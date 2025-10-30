Video Noi imagini de pe șantierul Autostrăzii Focșani – Bacău. Un lot de 35 de km ar putea fi inaugurat până la finalul anului

Potrivit directorului general CNAIR, până la ora actuală a fost așternut asfalt pe majoritatea traseului.

Stadiul fizic al lucrărilor pe șantierul Autostrăzii Focșani – Bacău, lotul Focșani-Domnești Târg, a depășit 85%, iar constructorul român UMB Spedition este mobilizat în special la subtraversarea DN 2 din zona Garoafa și la podurile și viaductele de pe traseu.

Mare parte din structuri sunt în etapa executării hidroizolației iar după aceea urmează și pe acestea așternerea mixturilor asfaltice, trasarea marcajelor și montarea parapetelor.

„Printre lucrările executate se mai numără: - trasate marcajele rutiere, - montare parapete metalice pe zonele mediane și marginale, - montare panouri fonoabsorbante, - montare console de iluminat, - montare portaluri de delimitare a secțiunilor de autostradă și panouri informative de tip LED”, anunță Cristian Pistol, directorul general CNAIR.

Contractul pentru construcția acestui lot, în lungime de 35,6 km, are o valoare de 2,35 miliarde de lei (fără TVA), sumă asigurată prin PNRR.

În cazul în care condițiile meteorologice vor permite menținerea ritmului actual de lucru, acest lot de autostradă va fi deschis anul acesta.