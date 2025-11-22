search
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025
Rompetrol și Petromidia, în centrul unei mega-tranzacții internaționale: KazMunayGas pregătește vânzarea activelor europene

Publicat:

Cea mai mare rafinărie din România, Petromidia, și rețeaua de 1.400 de benzinării Rompetrol ar putea fi vândute către investitori privați. Compania petrolieră KazMunayGas intenţioneză să vândă până la 50% din deţinerile sale. 

Rafinăria Petromidia FOTO: Arhivă Adevărul
Rafinăria Petromidia FOTO: Arhivă Adevărul

Potrivit informațiilor publicate de autoritățile kazahstane, grupul de stat intenționează să scoată la licitație KMG International NV (KMGI), subsidiara deținută integral de KazMunayGas, în perioada 2026 –2027.

Licitația va fi desfășurată în două etape și va permite investitorilor privați să achiziționeze până la 50% din holding, care coordonează operațiunile de rafinare și retail din Europa,  potrivit caliber.az.  

În România, KMGI deține două rafinării – Petromidia și Vega – precum și un complex petrochimic, terminale și o rețea de circa 1.400 de benzinării sub marca Rompetrol. Petromidia, cu o capacitate de procesare de aproape 5 milioane tone de țiței pe an, este considerată cea mai mare și mai complexă rafinărie din România.

„Tranzacţia are ca obiectiv atragerea unui partener strategic. În prezent, KMGI este deţinută integral de KazMunayGas şi este alcătuită din 28 de companii din România, Elveţia, Bulgaria, Georgia, Republica Moldova, Turcia şi Kazahstan. Holdingul deţine două rafinării în România – Petromidia şi Vega – un complex petrochimic, terminale şi o reţea de 1.400 de benzinării sub marca Rompetrol”, anunţă autorităţile din Kazahstan.

Potrivit sursei citate, compania se aprovizionează atât cu țiței din Kazahstan, cât și de la furnizori internaționali, iar între 2017 și 2021 veniturile anuale ale KMGI au variat între 4,8 și 11,6 miliarde de dolari.

KazMunayGas justifică vânzarea printr-o „strategie de atragere a investițiilor strategice și de creștere a eficienței operaționale a operațiunilor europene”, menținând în același timp o prezență semnificativă pe piața globală de energie.

Modernizările recente la rafinăriile românești au fost precedate de lucrări similare la facilitățile companiei din Atyrau, Pavlodar și Shymkent.

Această mișcare vine într-un context mai larg, în care KazMunayGas poartă negocieri cu grupul rus Lukoil privind activele din Kazahstan.

Reamintim că, recent, SUA și Marea Britanie au impus sancțiuni împotriva marilor companii petroliere rusești, inclusiv Lukoil, după invadarea Ucrainei, ceea ce a afectat tranzacțiile internaționale ale acestora. 

