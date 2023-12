Găselnița tot mai populară printre familiile de români. „Am avut banii la comun și nu ne-am putut înțelege”

O nouă modă tinde să câștige teren, iar tot mai mulți români caută să afle detalii despre asta, chiar dacă stârnește în același timp critici vehemente din partea altora.

O româncă a stârnit deopotrivă mult interes, dar și stupoare cu o postare pe Facebook în care afirma că în familia sa fiecare își ține banii separat și își plătește cheltuielile, inclusiv atunci când pleacă în vacanțe. Postarea sa de pe grupul de Facebook Buget de familie a devenit virală, iar ulterior doamna, care este și administrator al grupului respectiv, a revenit cu o postare cel puțin la fel de interesantă în care a lansat o provocare inedită.

„Costuri excursie Thailanda pentru mine. Noi ca familie avem banii separați și fiecare își plătește cheltuielile. Itinerariu: Brașov - București - Bangkok - Chang Mai - Phuket - București - Brașov. Zborurile au fost cumpărate direct de pe site-urile companiilor aeriene folosite și doar un zbor de pe Vola (voucher). Hoteluri - două au fost cumpărate direct prin programul de fidelitate al celor de la Accor https://bit.ly/3tvrN30. Din acest grup fac parte Ibis, Novotel, Mercure, Sofitel, Fairmont etc. Hotelul din Phuket a fost rezervat prin Booking. Dacă aveți întrebări și credeți că va pot ajuta, mi le puteți lasă în comentarii. Să va fie de folos!”, a fost prima postare virală.

A revenit la scurt timp cu una încă și mai incitantă: „La postarea mea despre concediul cel mai recent, a făcut valuri nu suma cheltuită, ci faptul că noi avem bugetul separat. Nu m-aș fi gândit niciodată că acesta este un subiect de interes. Eu cred că e este mai degrabă curiozitate despre cum se poate să ai un buget separat în familie, nu neapărat că ar fi de folos cuiva să vadă cum ne împărțim noi banii. Dar întreb aici. Vreți să discutăm despre cum se poate ține, în familie, buget separat?”

Aproape jumătate dintre români ar fi tentați să facă la fel

Reacțiile au fost și a doua oară la fel de diverse și de interesante, dar poate cel mai intersant a fost faptul că aproape jumătate dintre membrii grupului, adică 47% au dorit să aprofundeze subiectul, 10% au respins categoric, iar 43% s-au arătat interesați, dar au specificat că o fac doar din curiozitate.

„Chiar aș fi interesat să discutăm cum ca familie aveți banii separat. Grupul se numește buget de familie, ce înseamnă familie? Ce înseamnă bugetul acesteia?”, a comentat cineva. „Buget de familie, dar separat. Este foarte interesantă mărturisirea aceasta”, a intervenit altul. „Unul cheltuie mai mult și celălalt nu. E normal în cazul acesta. Probabil dacă ați cheltui mai puțin și ați câștigă mai mult v-ar conveni această abordare”, și-a spus părerea o doamnă.

„Eu zic să schimbați numele grupului din ”... de familie” în „buget separat”!”, s-a amuzat altcineva. „Eu sunt curioasă de ce aveți banii separați și cum procedați cu cheltuielile uzuale”, a fost curiozitatea unei doamne.

„Am avut banii la comun și nu ne-am putut înțelege. El este obișnuit să cheltuie mult mai ușor și eu nu. Plus că investim banii diferit. El își asumă riscuri cu care eu nu sunt ok. Cheltuielile uzuale se achita împreună dintr-un cont în care punem amândoi o parte din bani”, a venit răspunsul, după care a completat: „Nu mi-am dat seama că asta e cel mai interesant din acesta postare, dar sunt deschisă să vorbesc despre asta.”

„Sincer, dacă faci un post dezvoltat sunt curioasă tare. Noi nu funcționăm așa. Din mai multe motive. Însă sunt curioasă cum funcționează oamenii așa”, a fost altă curiozitate. „Mie mi se pare ciudat să fie la comun, oricum banii sunt folosiți pentru nevoile familiei. Ideea e să existe comunicare, înțelegere și minte în folosirea lor”, a fost altă opinie.

„Mie mi se pare ciudat sa fim separați... suntem străini? Banii separați, atunci mâncarea separată. Totul separat, therefore nu mi-aș dori să mai locuim împreună. E interesant, dar și ciudat să locuiesc în aceeași casă cu un om cu care să împart doar cheltuielile comune, ca și cum ar fi un chiriaș”, a reacționat altcineva.

„Dacă salariile intră pe card, cum faci sa ai banii la comun? Până la urmă tot pentru familie se folosesc, dar nu îi scoți să-i pui la grămadă”, a spus alta.

Mesajul care i-a cucerit pe internauți

„Important este să procedăm cum ne este bine, nu trebuie să existe o regulă. Eu prefer să împărțim cheltuielile, este foarte ciudat pentru mine să pun banii la comun, simt că pierd controlul. Eu economisesc, poate el vrea să-și cumpere ceva doar pentru el. La fel și eu. Foarte bine, fiecare cheltuiește pe ce vrea. De asemenea, eu o ajut pe mama cu bani pentru că are o pensie mică - nu ar fi corect să iau din banii la comun. Cheltuielile comune le împărțim, pur și simplu îi transfer bani. Și așa funcționează foarte bine pentru amândoi”, a fost alt comentariu.

„Banii separați acasă îi pot înțelege. Dar curiozitatea intervine în vacanță. Dacă mâncați în oraș... împărțiți nota de plată? Gen eu am mâncat de 10 euro plus o apă de 3, tu de 15 și 3 beri de 7?...”, a întrebat cineva. Răspunsul a fost la fel de prompt: „De obicei împărțim la doi sau achităm cu rândul. Facem calcule mai exacte dacă sunt diferențe mari la notă.”

Au fost și alte sute de mesaje interesante, printre care unul al unei doamne care a dezvoltat: „După jumătate de viață petrecută în 2, nu pot concepe ca bugetul să fie separat. Suntem o #familie, nu colegi de dormitor. Suntem un cuplu de 19 ani și de 17 ne-am mutat împreună. De atunci, totul este la comun. Acest împreună are altă semnificație în familie. Împărțim nu doar banii, ci și responsabilitățile, bucuriile, necazurile. Am avut fiecare dintre noi momente când am câștigat mai mult decât celălalt. Dar am avut și momente când unul a fost fără job. Ne-am sprijinit necondiționat în orice situație”, și-a început ea postarea.

„Când el n-a avut job, l-am sprijinit să facă școala de șoferi, să facă un curs, să se dezvolte profesional, să se poată redresa, să câștige chiar mai bine decât o făcea înainte. Și o banală diplomă l-a ajutat să ocupe un job ok, să aibă chiar responsabilitatea de a gestiona o echipă de vreo 7-8 oameni. De vreo trei ani ne-am mutat în Germania. Aici m-a sprijinit el pe mine să mă dezvolt, să învăț limba germană, să merg la cursuri aici, să pot la rândul meu reintra pe piața muncii bine plătită. Sunt doar două exemple, dar au fost situații mai multe. Sprijinul acesta reciproc ne-a permis să ne concentrăm mereu pe cursuri și mai puțin pe povara veniturilor. Împreună am cheltuit, împreună am investit în pasive”, a continuat ea.

Nu s-a oprit aici și a dus ideea mai departe: „Oricând se poate întoarce roata. Și cel ce câștiga bine, să rămână fără venituri. Oricâte rezerve ar avea, la un moment dat acestea s-ar termina, dacă nu-s venituri pasive. Și atunci, ce faci?! Stai la mila partenerului pentru un colț de pâine? Nu cred în ”mie nu mi se poate întâmpla”. Ba da! Un accident, de exemplu, te poate lăsa invalid pe viață. Și apoi, prin căsătorie/întemeierea unei familii ai făcut un jurământ față de celălalt, spus sau nespus, „împreună la bine și la rău”. Spunea cineva mai sus ”La mine a funcționat bugetul separat, a fost o familie funcțională”. Da, de acord. a fost. Că nu mai e, din moment ce vorbește la trecut despre familie.”

Și tot aici a vorbit despre încredere, despre sprijinul reciproc și despre comunicare: „Să lași pe mâna celuilalt totul, inclusiv banii tăi, e dovadă de mare #încredere Și din păcate, cuplurile din zilele noastre pun tot mai des preț mai mare pe bani decât pe valorile care i-au adus împreună. Dacă-l vezi pe celălalt ”mână-spartă”, îl poți ajuta să înțeleagă valoarea banului, îl poți educa, puteți ajunge amândoi la un numitor comun. Vă acordați sprijin în încredere unul în celălalt, un pilon extrem de important al conceptului de FAMILIE. Comunicați deschis despre absolut orice resursă a familiei. Alt pilon important: comunicarea.”

A încheiat în aceeași notă: „Prin buget separat eu văd doar lipsă de încredere în partener. Și #falsa impresie de independență financiară. În fapt, e independența față de partener și confortul de a nu da altuia explicații pentru ce ai cheltuit; la un eventual divorț îți iei mai ușor ”partea ta” și pleci; ți se pare că punând aceeași sumă într-un cont ești egal cu celălalt șamd. Dar... responsabilitățile cum se împart în familie, #egal? Eu dau cu mopul, tu ștergi de muci copilul, eu cumpăr castraveți, tu schimbi roata la mașină?! Cine contorizează atunci ce-i mai valoros? Sau egalitatea e numai la bani?”, a pus punct ea.

Mesajul său lung a smuls 157 de aprecieri, iar foarte multă i-a dat dreptate. Însă nu toată lumea. „Noi avem 26 de ani de căsătorie, doi băieți studenți și bugete separate. Nu am avut neînțelegeri pe tema asta. La început a fost curtoazie din partea lui. El câștiga mai mult, iar salariul meu erau „banii mei de buzunar". În timp veniturile mele au crescut, dar regula a rămas aceeași”, a fost și aceasta doar una dintre sutele de comentarii la postările inițiale.