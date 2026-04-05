Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Noi reguli pentru comercianți. Manipularea subtilă și afișarea recenziilor false, complet interzise

Comercianţii au noi obligaţii privind eliminarea practicilor înșelătoare, mai ales în mediul online, inclusiv informarea consumatorilor cu privire la autenticitatea recenziilor şi interdicţia de afișare a unor recenzii false ori manipulate.

Un bărbat privește un site de cumpărături online
Comercianții au noi reguli pentru vânzarea produselor online. Foto arhivă

Ordonanța de urgență nr. 18/2026, emisă de Guvernul României, actualizează cadrul legal privind protecția consumatorilor, în principal prin modificarea Legii nr. 363/2007 și a OUG nr. 34/2014, cu scopul de a alinia legislația națională la standardele europene și de a întări drepturile consumatorilor în relația cu comercianții.

În esență, actul normativ urmărește să combată mai eficient practicile înșelătoare, în special în mediul online, unde consumatorii sunt expuși unor forme noi de manipulare, cum ar fi recenziile false, promovarea ascunsă sau personalizarea netransparentă a ofertelor. Comercianții sunt obligați să ofere informații mai clare și mai complete despre produsele și serviciile lor, inclusiv despre modul în care sunt afișate prețurile, reducerile sau clasamentele produselor pe platforme digitale.

De asemenea, ordonanța introduce reguli mai stricte privind transparența, obligând profesioniștii să precizeze dacă recenziile provin de la consumatori reali și dacă rezultatele afișate sunt influențate de plăți sau algoritmi. Sunt vizate și situațiile în care același produs este comercializat diferit în funcție de piață (așa-numita „dublă calitate”), acestea fiind tratate ca potențiale practici incorecte.

În ceea ce privește contractele încheiate cu consumatorii, sunt consolidate drepturile acestora, în special în mediul online, prin cerințe mai stricte de informare înainte de încheierea contractului și prin clarificarea condițiilor de retragere. Consumatorii trebuie să știe exact cu cine contractează, care sunt costurile totale și ce drepturi au în caz de retur sau anulare.

În plus, ordonanța reflectă tendințele europene de a combate manipularea subtilă, dar foarte răspândită, cum ar fi: personalizarea prețurilor sau ofertelor fără informarea consumatorului, utilizarea interfețelor manipulative („dark patterns”),cre rea unei false impresii de urgență sau raritate.

Totodată, se întărește ideea că responsabilitatea nu mai aparține doar comerciantului clasic, ci și platformelor online (marketplace-uri), care trebuie să fie transparente în legătură cu rolul lor și cu modul în care sunt afișate ofertele.

Noile obligații pentru comercianți 

1. Transparența recenziilor. Comercianţii trebuie să precizeze dacă și cum verifică autenticitatea recenziilor.

Nu au voie să publice sau să permită:

  • recenzii false,
  • recenzii cumpărate sau manipulate.

Trebuie să informeze consumatorii dacă recenziile provin doar de la cumpărători verificați.

2. Claritate privind clasamentele și afișarea produselor

Dacă produsele sunt ordonate în funcție de plăți (ex: promovare), comercianţii trebuie să menționeze clar acest lucru, să explice criteriile principale de clasificare.

Termeni precum „cel mai bun”, „recomandat” trebuie justificați sau explicați.

3. Informarea despre personalizarea ofertelor

Dacă prețurile sau ofertele sunt personalizate pe baza comportamentului utilizatorului, comerciantul trebuie să informeze explicit consumatorul.

Consumatorul trebuie să știe că vede o ofertă diferită de alți utilizatori.

4. Interzicerea „dark patterns”

Sunt interzise interfețele care induc în eroare, presează consumatorul (ex: „doar 1 produs rămas” fără bază reală), îngreunează retragerea din contract sau anularea unei comenzi.

5. Transparență privind identitatea vânzătorului

Platformele trebuie să spună clar dacă vânzătorul este profesionist sau persoană fizică, cine este responsabil pentru contract.

Consumatorul trebuie să știe cu cine încheie efectiv contractul.

6. Reguli noi privind reducerile de preț

Reducerile trebuie raportate la cel mai mic preț dintr-o perioadă anterioară (de regulă 30 de zile).

Este interzisă „umflarea” artificială a prețurilor înainte de reducere.

7. Combaterea dublei calități a produselor

Este interzisă comercializarea aceluiași produs ca fiind identic, dacă are caracteristici diferite în funcție de piață, fără informare clară.

8. Obligații extinse de informare precontractuală

Înainte de cumpărare, comerciantul trebuie să ofere clar:

  • prețul total (inclusiv taxe),
  • condițiile de livrare,

dreptul de retragere,

durata contractului (unde e cazul).

9. Responsabilitate pentru marketplace-uri

Platformele online trebuie să explice criteriile de afișare a ofertelor, dacă există relații comerciale cu vânzătorii (ex: comisioane, promovări plătite).

Top articole

Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Axios: SUA, Iranul și mediatorii fac eforturi pentru un armistițiu de 45 de zile
mediafax.ro
image
De la ce vârstă a avut telefon Gigi Becali! Dezvăluiri despre copilăria din Pipera: „Mama ne spăla cu apa de la ploaie!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
cancan.ro
image
Europa se pregătește de criza pensiilor. Italia, Germania, Anglia cresc vârsta de pensionare. Ce face România?
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
De ce se numește Săptămâna Patimilor. Ce s-a întâmplat în fiecare zi până la Înviere
playtech.ro
image
Culisele transferului lui Ciprian Marica la Șahtior Doneţk! „Ahmetov ne-a organizat Miss Ucraina la hotel! Eu le-am spus că vreau numărul 2 și numărul 3.”
fanatik.ro
image
„TVA majorat în 2026”. Șansele ca pragul să fie ridicat la 24%. Anunț din coaliție. Avertismentul unui profesor de economie
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Anunț devastator despre starea lui Mircea Lucescu. Fiu lui, Răzvan Lucescu, a venit urgent în țară
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
Kate, William, George, Charlotte, Louis, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Varianta finală și unită! Kate și William au preluat ”conducerea” familiei regale la slujba de Paște
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Prințul Louis, adorabil și de Paștele 2026. Cu ce a atras din nou atenția mezinul regal
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

image
Prințul Louis, adorabil și de Paștele 2026. Cu ce a atras din nou atenția mezinul regal

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!