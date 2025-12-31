search
Zelenski reproșează Indiei și Emiratelor Arabe Unite că deplâng un atac inexistent asupra lui Putin: Unde este condamnarea lor față de copiii uciși?

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat pe 30 decembrie India, Emiratele Arabe Unite și alte țări după ce acestea au condamnat așa-numita „tentativă de asasinat a Ucrainei asupra lui Vladimir Putin”, în timp ce au închis ochii la atacurile în masă ale Rusiei asupra orașelor ucrainene, relatează presa ucraineană.

FOTO PROFIMEDIA
FOTO PROFIMEDIA

„Este derutant și neplăcut faptul că unele țări, precum India, Emiratele Arabe Unite și alte câteva, au condamnat ceea ce pretind a fi atacurile noastre cu drone asupra reședinței lui Putin - ceea ce nici măcar nu s-a întâmplat”, a declarat Zelenski în timpul unei conferințe de presă online cu jurnaliști ucraineni.

„Unde este condamnarea lor față de faptul că copiii noștri sunt bombardați și oamenii sunt uciși în tot acest timp? Nu aud ce are de spus India, nici Emiratele Arabe Unite.”

Rusia a susținut pe 29 decembrie că Ucraina a încercat să atace reședința președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod cu 91 de drone. Autoritățile ruse nu au furnizat nicio dovadă care să susțină această acuzație.

Ucraina a respins categoric aceste afirmații privind un presupus atac asupra liderului rus, pe care le consideră doar cel mai recent efort al Rusiei de a submina negocierile de pace în curs.

Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite a scris pe X pe 29 decembrie că „condamnă ferm” „atacul deplorabil” și „amenințarea pe care o reprezintă la adresa securității și stabilității”.

Cu toate că Emiratele Arabe Unite au jucat un rol în negocierile pentru asigurarea eliberării prizonierilor de război, această țară are un parteneriat strategic strâns cu Rusia.

La rândul său, prim-ministrul indian Narendra Modi a scris pe 30 decembrie că este „profund îngrijorat” de relatările despre presupusul atac și a îndemnat atât Ucraina, cât și Rusia să „evite orice acțiuni care ar putea submina” negocierile de pace.

Putin a mers în vizită în India la începutul lunii decembrie, un indiciu al legăturilor economice și politice tot mai puternice între cele două țări, India devenind unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc de la invazia rusă în Ucraina, în 2022.

Rusia a amenințat cu înăsprirea condițiilor de negociere

Zelenski a anunțat pe 30 decembrie pregătirea unei serie de întâlniri la nivel înalt cu SUA și aliații europeni, planificate la începutul noului an, ca parte a eforturilor Ucrainei de a găsi o soluție negociată la războiul ce se apropie de al patrulea an.

„Vrem să pregătim totul, și cu voia lui Dumnezeu, să ne întâlnim ulterior cu toții pentru a face câțiva pași înainte spre încheierea războiului. Vrem ca ianuarie să fie o lună în care se vor face mulți pași”, subliniază el.

„Scopul (Rusiei) este de a perturba orice posibilitate de progres în negocieri, orice șansă de a se ajunge la un acord. Și, în esență, Putin nu are nicio intenție să facă vreun pas spre încheierea războiului prin aceste discuții”, a apreciat Serghei Parhomenko, editorialist rus, pentru Kyiv Independent.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că acest presupus atac ar fi schimbat atitudinea SUA și ar consolida poziția de negociere a Rusiei în discuțiile cu președintele american Donald Trump. Totodată, oficialii ruși au subliniat că represaliile vor fi și diplomatice - de pildă, Moscova își va înăspri condițiile menite să ducă la un acord de pace. Președintele american a declarat că a fost informat chiar de Putin de atacul cu drone asupra reședinței președintelui rus. Kremlinul nu a oferit detalii despre lovitură și nu a spus dacă liderul de la Kremlin s-a aflat în locuință la momentul atacului.

De partea cealaltă, Zelenski leagă acuzațiile Rusiei de succesul negocierilor de pace dintre SUA și Ucraina.

„În opinia mea, acest lucru este mai degrabă legat de natura întâlnirii pozitive a echipelor noastre pe parcursul lunii, al cărei punct culminant a fost întâlnirea noastră cu președintele Trump”, punctează președintele ucrainean.

Tentative reale de asasinat împotriva lui Zelenski

De la începutul războiului de amploare, au avut loc mai multe tentative de asasinat împotriva președintelui ucrainean. Una dintre acestea a fost planificată în orașul polonez Rzeszów . Cei implicați lucrau pentru FSB, mai exact pentru Serviciul 5, potrivit șefului serviciului de securitate ucrainean, SBU, Vasil Maliuk.

El a declarat că, pe lângă faptul că îl vizau pe președinte, agenții ruși adunau informații, le dădeau mai departe și pregăteau tentative de asasinat împotriva lui Kirilo Budanov, șeful Serviciilor de Informații Militare ale Ucrainei (HUR), precum și împotriva lui Maliuk însuși, potrivit Suspilne.

Anterior, într-un interviu acordat publicației The Guardian , președintele Zelenski dezvăluise că, în timpul tentativelor de asasinat din 2022, mai multe persoane au fost ucise în interiorul biroului prezidențial .

