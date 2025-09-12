Nou val de scumpiri pentru alimente, de la 1 octombrie

Un nou val de scumpiri se va instala de la 1 octombrie, dat fiind că măsura plafonării adaosului comercial la alimente va expira de la 30 septembrie, surse guvernamentale afirmând că aceasta nu va mai fi prelungită.

Premierul Ilie Bolojan ar fi refuzat prelungirea plafonării preţurilor la alimentele de bază, în ciuda argumentelor celor de la PSD, susţin surse Antena 3 CNN. Ministerul Agriculturii a propus menținerea plafonării la produsele de bază şi după data de 30 septembrie 2025, când expiră actuala măsură.

Ultima prelungire a plafonării prețurilor a vizat perioada iulie-septembrie.

„(…) beneficiile estimate prin intrarea în vigoare şi aplicarea măsurilor cuprinse în prezentul proiect de act normativ au în vedere reducerea sau eliminarea consecinţelor negative probabile şi posibile generate de actuala situaţie (perturbarea lanțurilor de aprovizionare din cauza războiului din Ucraina - n.red.), precum menţinerea unui echilibru al pieţei produselor agricole din România şi a viabilităţii fermelor cu activitate în sectoarele vegetal şi zootehnic, dar şi a procesatorilor români”, se preciza în ordonanța guvernului de prelungire a plafonării prețurilor. De asemenea, în actul normativ se recunoștea scăderea puterii de cumpărare a românilor pentru produsele alimentare de bază, dar și distorsionarea pieţei produselor agroalimentare şi existenţa unor practici comerciale neloiale, cu impact asupra populaţiei.

Deocamdată, Guvernul nu a anunțat ce decizie va lua în ceea ce privește prețul alimentelor de bază după data de 30 septembrie.

Ce produse au prețurile plafonate

Lista alimentelor cu prețuri plafonate până pe 30 septembrie:

Pâine albă simplă (300-500 g, fără specialități)

Lapte de vacă de consum (1 l, grăsime 1,5%, cu excepția UHT)

Brânză telemea de vacă vrac

Iaurt simplu din lapte de vacă (3,5% grăsime, maxim 200 g)

Făină albă de grâu „000” (maxim 1 kg)

Mălai (maxim 1 kg)

Ouă de găină calibrul M

Ulei de floarea-soarelui (maxim 2 l)

Carne proaspătă de pui (pui întreg, tacâmuri, pulpe cu os, aripi, varianta standard)

Carne proaspătă de porc (carne porc lucru, pulpă porc cu/fără os, spată de porc)

Legume proaspete vrac (roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca, ardei capia, usturoi)

Fructe proaspete vrac (mere roșii, mere golden, prune, pere, struguri de masă)

Cartofi proaspeți albi vrac

Zahăr alb tos (maxim 1 kg)

Smântână (12% grăsime)

Unt (maxim 250 g)

Magiun (maxim 350 g).