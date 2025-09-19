Premierul a avut consultări cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale. Retailerii, nemulțumiți de plafonarea adaosului pentru alimentele de bază

Premierul Ilie Bolojan a avut vineri, 19 septembrie, consultări, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România.

„În cadrul discuțiilor, reprezentanții retailerilor au menționat faptul că, principial, nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, inclusiv prin plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare, însă ținând cont de situația actuală se vor conforma deciziei Guvernului în această privință”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Retailerii, dispuși să promoveze producătorii români pe piețele externe

O altă temă propusă de premierul Bolojan pe agenda consultărilor de vineri s-a referit la promovarea produselor românești, atât în magazinele din țară, cât și în cele din străinătate.

„Reprezentanții retailerilor și-au arătat disponibilitatea de a contribui la promovarea producătorilor români pe piețele externe, în condiții de competitivitate și au subliniat necesitatea creșterii producției interne de produse alimentare”, arată comunicatul Executivului.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că în colaborare cu mediul de afaceri vor fi elaborate politici publice de susținere a producătorilor români. De asemenea, prim-ministrul a mulțumit retailerilor pentru proiectele de investiții și pentru contribuția adusă la crearea locurilor de muncă și dezvoltarea economiei.

Din partea Guvernului alături de premierul Ilie Bolojan au participat șeful Cancelarie Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Raul Gutin, și consilierul onorific al premierului Ionuț Dumitru.

Amintim că premierul Ilie Bolojan a declarat joi că o decizie privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi luată săptămâna viitoare, după ce vor fi analizate datele din piață și reacțiile marilor distribuitori.