Ministrul Energiei anunță că trei companii și-au manifestat interesul de a achiziționa activele Lukoil din România

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți, 25 noiembrie, că trei companii și-au manifestat până acum intenția de a achiziționa activele Lukoil din România iar interesul țării e ca această tranzacţie să fie făcută cât mai rapid.

„În momentul de faţă sunt trei companii care şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona activele Lukoil în România, atât rafinăria cât şi reţelele de benzinării, care poartă negocieri direct cu concernul, încă de acum câteva săptămâni.

Am fost notificaţi, suntem în legătură cu ei şi urmează să se parafeze această tranzacţie între două companii private, în care este evident că interesul nostru e ca această tranzacţie să fie făcută cât mai rapid. Sunt negocieri care se poartă în momentul de faţă şi, internaţional, sunt companii care au ofertat global.

Cei din SUA au privit mai mult pe oferte. La nivel naţional, sunt companii care sunt interesate să achizeze şi activele din România, inclusiv companii româneşti, inclusiv din State, inclusiv din alte state membre ale Uniunii Europene”, a afirmat ministrul Energiei, potrivit News.ro.

Întrebat dacă se ia în calcul o scădere a taxării pe carburanţi, în cazul în care preţurile vor trece de un an anumit prag, Bogdan Ivan a arătat că, în momentul de faţă, crede că poate să fie o discuţie foarte serioasă pe acest capitol, în cadrul coaliţiei de guvernare.

„E o opinie personală, n-am avut discuţia până acum, dar cred că poate să fie o discuţie foarte serioasă. Sau cel puţin să nu crească”, a arătat ministrul Energie, el adăugând că în coaliţie nu a avut loc această discuţie.

Bolojan: „La benzinării, termenul pentru sancțiuni este jumătatea lunii decembrie”

Vinerea trecută, 21 noiembrie, premierul Ilie Bolojan a declarat că „stocuri suficiente în perioada actuală şi următoare pentru ca aprovizionarea cu benzină şi cu motorină să funcţioneze” fără ca rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploieşti să fie în activitate.

„România va fi solidară cu SUA și cu statele UE pentru a pune în practică aceste sancțiuni.

La benzinării, termenul pentru sancțiuni este jumătatea lunii decembrie, Lukoil are pondere de peste 20% ca număr de benzinării în România. Așteptăm ca până atunci să se deruleze negocierile între posibilii cumpărători și proprietarul Lukoil.

Luni vom publica în transparență un act normativ prin care România stabilește un mecanism de sancțiuni care completează actualul cadru, care ne permite să permitem sancțiuni doar pentru deciziile luate de state UE, astfel încât săptămâna viitoare să fie adoptat. În funcție de evoluția situației, vom decide în decembrie dacă acest mecanism va fi activat sau nu”, a adăugat acesta.

Lukoil a intrat sub incidența unui nou pachet de sancțiuni economice impuse de Statele Unite, în contextul războiului purtat de Rusia în Ucraina. Decizia Washingtonului vizează atât compania Lukoil, cât și Rosneft, cele mai mari două grupuri petroliere ruse.

Sancțiunile, anunțate pe 22 octombrie 2025, au ca scop restricționarea finanțării economiei ruse și a „mașinăriei de război a Kremlinului”. Departamentul Trezoreriei SUA a precizat că măsurile se extind asupra filialelor și partenerilor acestor companii, interzicând entităților americane și aliaților lor să deruleze tranzacții comerciale sau financiare cu Lukoil.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a stabilit termenul de 21 noiembrie 2025 pentru închiderea sau vânzarea activelor internaționale deținute de compania rusă, sub riscul unor sancțiuni suplimentare.