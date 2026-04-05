Noi reguli pentru comercianți. Manipularea subtilă și afișarea recenziilor false, complet interzise

Comercianţii au noi obligaţii privind eliminarea practicilor înșelătoare, mai ales în mediul online, inclusiv informarea consumatorilor cu privire la autenticitatea recenziilor şi interdicţia de afișare a unor recenzii false ori manipulate.

Ordonanța de urgență nr. 18/2026, emisă de Guvernul României, actualizează cadrul legal privind protecția consumatorilor, în principal prin modificarea Legii nr. 363/2007 și a OUG nr. 34/2014, cu scopul de a alinia legislația națională la standardele europene și de a întări drepturile consumatorilor în relația cu comercianții.

În esență, actul normativ urmărește să combată mai eficient practicile înșelătoare, în special în mediul online, unde consumatorii sunt expuși unor forme noi de manipulare, cum ar fi recenziile false, promovarea ascunsă sau personalizarea netransparentă a ofertelor. Comercianții sunt obligați să ofere informații mai clare și mai complete despre produsele și serviciile lor, inclusiv despre modul în care sunt afișate prețurile, reducerile sau clasamentele produselor pe platforme digitale.

De asemenea, ordonanța introduce reguli mai stricte privind transparența, obligând profesioniștii să precizeze dacă recenziile provin de la consumatori reali și dacă rezultatele afișate sunt influențate de plăți sau algoritmi. Sunt vizate și situațiile în care același produs este comercializat diferit în funcție de piață (așa-numita „dublă calitate”), acestea fiind tratate ca potențiale practici incorecte.

În ceea ce privește contractele încheiate cu consumatorii, sunt consolidate drepturile acestora, în special în mediul online, prin cerințe mai stricte de informare înainte de încheierea contractului și prin clarificarea condițiilor de retragere. Consumatorii trebuie să știe exact cu cine contractează, care sunt costurile totale și ce drepturi au în caz de retur sau anulare.

În plus, ordonanța reflectă tendințele europene de a combate manipularea subtilă, dar foarte răspândită, cum ar fi: personalizarea prețurilor sau ofertelor fără informarea consumatorului, utilizarea interfețelor manipulative („dark patterns”),cre rea unei false impresii de urgență sau raritate.

Totodată, se întărește ideea că responsabilitatea nu mai aparține doar comerciantului clasic, ci și platformelor online (marketplace-uri), care trebuie să fie transparente în legătură cu rolul lor și cu modul în care sunt afișate ofertele.

Noile obligații pentru comercianți

1. Transparența recenziilor. Comercianţii trebuie să precizeze dacă și cum verifică autenticitatea recenziilor.

Nu au voie să publice sau să permită:

recenzii false,

recenzii cumpărate sau manipulate.

Trebuie să informeze consumatorii dacă recenziile provin doar de la cumpărători verificați.

2. Claritate privind clasamentele și afișarea produselor

Dacă produsele sunt ordonate în funcție de plăți (ex: promovare), comercianţii trebuie să menționeze clar acest lucru, să explice criteriile principale de clasificare.

Termeni precum „cel mai bun”, „recomandat” trebuie justificați sau explicați.

3. Informarea despre personalizarea ofertelor

Dacă prețurile sau ofertele sunt personalizate pe baza comportamentului utilizatorului, comerciantul trebuie să informeze explicit consumatorul.

Consumatorul trebuie să știe că vede o ofertă diferită de alți utilizatori.

4. Interzicerea „dark patterns”

Sunt interzise interfețele care induc în eroare, presează consumatorul (ex: „doar 1 produs rămas” fără bază reală), îngreunează retragerea din contract sau anularea unei comenzi.

5. Transparență privind identitatea vânzătorului

Platformele trebuie să spună clar dacă vânzătorul este profesionist sau persoană fizică, cine este responsabil pentru contract.

Consumatorul trebuie să știe cu cine încheie efectiv contractul.

6. Reguli noi privind reducerile de preț

Reducerile trebuie raportate la cel mai mic preț dintr-o perioadă anterioară (de regulă 30 de zile).

Este interzisă „umflarea” artificială a prețurilor înainte de reducere.

7. Combaterea dublei calități a produselor

Este interzisă comercializarea aceluiași produs ca fiind identic, dacă are caracteristici diferite în funcție de piață, fără informare clară.

8. Obligații extinse de informare precontractuală

Înainte de cumpărare, comerciantul trebuie să ofere clar:

prețul total (inclusiv taxe),

condițiile de livrare,

dreptul de retragere,

durata contractului (unde e cazul).

9. Responsabilitate pentru marketplace-uri

Platformele online trebuie să explice criteriile de afișare a ofertelor, dacă există relații comerciale cu vânzătorii (ex: comisioane, promovări plătite).