Toate supermarketurile și hipermarketurile din România, suspectate de practici înșelătoare

Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile a șase mari lanțuri de retail care activează pe piața comercializării produselor alimentare din România, cu accent pe segmentul lactatelor.

Inspecțiile au avut loc în cadrul cercetărilor aprofundate ce vizează evaluarea modului în care marii retaileri respectă prevederile legii privind practicile comerciale neloiale în lanțul de aprovizionare agricol și alimentar (Legea nr. 81/2022) în relațiile cu producătorii de lapte și produse lactate.

Retailerii inspectați comercializează produse de consum curent preponderent alimentare prin intermediul mai multor formate de magazine, respectiv cash & carry (Metro Cash & Carry România S.R.L., Selgros Cash & Carry S.R.L.), hypermarket (Auchan România S.A., Carrefour România S.A., Kaufland România S.C.S.) și supermarket( Mega Image S.R.L.).

Aceste demersuri au fost inițiate în urma informațiilor obținute în cadrul studiului privind piața laptelui și a produselor lactate, aflat în derulare.

Indiciile preliminare identificate diferă de la un retailer la altul și vizează, printre altele, posibile practici precum nerespectarea termenelor de plată pentru produse perisabile, impunerea unor termene de reziliere sau delistare mai scurte decât cele stabilite de lege, aplicarea cumulativă de remize și risturne ce pot depăși plafonul de 20% stabilit de lege, întârzierea recepției și a întocmirii documentelor de recepție a produselor alimentare, impunerea furnizorilor unor plăți pentru listarea produselor, posibilității de delistare în scopul de a pune presiune sau de a exercita represalii comerciale pentru acceptarea unor clauze contractuale defavorabile.

Legea nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale în lanțul de aprovizionare agricol și alimentar transpune în legislația națională Directiva (UE) 2019/633 și are ca scop prevenirea și sancționarea practicilor comerciale neloiale în relațiile dintre comercianți și furnizorii de produse agricole și alimentare.

Inspecțiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel București și sunt justificate de necesitatea obținerii tuturor informațiilor și documentelor necesare clarificării posibilei practici de concurență neloială. Efectuarea acestora nu reprezintă o antepronunțare în ceea ce privește vinovăția companiilor.

În situația în care Consiliul Concurenței va constata încălcarea legislației care interzice practicile comerciale neloiale, companiile implicate riscă o amendă de până la 600.000 lei sau 1% din cifra de afaceri, iar autoritatea poate dispune măsuri pentru interzicerea săvârșirii faptei.