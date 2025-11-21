search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
Bolojan despre Lukoil: România stabilește un mecanism de sancțiuni. Am luat măsuri ca Romgaz să nu fie afectată

Publicat:

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că luni va fi pus în transparență un proiect de act normativ prin care România poate impune sancțiuni pentru a completa cadrul actual, dar că decizia privind aplicarea acestora va fi luată în decembrie. El a adăugat și că s-au luat măsuri astfel încât Romgaz, cu care Lukoil colaborează pe componenta de exploatare și explorare din Marea Neagră, să nu fie afectată.

Benzinărie Lukoil
Luni va fi publicat un proiect de act normativ privind Lukoil. Foto Shutterstock

„Pentru rafinăria Lukoil, care este pe o anumită entitate juridică, ele intră în vigoare acum. Rafinăria este în mentenanță. Din evaluarea experților de la Energie, practic sunt stocuri suficiente în perioada actuală și următoare pentru ca aprovizionarea cu benzină și motorină să funcționeze fără ca rafinăria să fie în activitate.

România va fi solidară cu SUA și cu statele UE pentru a pune în practică aceste sancțiuni.

La benzinării, termenul pentru sancțiuni este jumătatea lunii decembrie, Lukoil are pondere de peste 20% ca număr de benzinării în România. Așteptăm ca până atunci să se deruleze negocierile între posibilii cumpărători și proprietarul Lukoil.

Luni vom publica în transparență un act normativ prin care România stabilește un mecanism de sancțiuni care completează actualul cadru, care ne permite să permitem sancțiuni doar pentru deciziile luate de state UE, astfel încât săptămâna viitoare să fie adoptat. În funcție de evoluția situației, vom decide în decembrie dacă acest mecanism va fi activat sau nu.

Bulgaria are o dependență totală față de rafinăria Lukoil de la Burgas și inevitabil trebuia să facă ceva.

În ceea ce ne privește, implicarea Guvernului în administrarea unei astfel de active înseamnă și răspunderi importante care se pot întoarce împotriva Guvernului.

Mecanismul pe care îl avem înseamnă supravegherea activității astfel încât să ne asigurăm că afacerile acestor companii se desfășoară independent și că fluxurile financiare nu duc către Rusia.

În ce privește colaborarea Lukoil și Romgaz pe componenta de exploatare și explorare din Marea Neagră, am luat măsurile necesare pentru ca Romgaz să nu fie afectată de aceste sancțiuni. Am colaborat cu entitatea americană care a impus aceste sancțiuni.

Compania Lukoil trebuie să ia deciziile de rigoare”, a declarat premierul Ilie Bolojan, răspunzând întrebării unui jurnalist.

Sancțiunile SUA: OFAC a prelungit termenul

Lukoil a intrat sub incidența unui nou pachet de sancțiuni economice impuse de Statele Unite, în contextul războiului purtat de Rusia în Ucraina. Decizia Washingtonului vizează atât compania Lukoil, cât și Rosneft, cele mai mari două grupuri petroliere ruse.

Sancțiunile, anunțate pe 22 octombrie 2025, au ca scop restricționarea finanțării economiei ruse și a „mașinăriei de război a Kremlinului”. Departamentul Trezoreriei SUA a precizat că măsurile se extind asupra filialelor și partenerilor acestor companii, interzicând entităților americane și aliaților lor să deruleze tranzacții comerciale sau financiare cu Lukoil.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a stabilit termenul de 21 noiembrie 2025 pentru închiderea sau vânzarea activelor internaționale deținute de compania rusă, sub riscul unor sancțiuni suplimentare.

La 14 noiembrie 2025, OFAC a prelungit termenul până la data de 13 decembrie 2025. „GL 131 autorizează, de asemenea, până la 13 decembrie 2025, tranzacțiile obișnuite și necesare pentru menținerea sau încetarea operațiunilor, contractelor sau altor acorduri ale entităților LIG. Aceasta include tranzacțiile care sunt necesare pentru executarea acordurilor preexistente, cu condiția ca aceste tranzacții să fie în concordanță cu practicile stabilite anterior și să sprijine proiecte sau operațiuni preexistente. Astfel de activități ar putea include, de asemenea, plăți către angajați, furnizori, proprietari, creditori și parteneri; conservarea și întreținerea proprietăților corporale preexistente; sau activități asociate cu menținerea investițiilor de capital preexistente. Cu toate acestea, orice plată efectuată, direct sau indirect, către entități LIG sau orice altă persoană blocată trebuie efectuată într-un cont blocat (…) cu excepția cazului în care este autorizată separat de OFAC”, a adăugat biroul american.

Lukoil a confirmat ulterior că a început procesul de identificare a cumpărătorilor pentru activele din străinătate și a anunțat intenția de a-și vinde întreaga rețea internațională, inclusiv rafinăriile din România și Bulgaria.

Fostul director executiv al companiei, citat de publicația Politico, a estimat că măsura ar putea reduce veniturile Lukoil cu până la 30%, prin vânzarea a trei rafinării și a aproximativ jumătate dintre cele 5.000 de benzinării operate la nivel global.

