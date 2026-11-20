Anthropic, compania care dezvoltă modelele de inteligență artificială Claude, a debutat joi, 19 noiembrie, pe Nasdaq, după cea mai mare ofertă publică inițială de acțiuni din istorie. Entuziasmul de la începutul tranzacționării s-a temperat însă pe parcursul ședinței: titlurile au închis la 97,17 dolari, cu 17% peste prețul ofertei, dar mult sub maximul zilei.

Anthropic a atras 107 miliarde de dolari, dar listarea dezamăgește bursele Foto: Shutterstock

Finanțarea totală a ajuns la 107,3 miliarde de dolari. Suma nu trebuie confundată cu valoarea IPO-ului: oferta publică a atras 81,3 miliarde de dolari, iar alte 26 de miliarde provin din investițiile unor parteneri tehnologici la același preț pe acțiune.

Un record de finanțare, urmat de temperarea entuziasmului

Anthropic a vândut 980 de milioane de acțiuni la un preț de 83 de dolari fiecare, potrivit CNBC. Primele tranzacții sub simbolul ANT s-au realizat la 111,50 dolari. Cotația a atins un maxim de 115 dolari, potrivit analizei lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România, publicată de Financial Intelligence.

Închiderea la 97,17 dolari plasează acțiunea cu aproape 16% sub acel maxim. Bilanțul primei zile are astfel două fețe: un câștig pentru investitorii care au cumpărat la prețul ofertei, dar o scădere pentru cei care au intrat la nivelurile cele mai ridicate ale ședinței.

La finalul sesiunii, evaluarea companiei pe bază complet diluată era de aproximativ 1.800 de miliarde de dolari, conform CNBC. Această măsură ia în calcul și acțiunile potențiale asociate instrumentelor convertibile sau altor drepturi, nu doar titlurile aflate deja în circulație.

Printre companiile care investesc, împreună, cele 26 de miliarde de dolari la prețul ofertei se numără Advanced Micro Devices, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia și Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Potrivit CNBC, dimensiunea IPO-ului a depășit recordul stabilit de SpaceX în iunie.

Listarea nu a inversat direcția pieței

Debutul Anthropic a coincis cu o ședință de vânzări pe bursele americane. Potrivit analizei XTB, S&P 500 a pierdut 2%, iar Nvidia, furnizor important și investitor al Anthropic, a încheiat sesiunea în scădere cu 3,3%. Aceste evoluții nu demonstrează însă că listarea a provocat declinul general al pieței.

Claudiu Cazacu leagă prudența investitorilor de un context mai larg: costurile finanțării investițiilor în inteligența artificială, măsurile privind centrele de date și volatilitatea crescută din ultimele ședințe. În opinia sa, riscul unor noi ajustări ale pieței rămâne ridicat.

Presiunea s-a văzut și pe piețele europene. Vineri, la ora 11, indicele DAX al bursei germane pierdea aproximativ 1,35%, în timp ce BET, principalul indice al Bursei de Valori București, cobora cu circa 0,3%, potrivit datelor prezentate în analiza XTB.

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Venituri în creștere, așteptări pe măsură

Expansiunea afacerii explică o parte din interesul pentru companie. Potrivit datelor din prospect citate de CNBC, Anthropic a înregistrat venituri de 33,24 miliarde de dolari în primele nouă luni din 2026, în creștere cu aproximativ 1.200% față de perioada similară a anului trecut. Compania a fost fondată în 2021 de Dario Amodei și un grup de cercetători proveniți de la OpenAI.

Ritmul veniturilor nu înlătură însă întrebările despre evaluare și profitabilitate. În analiza sa, Cazacu subliniază că Anthropic trebuie să își poată monetiza și menține avantajele tehnice într-un sector cu investiții costisitoare și concurență puternică din partea OpenAI și a modelelor deschise, inclusiv a celor dezvoltate în China.

Mai multe acțiuni ar putea deveni disponibile la vânzare

Un alt risc semnalat de consultantul XTB este expirarea restricțiilor de vânzare pentru o parte dintre acționari. Potrivit analizei, un pachet reprezentând aproximativ 6% din acțiuni ar urma să devină disponibil la jumătatea lunii decembrie, urmat de încă aproximativ 6% pe 5 ianuarie. Un volum potențial mai mare de titluri oferite la vânzare ar putea apăsa asupra cotației, fără ca acest efect să fie automat.

Pentru Cazacu, evaluarea ridicată și climatul rezervat al pieței lasă deschisă posibilitatea unei perioade de scădere dincolo de fluctuațiile obișnuite ale debutului. Este o apreciere privind riscurile, nu o certitudine: evoluția pe termen lung va depinde, în opinia sa, de capacitatea Anthropic de a transforma avantajul tehnologic în rezultate comerciale durabile.

Anthropic a debutat pe Nasdaq cu una dintre cele mai mari listări din istorie

Fondată în 2021 de frații Dario și Daniela Amodei, foști angajați ai OpenAI, Anthropic este compania care dezvoltă Claude, o familie de modele de inteligență artificială folosite pentru conversații, programare și analiză de date. Pe 19 noiembrie 2026, compania a debutat pe bursa Nasdaq, sub simbolul bursier ANT, după o ofertă publică inițială (IPO) prin care a atras 81,3 miliarde de dolari, cea mai mare sumă obținută până acum printr-o listare la bursă. Prețul de ofertă a fost de 83 de dolari pe acțiune, ceea ce a evaluat compania la aproximativ 1.500 de miliarde de dolari. În prima zi de tranzacționare, acțiunile au închis la 97,17 dolari, în creștere cu 17% față de prețul IPO, iar capitalizarea bursieră a ajuns la aproximativ 1.270 de miliarde de dolari.

Anthropic s-a poziționat de la început ca o companie preocupată de siguranța și dezvoltarea responsabilă a inteligenței artificiale. Este organizată ca public benefit corporation, o structură juridică prin care conducerea trebuie să țină cont atât de interesele acționarilor, cât și de obiectivele de interes public. Această misiune a ajuns însă în centrul unor dispute privind utilizarea tehnologiei sale de către guverne și instituții militare, dar și al unor controverse legate de riscurile modelelor AI. Listarea la bursă aduce compania sub o presiune suplimentară: investitorii vor urmări nu doar performanța lui Claude, ci și capacitatea Anthropic de a susține creșterea veniturilor, de a acoperi costurile foarte mari de infrastructură și de a-și respecta angajamentele privind siguranța inteligenței artificiale.