Marea întoarcere la angajații umani după ce inteligența artificială a eșuat lamentabil în activitatea unei companii

O companie a reînceput să angajeze ingineri veterani, cunoscuți intern drept „ingineri cu barbă gri”, după ce sistemele de inteligență artificială folosite în procesele de calitate nu au livrat rezultatele așteptate.

Producătorul auto Ford mizează acum pe expertiza umană pentru a reantrena algoritmii și a îmbunătăți controlul calității în fabrici.

Reîntoarcerea experților: „Inginerii cu barbă gri”

Potrivit Bloomberg, Ford a angajat în ultimii trei ani aproximativ 350 de ingineri veterani, inclusiv foști angajați și specialiști proveniți de la furnizori, pentru a ajuta la rezolvarea unor probleme persistente de calitate, care au costat compania miliarde de dolari.

Acești experți, denumiți intern „ingineri cu barbă gri”, au rolul de a instrui personalul mai tânăr și de a reprograma instrumentele de inteligență artificială utilizate în procesele de producție.

„În anii precedenți, nu am acordat atâta atenție pe cât ar fi trebuit experienței celor mai pricepuți ingineri ai noștri, care au fost alături de noi de-a lungul multor cicluri de producție”, a declarat Charles Poon, vicepreședinte Ford pentru inginerie hardware auto.

AI-ul, insuficient pentru problemele de calitate

Compania a explicat că, în anumite situații, s-a bazat prea mult pe sisteme automate de control al calității, fără a integra suficient experiența specialiștilor umani.

„Ne bazam din ce în ce mai mult pe sisteme automate de calitate și nu obțineam rezultatele dorite”, a declarat Kumar Galhotra, director operațional al Ford. „Am adus înapoi specialiști tehnici și ei caută puncte de defecțiune înainte ca o piesă să ajungă la fabrică”, a adăugat Galhotra.

Reprezentanții companiei au subliniat că sistemele de inteligență artificială trebuie antrenate cu date și expertiză acumulată de ingineri cu experiență, pentru a putea identifica corect problemele din procesul de producție.

„Inteligența artificială este un instrument fantastic, dar este la fel de bună ca informațiile pe care le folosești pentru a o antrena”, a spus Charles Poon.

Reproiectarea sistemelor de AI și întâlniri de corecție

Inginerii reveniți în companie au fost implicați direct în reconfigurarea instrumentelor de inteligență artificială și în organizarea unor întâlniri tehnice obligatorii pentru identificarea problemelor de calitate.

Aceștia analizează punctele de defecțiune înainte ca piesele să ajungă în fabrică, cu scopul de a preveni erorile în lanțul de producție.

Impact asupra calității și poziționării Ford

Eforturile de îmbunătățire au avut efecte vizibile în performanța companiei. Ford a urcat pe primul loc în cel mai recent Sondaj de Calitate Inițială JD Power, trei dintre modelele sale fiind clasate pe primele poziții în segmentele lor.

Modelele F-150, Super Duty și Mustang s-au situat în topurile categoriilor analizate, ceea ce marchează o îmbunătățire semnificativă față de anul anterior, când compania se afla sub media industriei.

Economii și presiune pe costuri

Chiar și în contextul acestor îmbunătățiri, Ford rămâne cel mai rechemat producător auto din SUA și estimează costuri de garanție și materiale de aproximativ 1 miliard de dolari în acest an.

Compania își propune, în același timp, să reducă costurile totale cu aproximativ 1 miliard de dolari, mizând pe scăderea cheltuielilor legate de garanții și rechemări în service.

„Observăm o scădere a acoperirii garanțiilor. O scădere a costurilor de rechemare în service”, a declarat directorul executiv Jim Farley.

AI și experiența umană în industrie

Conducerea Ford a recunoscut că utilizarea excesivă a automatizării fără experiență umană a dus la rezultate sub așteptări.

„Am crezut în mod eronat că prin introducerea inteligenței artificiale vom produce automat un produs de înaltă calitate”, a spus Charles Poon. „Am realizat că trebuie să ne bazăm pe cele mai experimentate persoane pentru a antrena aceste sisteme.”

Compania susține că modelul actual este unul hibrid, în care inteligența artificială este completată de expertiza inginerilor cu experiență, pentru a preveni defectele înainte ca acestea să ajungă în producție.