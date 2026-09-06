Meseriile care vor fi la mare căutare până în 2035. Inteligența artificială și îmbătrânirea populației schimbă piața muncii

Inteligența artificială, dezvoltarea energiei regenerabile și îmbătrânirea populației vor modifica semnificativ piața muncii în următorul deceniu, iar noile proiecții ale Biroului de Statistică a Muncii din Statele Unite arată deja care sunt ocupațiile pentru care cererea este estimată să crească cel mai rapid până în 2035.

Piața muncii se va transforma substanțial până în 2030 Foto: arhivă

Sănătatea domină clasamentul, dar printre profesiile cu cele mai mari ritmuri de creștere se află și specialiștii în date, cercetătorii din domeniul informaticii, analiștii de securitate cibernetică, instalatorii de panouri fotovoltaice și tehnicienii care întrețin turbinele eoliene. În același timp, dezvoltarea inteligenței artificiale susține cererea pentru anumite ocupații din tehnologie, în timp ce alte roluri informatice au perspective mai slabe.

Potrivit celor mai recente proiecții ale U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS - Biroul de Statistică a Muncii), publicate la 27 august 2026, economia americană ar urma să adauge aproximativ 5,9 milioane de locuri de muncă între 2025 și 2035, iar ocuparea totală ar crește cu 3,5%.

Asistenții medicali specializați conduc clasamentul

Prima poziție în clasamentul BLS este ocupată de asistenții medicali specializați, pentru care numărul locurilor de muncă este estimat să crească cu 41% între 2025 și 2035. În 2025, în Statele Unite erau aproximativ 336.300 de persoane în această ocupație, iar pentru 2035 sunt estimate 474.100, ceea ce înseamnă aproape 138.000 de locuri de muncă în plus.

Creșterea este legată de cererea tot mai mare pentru servicii medicale, pe fondul îmbătrânirii populației și al prevalenței unor afecțiuni cronice. BLS estimează că domeniul sănătății și asistenței sociale private va adăuga peste 2,2 milioane de locuri de muncă până în 2035, reprezentând aproximativ 37% din toate locurile de muncă noi proiectate în economia americană.

Sănătatea este prezentă în mai multe dintre ocupațiile aflate în partea superioară a clasamentului. Managerii serviciilor medicale și de sănătate au o creștere estimată la 24,2%, asistenții de fizioterapie la 23%, tehnicienii de psihiatrie la 22,3%, iar asistenții pentru terapie ocupațională la 21,5%.

Energia regenerabilă urcă rapid în clasamentul meseriilor

Pe locul al doilea se află instalatorii de sisteme fotovoltaice, pentru care BLS estimează o creștere de 36,5% până în 2035.

Numărul lor ar urma să crească de la aproximativ 31.100 în 2025 la 42.400 în 2035, ceea ce înseamnă 11.300 de locuri de muncă suplimentare.

Pe locul al patrulea se află tehnicienii pentru întreținerea turbinelor eoliene, cu o creștere estimată la 29,5%. Numărul angajaților din această ocupație ar urma să crească de la 11.800 la 15.300.

Cele două meserii sunt printre cele mai dinamice din întreaga economie americană, însă BLS atrage atenția asupra unei diferențe importante: deși ratele de creștere sunt foarte mari, cele două ocupații vor adăuga împreună mai puțin de 15.000 de locuri de muncă până în 2035, deoarece numărul actual de angajați este relativ mic.

Creșterea este susținută de extinderea producției de energie regenerabilă și de creșterea cererii de electricitate. BLS estimează că cererea de electricitate va crește semnificativ în următorul deceniu, inclusiv ca urmare a dezvoltării inteligenței artificiale și a infrastructurii necesare centrelor de date.

Analiștii de date, printre cei mai căutați

Specialiștii în știința datelor ocupă locul al treilea în clasamentul BLS, cu o creștere estimată de 34,6% între 2025 și 2035.

Numărul acestora ar urma să crească de la aproximativ 275.600 în 2025 la 371.000 în 2035, ceea ce înseamnă peste 95.000 de locuri de muncă suplimentare.

Creșterea este legată de utilizarea tot mai extinsă a datelor în economie și de dezvoltarea sistemelor bazate pe inteligență artificială. Companiile folosesc aceste tehnologii pentru analiză, automatizare și luarea deciziilor, ceea ce crește cererea pentru oameni capabili să lucreze cu volume mari de date.

BLS estimează că ocupațiile din domeniul informaticii și matematicii vor crește, în ansamblu, cu 7,3% până în 2035, mai mult decât dublu față de media tuturor ocupațiilor, de 3,5%.

Cercetarea informatică și securitatea cibernetică

Inteligența artificială contribuie și la creșterea cererii pentru alte ocupații din tehnologie.

Cercetătorii în informatică și știința informației au o creștere estimată la 21,8%, iar analiștii de securitate informatică la aproximativ 21% până în 2035.

Cercetătorii din domeniul informaticii sunt implicați în dezvoltarea și îmbunătățirea unor tehnologii și metode de calcul, iar BLS leagă cererea pentru această ocupație de dezvoltarea inteligenței artificiale și a altor tehnologii.

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În cazul analiștilor de securitate informatică, creșterea este legată de necesitatea protejării rețelelor și sistemelor informatice pe măsură ce activitatea digitală se extinde. Ocupația este proiectată să crească cu 21% în următorul deceniu.

Nu toate meseriile din tehnologie vor evolua la fel

Datele BLS nu indică o creștere uniformă a tuturor ocupațiilor din tehnologie.

Dezvoltatorii de software vor continua să fie căutați, iar numărul locurilor de muncă din această ocupație este estimat să crească cu aproximativ 10% între 2025 și 2035.

BLS arată că cererea este susținută inclusiv de dezvoltarea software-ului pentru inteligență artificială, robotică, internetul obiectelor și alte tehnologii.

În același timp, organizația estimează că inteligența artificială poate reduce cererea pentru anumite activități care presupun sarcini repetitive, în special în ocupațiile de birou și administrație. Grupul ocupațional al serviciilor administrative și de suport este proiectat să scadă cu 4% până în 2035 și să piardă aproximativ 752.100 de locuri de muncă.

Cele mai rapide creșteri până în 2035

Tabelul BLS „Ocupații cu cea mai rapidă creștere, 2025 și proiecții 2035” arată următorul clasament al primelor zece ocupații:

Ocupație - Creștere estimată 2025-2035

Asistenți medicali specializați - 41,0%

Instalatori de sisteme fotovoltaice - 36,5%

Analiști de date - 34,6%

Tehnicieni pentru întreținerea turbinelor eoliene - 29,5%

Manageri ai serviciilor medicale și de sănătate - 24,2%

Asistenți de fizioterapie - 23,0%

Tehnicieni de psihiatrie - 22,3%

Cercetători în informatică și știința informației - 21,8%

Asistenți pentru terapie ocupațională - 21,5%

Tehnicieni medicali oftalmologici - 21,4%

Creșterea medie pentru toate ocupațiile din economia americană este estimată la 3,5%.

Cele mai multe locuri noi nu vor apărea neapărat în meseriile din top

Clasamentul după procentul de creștere trebuie separat de cel după numărul efectiv de locuri de muncă nou create.

De exemplu, instalatorii de sisteme fotovoltaice au o creștere proiectată de 36,5%, însă vor adăuga aproximativ 11.300 de locuri de muncă. În schimb, personalul pentru îngrijire la domiciliu și îngrijire personală are o creștere procentuală de 18,1%, dar va adăuga aproximativ 847.300 de locuri de muncă, deoarece ocupația este deja una dintre cele mai mari din economia americană.

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În aceeași categorie se află asistenții medicali, pentru care BLS estimează aproximativ 194.700 de locuri de muncă suplimentare până în 2035.

Astfel, o creștere procentuală foarte mare nu înseamnă automat că o meserie va avea cel mai mare număr de posturi disponibile. Dimensiunea actuală a ocupației este la fel de importantă.

Sănătatea va avea cea mai mare contribuție la crearea de locuri de muncă

La nivelul marilor grupe ocupaționale, cele mai rapide creșteri sunt estimate pentru ocupațiile de sprijin din sănătate, cu 13,3%, și pentru profesiile medicale și tehnice din sănătate, cu 8%.

Împreună, cele două categorii ar urma să reprezinte aproape o treime din toate locurile de muncă noi create până în 2035.

BLS estimează că sectorul privat al sănătății și asistenței sociale va adăuga peste 2,2 milioane de locuri de muncă, cea mai mare creștere dintre sectoarele economiei americane. Îmbătrânirea populației și creșterea numărului de persoane cu afecțiuni cronice sunt printre factorii care susțin această evoluție.

Energia și AI-ul se întâlnesc într-un punct important: electricitatea

Una dintre legăturile interesante din proiecțiile BLS este cea dintre dezvoltarea inteligenței artificiale și cererea de energie.

Creșterea utilizării AI presupune dezvoltarea centrelor de date și a infrastructurii informatice, iar acestea au nevoie de cantități tot mai mari de electricitate. BLS estimează, în consecință, o creștere importantă a cererii de electricitate în perioada 2025-2035.

Această evoluție contribuie atât la dezvoltarea industriilor care produc energie solară și eoliană, cât și la cererea pentru lucrătorii care instalează și întrețin echipamentele.

În același timp, dezvoltarea AI susține cererea pentru specialiști în date și pentru cercetători în informatică, în timp ce automatizarea poate reduce necesarul de angajați pentru unele activități repetitive.