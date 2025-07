Platforma Shein, amendată cu 40 de milioane de euro în Franța pentru reduceri înșelătoare

Platforma Shein a fost sancționată cu 40 de milioane de euro de Autoritatea Antitrust din Franța, fiind acuzată de practici comerciale înșelătoare legate de modul în care afișa reducerile de preț pe site-ul său.

Amenda vine în urma unei anchete extinse, desfășurate timp de aproape un an, care a vizat compania Infinite Style E-Commerce Co Ltd, entitatea responsabilă de operațiunile Shein în Franța, informează Reuters.

Investigația a scos la iveală că Shein inducea în eroare consumatorii în privința valabilității și autenticității reducerilor. Printre practicile ilegale identificate:

- Creșterea artificială a prețului înainte de aplicarea unei „reduceri”;

- Ignorarea prețului cel mai mic din ultimele 30 de zile, așa cum prevede legislația franceză;

- Afișarea unor discounturi exagerate sau inexistente.

Analiza a acoperit mii de produse listate între 1 octombrie 2022 și 31 august 2023, iar rezultatele sunt alarmante: 57% dintre reduceri nu presupuneau nicio scădere reală de preț; 19% dintre reduceri erau mai mici decât cele anunțate; 11% dintre cazuri implicau, de fapt, creșteri de preț prezentate drept reduceri.

Franța taxează industria fast-fashion

Decizia plasează Franța printre primele țări din UE care penalizează platformele de fast-fashion pentru lipsa de transparență față de consumatori. Cazul reflectă îngrijorarea tot mai mare a autorităților europene privind practicile de marketing în comerțul online și lipsa de reglementare în segmentul modei ultra-accesibile.

Reacția Shein

Într-un comunicat oficial, Shein a declarat că a fost notificată în martie 2023 despre problemele descoperite, inclusiv legate de prețurile de referință și conformitatea cu reglementările de mediu. Compania susține că a remediat toate aspectele semnalate în decurs de două luni, iar noile politici sunt deja în vigoare de peste un an.

„ISEL (Infinite Style E-Commerce Co Ltd) este angajată în respectarea legislației franceze”, a transmis Shein.