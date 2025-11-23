search
Duminică, 23 Noiembrie 2025
Gigantul care face o ofertă surpriză: vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, inclusiv din România

Compania uriașă de investiții International Holding Company (IHC) din Abu Dhabi a anunțat Trezoreria SUA că este interesată să cumpere activele externe ale Lukoil, companie rusă aflată sub sancțiuni. Printre active se află și rafinăria Petrotel din România, intrată vineri sub sancțiunile americane. 

O companie de investiții din Abu Dhabi vrea să cumpere activele Lukoil FOTO: Shutterstock
O companie de investiții din Abu Dhabi vrea să cumpere activele Lukoil FOTO: Shutterstock

International Holding Company, conglomerat controlat de un membru important al familiei conducătoare din Emiratele Arabe Unite, a transmis SUA că intenționează să cumpere activele internaționale ale Lukoil. Confirmarea a venit chiar din partea companiei, într-un răspuns pentru Reuters.

Întrebată dacă a notificat Trezoreria americană, IHC a precizat: „Da, ne-am exprimat interesul pentru activele străine ale Lukoil”. Nu au fost oferite alte detalii.

IHC intră astfel într-o competiție în care se află deja nume mari din industria petrolieră, precum ExxonMobil și Chevron, dar și firma americană de private equity Carlyle.

Activele Lukoil au fost scoase la vânzare după ce SUA au impus sancțiuni companiei și au respins oferta traderului elvețian Gunvor. Termenul până la care potențialii cumpărători pot discuta cu Lukoil este 13 decembrie, iar pentru unele tranzacții va fi necesară aprobarea autorităților americane.

Lukoil, tot mai afectată de sancțiunile americane

Luna trecută, Washingtonul a sancționat Rosneft și Lukoil, încercând să intensifice presiunea asupra Moscovei pentru a opri războiul din Ucraina. De atunci, activele internaționale ale Lukoil, care reprezintă aproximativ 0,5% din producția mondială de petrol, sunt din ce în ce mai afectate.

Compania rusă deține trei rafinării în Europa, inclusiv Petrotel din România și o rafinărie mare la Burgas, în Bulgaria, participații în câmpuri petroliere din Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt, Emiratele Arabe Unite și Nigeria, precum și sute de benzinării în întreaga lume, inclusiv în SUA.

Ce reprezintă IHC pe piața globală

International Holding Company are investiții în domenii diverse: sănătate, energie, imobiliare, agricultură și minerit, cu prezență în SUA, India, America Latină și Africa. Este cea mai mare companie listată la bursă din Abu Dhabi.

IHC este condusă de șeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, fratele președintelui Emiratelor Arabe Unite și consilier de securitate națională. Acesta conduce și două fonduri suverane importante ale emiratului. Royal Group, companie deținută tot de șeicul Tahnoon, controlează 61,2% din IHC.

Situația activelor Lukoil din România

Sancțiunile SUA asupra rafinăriei Petrotel – Lukoil au intrat în vigoare vineri, la ora 19.00, au declarat pentru HotNews surse guvernamentale. Pentru rețeaua de benzinării, acestea se vor aplica începând cu 13 decembrie.

Pentru moment, autoritățile române nu au clarificat impactul concret al sancțiunilor.

Întrebat despre situația rafinăriei, președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că „nu se va întâmpla nimic dramatic” în următoarele săptămâni.

Rafinăria Petrotel se afla oricum în mentenanță, ceea ce înseamnă că nu funcționa. Odată cu intrarea în vigoare a sancțiunilor, plățile legate de rafinărie sunt blocate. Nu există informații despre soarta celor aproximativ 500 de angajați.

În România, principalele active ale Lukoil sunt rafinăria Petrotel-Lukoil și rețeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de stații de distribuție, ambele având ca acționar compania elvețiană Litasco. Lukoil mai controlează și Litasco SA Geneva – Sucursala București, responsabilă de comerțul angro cu combustibili.

În plus, compania deține 87% din perimetrul Trident din Marea Neagră, unde explorează gaze împreună cu Romgaz.

Toate aceste active au o soartă incertă, în contextul sancțiunilor impuse de Statele Unite.

la Pascaline foto Christie s jpg
Vânzarea la licitație a unui „calculator” inventat de Blaise Pascal în 1642, blocată în Franța
historia.ro
