Firma care operează Lukoil în România va fi lichidată. Analiștii avertizează asupra tranzacțiilor subterane cu petrol rusesc

Firma care operează Lukoil și gestionează rafinăriile din România și Bulgaria, va fi lichidată, reprezentanții companiei anunțându-și deja angajații că vor fi concediați. Acțiunea stârnește îngrijorare, analiștii considerând că va duce la o subteranizare și mai accentuată a tranzacțiilor cu petrol rusesc.

Cinci surse avizate au declarat pentru Reuters că Litasco, firma care operează activele Lukoil, inclusiv rafinăria Petrotel din România își va închide definitiv porțile, demarând deja procedurile de concediere a angajaților.

Izolată de sistemul financiar global, Litasco a concediat majoritatea traderilor și a personalului operațional, oferind indemnizație de concediere echivalentă cu salariul pe trei luni și bonusuri, au declarat sursele, precizând că o mână de angajați vor rămâne pentru a se ocupa de sarcinile administrative.

Litasco și Lukoil nu au răspuns solicitării Reuters de a comenta decizia.

Litasco își închide birourile la nivel global

Traderii de țiței și alți angajați urmează să părăsească sediul central elvețian al Litasco din Geneva până la sfârșitul acestei săptămâni. Biroul este așteptat să fie complet închis până la sfârșitul lunii februarie.

În birourile americane din Houston, majoritatea celor aproximativ 20 de comercianți și personal operațional al firmei au plecat joi. Câțiva angajați vor rămâne pentru a-și achita angajamentele rămase cu furnizorii și clienții, au precizat acestea.

În birourile din Dubai ale Emiratelor Arabe Unite, angajații au primit preaviz, dar vor mai lucra până în februarie.

Fondată în anul 2000, Litasco s-a numărat printre cele mai importante firme globale de tranzacționare a petrolului în perioada sa de glorie, transportând petrol și combustibili pentru activele Lukoil în întreaga lume.

Flota din umbră a Rusiei

Litasco a tranzacționat puțin sub 4 milioane de barili pe zi (bpd) de țiței și combustibil în 2019, sau aproximativ 4% din consumul global la acea vreme.

A concurat atât cu marile companii petroliere, cât și cu casele de tranzacționare, racolând unele dintre cele mai bune talente ale acestora.

„Lichidarea activității Litasco va duce la o subteranizare și mai accentuată a tranzacțiilor cu petrol rusesc”, a declarat Adi Imsirovic de la firma de consultanță Surrey Clean Energy și fost șef al diviziei de tranzacționare cu petrol de la Gazprom.

Moscova se bazează în mare măsură pe o flotă din umbră de petroliere îmbătrânite pentru a transporta țiței, în ciuda sancțiunilor.

„Este posibil să ne revenim, dar necesită bani, timp și răbdare”, a spus Imsirovic.

Rusia a fost nevoită să redirecționeze majoritatea exporturilor sale de petrol către Asia din Europa din cauza sancțiunilor impuse de SUA și UE.

Litasco a suferit o lovitură puternică în 2022, când Occidentul a luat măsuri drastice împotriva industriei petroliere rusești din cauza invaziei Moscovei în Ucraina, dar a încercat să-și reconstruiască operațiunile în ultimii ani, angajând traderi americani și obținând linii de credit.

Citește și: Rafinăriile Lukoil din România și Bulgaria vor fi conduse de la Geneva

„Evident, Litasco trebuie să se închidă, având în vedere sancțiunile. Petrolul rusesc va ajunge la rafinării într-un fel sau altul, dar traderii au nevoie de acces la dolari și la sistemul financiar global”, a declarat economistul specializat în energie Philip Verleger, potrivit Reuters.

Sancțiunile SUA: OFAC a prelungit termenul

Lukoil a intrat sub incidența unui nou pachet de sancțiuni economice impuse de Statele Unite, în contextul războiului purtat de Rusia în Ucraina. Decizia Washingtonului vizează atât compania Lukoil, cât și Rosneft, cele mai mari două grupuri petroliere ruse.

Sancțiunile, anunțate pe 22 octombrie 2025, au ca scop restricționarea finanțării economiei ruse și a „mașinăriei de război a Kremlinului”. Departamentul Trezoreriei SUA a precizat că măsurile se extind asupra filialelor și partenerilor acestor companii, interzicând entităților americane și aliaților lor să deruleze tranzacții comerciale sau financiare cu Lukoil.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a stabilit termenul de 21 noiembrie 2025 pentru închiderea sau vânzarea activelor internaționale deținute de compania rusă, sub riscul unor sancțiuni suplimentare.

La 14 noiembrie 2025, OFAC a prelungit termenul până la data de 13 decembrie 2025. „GL 131 autorizează, de asemenea, până la 13 decembrie 2025, tranzacțiile obișnuite și necesare pentru menținerea sau încetarea operațiunilor, contractelor sau altor acorduri ale entităților LIG. Aceasta include tranzacțiile care sunt necesare pentru executarea acordurilor preexistente, cu condiția ca aceste tranzacții să fie în concordanță cu practicile stabilite anterior și să sprijine proiecte sau operațiuni preexistente. Astfel de activități ar putea include, de asemenea, plăți către angajați, furnizori, proprietari, creditori și parteneri; conservarea și întreținerea proprietăților corporale preexistente; sau activități asociate cu menținerea investițiilor de capital preexistente. Cu toate acestea, orice plată efectuată, direct sau indirect, către entități LIG sau orice altă persoană blocată trebuie efectuată într-un cont blocat (…) cu excepția cazului în care este autorizată separat de OFAC”, a adăugat biroul american.

Lukoil a confirmat ulterior că a început procesul de identificare a cumpărătorilor pentru activele din străinătate și a anunțat intenția de a-și vinde întreaga rețea internațională, inclusiv rafinăriile din România și Bulgaria.

Fostul director executiv al companiei, citat de publicația Politico, a estimat că măsura ar putea reduce veniturile Lukoil cu până la 30%, prin vânzarea a trei rafinării și a aproximativ jumătate dintre cele 5.000 de benzinării operate la nivel global.