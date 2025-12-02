search
Marți, 2 Decembrie 2025
Barbu, despre taxa pe sere și solarii: Nu s-a discutat așa ceva

Publicat:

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a dezmințit marți informația potriit căreia la nivel guvernamental s-ar pregăti introducerea vreunei taxe pe sere și solarii, afirmând că este aproape imposibil de aplicat.

Solar într-o curte
Ministrul Agriculturii spune că nu se va introduce o taxă pe solarii. Foto Bacas Farm

„Nu s-a discutat în coaliție. Dacă se discuta ceva pe agricultură în coaliție, domnul Grindeanu sigur îmi cerea un punct de vedere. Eu întreb foarte clar: cum poți calcula valoarea impozabilă la un solar, ca să poți determina impozitul? Sunt convins că nu se poate aplica”, a spus ministrul, potrivit Antena 3 CNN.

Florin Barbu a subliniat că, potrivit legislației, stabilirea valorii impozabile pentru astfel de construcții ar necesita rapoarte de evaluare întocmite de experți ANEVAR, ceea ce ar transforma o taxă teoretic mică într-o povară uriașă pentru micii producători.

„Orice raport de evaluare se face de un expert ANEVAR. Un raport costă în jur de 1.500 de lei, iar un solar ajunge la 5.000 de lei. Cum să pui oamenii să plătească expertiza mai scumpă decât solarul? Nu se poate realiza acest mecanism.”

„Ca să stabilești o valoare impozabilă, o construcție trebuie să aibă pereți, acoperiș, așa e reglementat în Codul fiscal. La solarii vorbim, de cele mai multe ori, de folii, structuri ușoare, improvizate, nu de clădiri clasice”, a spus ministrul.

Legea care introduce, de anul viitorul, impozitarea solariilor, serelor și silozurilor, a fost adoptată cu un vot masiv de către deputați și senatori, la votul final din 18 noiembrie. Din cei 387 de parlamentari prezenți la vot, 253 au votat DA,  majoritatea reprezentând aleșii din partidele aflate la guvernare. La 10 zile după adoptarea legii în Parlament, văzând reacția publică a micilor fermieri, politicienii se dezic de măsura pe care chiar ei au susținut-o la vot, potroivit AgroIntel.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat dur sâmbătă, într-o postare pe Facebook, strecurarea ”pe furiș” în pachetul de măsuri fiscale a taxei pe sere sau solarii și a susținut că nu va exista o astfel de taxă, deoarece va cere o acțiune rapidă în parlament. 

„Nu va fi nicio taxă pe sere sau solarii!

Resping categoric astfel de abordări fiscale care transformă efortul legitim de a echilibra finanțele țării într-o hăituială a românilor și într-o goană de a pune taxe pe tot ce mișcă în țara asta!

Nu a fost nicio discuție în Coaliție cu privire la impozitarea serelor și solariilor!

Prin urmare, această taxă, strecurată pe furiș în lege, este în afara deciziei politice agreate de partidele care susțin Guvernul.

Este inacceptabil pentru PSD ca ministerele care trebuie să transpună în lege deciziile Coaliției să adauge, de la ele putere, astfel de aberații, care nu fac decât să-i irite pe români, fără a rezolva nimic în plan bugetar!

Astfel de abordări trebuie să înceteze!

Voi solicita partenerilor din Coaliție o intervenție legislativă de urgență, prin care să revenim la forma anterioară a legii, astfel încât serele, solariile și alte asemenea anexe gospodărești să fie scutite de impozit!

