Marți, 2 Decembrie 2025
Mecanismul propus de ministrul Agriculturii pentru limitarea scumpirilor la alimente. „Doar când inflația depășește 5%”

Publicat:
Ultima actualizare:

Pentru a limita scumpirile la raft pentru produsele alimentare, ministrul Agriculturii propune un mecanism care se va aplica doar când inflația trece de 5%.

Preţurile la alimentare au crescut cu 7,57% în acest an. FOTO: Shutterstock
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, propune un nou mecanism de intervenție pentru limitarea scumpirilor din sectorul alimentar: plafonarea adaosului comercial, doar în situația în care inflația depășește pragul de 5%. Sub acest nivel, măsura nu ar fi aplicată. Inițiativa vine pe fondul dezbaterilor privind evoluția prețurilor de consum și al inflației ridicate.

În cadrul unei intervenţii la Antena 3, Florin Barbu a explicat faptul că statul are responsabilitatea de a acționa atunci când piața o ia în direcții care afectează populația, comparând mecanismul cu intervențiile Băncii Naționale în cazul creșterilor bruște ale cursului valutar.

„E un mecanism propus, pentru că toată lumea spunea că intervine în piață. Ca să reglez partea de inflație, care a crescut, am spus ca plafonarea să se realizeze doar când inflația depășește un prag, până atunci să nu se aplice”, a declarat ministrul.

În sprijinul propunerii sale, Florin Barbu a invocat și analiza economiștilor, care susțin că, în perioadele anterioare de plafonare, comercianții au mutat o parte din marjele de profit către alte tipuri de alimente.

„Analiști economiști au spus că s-a descărcat o parte din adaosul comercial către alte alimente. Așa cum alte instituții intervin când cursul valutar crește foarte mult, așa și noi trebuie să intervenim printr-un mecanism”, a explicat el.

Întrebat cum anume îi va afecta acest mecanism pe cei din zona retailerilor sau a procesatorilor, ministrul Agriculturii s-a declarat înctezător că aceştia nu vor ajunge la faliment.

„Și din zona de retail, și de la procesare au spus că vor intra în faliment cu adaosul comercial plafonat. În 2022, 2023, 2024, când a mers acest mecanism, cifra de afaceri a crescut, deci măsura nu a dus la falimentul magazinelor sau procesatorilor”, a punctat Florin Barbu, explicând că momentan este vorba doar despre o propunere, care urmează să fie analizată în cadrul coaliției de guvernare.

„O să am o discuție cu PSD, dacă e bună, vom merge mai departe în coaliție. Deocamdată e propunere”, a mai declarat el.

Ce spune Consiliul Concurenţei

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost introdusă în iulie 2023 și a fost prelungită în repetate rânduri, fiind valabilă în prezent până la 31 martie 2026. Măsura acoperă întreg lanțul agroalimentar - procesare, distribuție și retail - și a avut ca obiectiv protejarea consumatorilor vulnerabili.

Nu toți experții sunt, însă, de acord cu continuarea mecanismului. Astfel, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, consideră că măsura și-a pierdut eficiența, întrucât piața s-a adaptat și scumpirile s-au mutat în alte categorii de produse.

Potrivit Institutului Național de Statistică, inflația anuală a ajuns în octombrie 2025 la 9,8%. Creșterile cele mai mari s-au înregistrat la mărfurile nealimentare (10,96%) și la servicii (10,52%), în timp ce prețurile alimentare au crescut cu 7,57%.

Economie

Ghid de cumpărături

