 Kelemen Hunor respinge orice majorare de taxe și impozite: „Nu e nevoie, nu e acceptabil, nu există suportabilitate” | adevarul.ro
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Kelemen Hunor respinge orice majorare de taxe și impozite: „Nu e nevoie, nu e acceptabil, nu există suportabilitate”

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UDMR nu va susține nicio creștere a taxelor și impozitelor. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că o nouă majorare fiscală nu este necesară și că populația nu mai poate suporta o astfel de măsură.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor.
Președintele UDMR, Kelemen Hunor. Foto: Inquam/Simion Tătaru

Acesta a explicat că Guvernul ar putea promova eventuale majorări prin ordonanță de urgență, proiect de lege sau prin angajarea răspunderii în Parlament. În cazul unei ordonanțe de urgență, parlamentarii ar putea interveni ulterior pentru a modifica prevederile, a precizat liderul UDMR.

„Nici o creştere de taxe nu va avea susţinerea noastră. Ce face după aceea Guvernul, eu n-am ce să vă spun, pentru că ce poate iniţia Guvernul? Ordonanţă de urgenţă şi atunci Parlamentul este pus în faţa situaţiei împlinite sau proiect de lege sau asumare. Dacă face o ordonanţă de urgenţă, noi putem modifica abia mai târziu în Parlament. Dar nici o creştere de taxe şi impozite nu va avea susţinerea noastră. Atâta pot să vă spun astăzi. Nu e nevoie, nu e acceptabil, nu există suportabilitate”, a afirmat Kelemen Hunor, miercuri, la Parlament.

Kelemen Hunor a mai spus că așteaptă datele Ministerului Finanțelor pentru a înțelege situația bugetară și direcția în care se îndreaptă finanțele publice.

„Sunt convins că acele cifre ne vor arăta și situația, și direcția. Mai mult nu pot să vă spun, că nu am cifre”, a declarat acesta.

Kelemen Hunor, despre facturile neplătite și deficitul bugetar

Întrebat despre facturile neplătite, semnalate de reprezentanții PSD, liderul UDMR a declarat că are încredere în ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și a admis că este posibil să fi rămas anumite obligații neachitate în perioada în care Guvernul a avut un mandat interimar.

„Probabil să fie nişte bani care n-au fost plătiţi, fiindcă Guvernul interimar n-avea cum să plătească, nu putea să facă rectificare, nu putea să facă nişte proiecte de legi, ordonanţe de urgenţă. Deci eu sunt convins că au rămas anumite chestiuni neplătite”, a explicat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a respins, totodată, ideea unei „grele moșteniri” bugetare, susținând că problema fundamentală este deficitul public ridicat.

„Nu, nu există grea moștenire. Grea moștenire e de la deficitul de 10%”, a afirmat președintele UDMR.

Ministrul Alexandru Nazare nu exclude creșterea taxelor și impozitelor în 2027

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu exclude posibilitatea unor majorări de taxe și impozite în 2027, deși susține că nu își dorește introducerea unor noi obligații fiscale. Oficialul a afirmat că măsurile fiscale trebuie analizate în funcție de resursele disponibile și de necesitatea unui buget sustenabil.

Întrebat dacă poate garanta că taxele nu vor crește de anul viitor, Alexandru Nazare a explicat că decizia finală aparține Guvernului și Parlamentului.

„Nu îmi doresc taxe și impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate. În momentul când vom discuta de un program nou trebuie bugetat, trebuie să găsim surse de finanțare. Noi la minister tragem niște linii, astfel încât să nu avem derapaje. Decizia politică e în Guvern și Parlament. Noi avem grijă să menținem aceste echilibre, ca să nu pățim ca în anii trecuți, în care, tot timpul, la final de an, derapam de la ţintele anunţate”, a declarat ministrul, duminică, într-un interviu acordat Digi24.

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