe o reducere a riscului pe termen scurt. Recent, Goldman Sachs a revizuit estimarea privind preţul aurului la sfârşitul anului 2026, în creştere la 5.400 dolari pe uncie, invocând achiziţiile mai puternice decât previziunile anterioare derulate de băncile centrale, precum şi cererea susţinută din partea investitorilor. În acelaşi timp, dinamica descendentă a dolarului şi corelaţiile crescânde între acţiuni şi obligaţiuni înseamnă că aurul îndeplineşte din nou rolul pe care îl aveau obligaţiunile", a adăugat Maioreanu.

De unde poți cumpăra aur

Pentru a cumpăra sau investi în aur cei interesați au la dispoziție două metode: fie cumpără aur fizic, fie sub formă de instrumente financiare tranzacționabile, adică de la bursă.

Cei care vor să cumpere online au mai multe variante: fie de la Bursa de Valori București, cu ajutorul brokerilor din România; fie prin cumpărarea unui ETF (exchange traded fund) ce are la bază investiția în aur fizic, de la brokerii care acționează pe bursele externe; fie prin cumpărarea unui CFD (contract fără diferență) tot de la brokeri.

„Printre avantajele cumpărării de aur sub această formă se numără: lichiditate crescută deoarece poți vinde oricând, costuri mici de achiziție deoarece nu sunt incluse costuri de transport sau de depozitare și faptul că prețul gramului de aur va fi foarte asemănător cu cel real, adică cel setat de cursul BNR”, au explicat reprezentanții Magnor.

Cei care vor să cumpere aur în formă fizică au mai multe surse: fie de la BNR, care poate fi păstrat în seiful băncii; fie de la magazine de specialitate; fie de la o casă de amanet care oferă servicii de amanet aur.

Și Monetăria Statului pune în vânzare lingouri de aur de 1 gram, 2 grame, 5 grame, 10 grame, 20 grame, 50 grame și 100 grame în magazinele specializate. Toate lingourile sunt din aur puritate 999,9‰ Acestea sunt înseriate și marcate cu însemnele proprii regiei, fiind protejate de un blister care conține același număr de înseriere ca lingoul.

Lingouri sau bijuterii din aur? Ce tip de investiție este mai avantajoasă

Potrivit specialiștilor, achiziția lingourilor din aur este cea mai rentabilă pe termen lung datorită valorii apropiate de prețul spot al aurului și lipsei costurilor adiționale.

În schimb, bijuteriile din aur aduc și beneficii non-financiare, prin valoarea estetică sau sentimentală. Ambele au un principal avantaj comun, acela de a se converti în lichiditate imediată oriunde în lume, cu o valoare în constantă creștere.

Ce trebuie să știi despre procesul de cumpărare a aurului

Cei care vor să cumpere aur sub formă fizică trebuie să știe câteva detalii, inclusiv tehnice, despre:

Titlu, adică proporția de metal prețios conținut într-un obiect, proporție ce va fi exprimată în miimi. În România doar următoarele titluri sunt legale: 375‰; 500‰; 585‰; 750‰; 833‰; 900‰; 916‰ si aur fin 999‰;

Marca, adică semnul care se aplică pe obiecte din metale prețioase/bijuterii. Există trei tipuri de mărci. Cele de certificare, aplicate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, cele de garanție proprie, aplicate de către producător intern, importator sau vânzător și marca titlului, în funcție de titlul metalului.

Pentru a îndeplini condițiile legale de vânzare aurul trebuie să fie marcat fie cu marca de certificare, fie cu cea de garanție proprie și marca titlului.

Ce trebuie să știi dacă vrei să cumperi bijuterii

Bijuteriile sunt mai scumpe decât prețul general al aurului, pentru că în prețul final este inclusă și manopera.

Astfel, cei care vor să cumpere aur sau bijuterii din aur, trebuie să ia în calcul și următoarele aspecte:

Înainte de a cumpăra online sau offline documentează-te în legătură cu prețul aurului pe gram;

Există mai multe tipuri de aur: aur galben, ce poate conține și argint, cupru sau zinc, aur roz, care se poate realiza din aur și cupru sau aur alb, un aliaj între aur galben și mangan sau paladiu;

Orice magazin/casă de amanet trebuie să-ți elibereze un certificat de calitate care să ateste autenticitatea bijuteriei pe care ai achiziționat-o;

Poți realiza testul magnetului pentru a descoperi falsurile. Dacă bijuteria a fost doar suflată cu aur și nu este integral din aur, atunci va fi atrasă de magnet. De luat în calcul și faptul că multe bijuterii conțin și metale comune precum arcuri pentru sistemele de închidere;