Sâmbătă, 6 Decembrie 2025
Adevărul
Şase state cer UE să renunţe la interdicţia privind motoarele pe benzină și motorină din 2035

Șase lideri ai Uniunii Europene, inclusiv Giorgia Meloni din Italia, au solicitat Comisiei Europene să propună o flexibilizare a normelor privind emisiile vehiculelor din blocul comunitar pentru a opri interzicerea de facto a motoarelor cu ardere internă, planificată până la mijlocul următorului deceniu.

Mașini în trafic
Şase state cer UE să renunţe la interdicţia privind motoarele pe benzină și motorină din 2035

Printre prim-miniștrii polonezi, inclusiv Meloni și Donald Tusk, au cerut ca o viitoare revizuire a normelor UE pentru mașinile noi să permită mașinile hibride plug-in, extensiile de autonomie și tehnologia pilelor de combustie chiar și după 2035, potrivit unei scrisori adresate președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, accesată de Bloomberg News.

„Ne aflăm într-un punct de cotitură atât pentru industria auto și a componentelor auto din UE, cât și pentru acțiunea climatică europeană”, au declarat liderii. „Putem și trebuie să ne urmărim obiectivul climatic într-un mod eficient, fără a ne afecta competitivitatea între timp, deoarece nu există nimic verde într-un deșert industrial”.

Scrisoarea, semnată și de Robert Fico (Slovacia) și Viktor Orban (Ungaria), urmărește să influențeze efortul Comisiei de a oferi mai multă flexibilitate industriei auto europene. Prim-ministrul ceh Petr Fiala și prim-ministrul bulgar Rosen Zhelyazkov s-au alăturat, de asemenea, apelului.

Revizuirea regulilor existente, amânată din 2026 din cauza unei treceri mai lente decât se aștepta către vehiculele electrice, este așteptată să fie dezvăluită în această lună.

Italia și Germania s-au luptat pentru a atenua interdicția iminentă impusă de blocul comunitar privind vânzările de vehicule noi cu motor cu ardere internă, încercând să-și protejeze industriile auto de concurența chineză, cererea de vehicule electrice mai slabă decât se aștepta și tarifele comerciale din SUA.

Între timp, costurile ridicate ale energiei și forței de muncă din Europa obligă producătorii auto să reducă locuri de muncă și să mute investițiile în alte părți. Guvernul francez a prioritizat în schimb o „preferință europeană” pentru vehiculele electrice, în încercarea de a evita pierderile de locuri de muncă.

Producători precum Stellantis NV , Volkswagen AG și Renault SA caută clarificări cu privire la soarta interdicției, în timp ce își planifică investiții viitoare, cu miliarde de euro în joc.

„Aplicarea deplină a principiului neutralității tehnologice este esențială: este evident că nu există o soluție miraculoasă pe calea decarbonizării, iar impunerea unei singure soluții tehnologice limitează cercetarea, inovarea și concurența virtuoasă”, au declarat liderii în scrisoarea din 4 decembrie.

În anul 2022, Uniunea Europeană a decis că, începând din 2035, maşinile noi comercializate în blocul comunitar nu vor mai avea voie să emită dioxid de carbon (CO2). Acest lucru ar însemna, practic, că nu vor mai putea fi înmatriculate maşini noi echipate cu motoare cu ardere internă.

În data de 10 decembrie, Comisia Europeană urmează să prezinte un pachet de propuneri, în cadrul revizuirii programate a regulamentului UE privind emisiile de carbon pentru industria auto. 

Economie

Ghid de cumpărături

