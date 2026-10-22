Angajații Camerei de Conturi Bihor au participat miercuri la o reuniune organizată la o cabană silvică din Băile Felix, cu ocazia aniversării directorului adjunct al instituției. Deși evenimentul a avut loc în timpul programului de lucru, conducerea a susținut că întâlnirea a inclus și o sesiune de pregătire profesională, care ar urma să fie contabilizată în orele anuale obligatorii de formare.

Potrivit publicației BIHOREANUL, aproape toți angajații instituției, cu excepția a două persoane aflate în concediu, s-au reunit în jurul orei 11.00 la cabana Ocolului Silvic Oradea din Băile Felix. Unitatea silvică se află în subordinea Direcției Silvice Bihor, instituție verificată periodic de auditorii Camerei de Conturi.

Reuniunea a avut loc cu ocazia împlinirii a 64 de ani de către directorul adjunct Nicușor Burtă. Jurnaliștii de la BIHOREANUL au ajuns la cabană în jurul orei 13.30 și au găsit angajați care jucau remi și cărți, în timp ce pe mese se aflau mâncare și pahare de vin. După apariția reporterilor, mai mulți participanți au părăsit încăperea, lăsând în urmă haine, telefoane și jocuri.

Conducerea invocă o sesiune de pregătire profesională

Directorul Camerei de Conturi Bihor, Călin Ladăr Cadariu, a explicat că angajații sărbătoreau ziua unui coleg și desfășurau, totodată, o activitate de pregătire profesională. Directorul adjunct Nicușor Burtă nu a oferit declarații jurnaliștilor și s-a îndepărtat de locul întâlnirii.

„Sărbătorim ziua unui coleg, e ziua lui și am... Facem și o pregătire profesională...”, s-a fâstâcit directorul Camerei de Conturi Bihor, Călin Ladăr Cadariu, conform presei locale.

Angajații Camerei de Conturi Bihor au participat miercuri la o reuniune organizată la o cabană. Foto: ebihoreanul.ro

Potrivit lui Cadariu, sesiunea de pregătire fusese programată de luni pe grupul intern de discuții și urma să fie înregistrată cu o durată de patru ore, în contul celor 40 de ore de formare profesională pe care fiecare angajat trebuie să le efectueze anual. Dovada participării urma să fie un proces-verbal semnat de cei prezenți.

Ca exemplu de activitate profesională, directorul a invocat o discuție cu un coleg despre o speță legată de o plângere prealabilă privind Primăria Criștioru de Jos.

Angajații spun că au plătit din banii lor

Auditoarea Liliana Durgheu, cea care ar fi închiriat cabana, a declarat că suma de 3.000 de lei, reprezentând tariful de închiriere până la ora 22.00, a fost achitată prin contribuția egală a celor 22 de angajați. Șeful Direcției Silvice Bihor, Teodor Suciu, a precizat că spațiul nu a fost închiriat instituției, ci angajatei, în nume personal.

Durgheu a susținut că reuniunea a fost organizată atât pentru aniversarea colegului, cât și pentru pregătirea profesională, afirmând că participanții au contribuit fiecare la costuri. La rândul său, directorul Camerei de Conturi a declarat că mâncarea a fost cumpărată de angajați din Oradea și că toate cheltuielile au fost suportate din fonduri proprii.

„Toate produsele, dacă vreți să intrăm în detalii, să vedeți, sunt pe banii noștri, toate mezelurile, legumele... Noi totul finanțăm cu banii noștri...”, a spus

În ceea ce privește băuturile alcoolice, Cadariu a afirmat că nimeni nu consumă alcool și că paharele de vin aveau doar un rol simbolic.