Vineri, 13 Februarie 2026
Adevărul
Investitori globali cu miliarde în joc și-au arătat interesul pentru combinatul siderurgic Liberty Galați. Cine este pe listă

Publicat:

Combinatul siderurgic Liberty Galați intră în vizorul investitorilor globali: prețul de pornire al licitației este de 690 de milioane de euro, iar pe listă se află nume de top din industria oțelului.

Furnalul 5 din cadrul combinatului siderurgic FOTO: Liberty Galați
Furnalul 5 din cadrul combinatului siderurgic FOTO: Liberty Galați

Mai mulți potențiali cumpărători și-au arătat interesul pentru combinatul siderurgic Liberty Galați, dintre cei 13 cu care s-au purtat discuții preliminare, a declarat pentru Profit.ro Paul Cîrlănaru, CEO al Casei de Insolvență Transilvania (CITR), unul dintre administratorii concordatari ai combinatului.

Conform lui Cîrlănaru, până acum a existat un interes exprimat în diferite stadii, dar acum procesul devine concret.

„Este important să distingem între curiozitate, intenție și fapte. Până la acest moment au existat un număr de cel puțin 13 părți interesate de combinat cu care am purtat discuții în diverse stadii, bineînțeles pe bază de acorduri de confidențialitate. Acum aceste entități trebuie să-și manifeste interesul expres”, a explicat Cîrlănaru.

Potrivit administratorilor, manifestarea interesului se face în două etape: achiziționarea caietului de sarcini al licitației, care conține toate informațiile necesare, și înscrierea efectivă la licitație, cu o garanție bancară. Licitația va avea loc pe 12 martie, iar prețul de pornire este de 690 milioane de euro, pentru întreaga platformă industrială, inclusiv Liberty Tubular Products Galați.

„Am început o campanie amplă de informare pe tema viitoarei licitaţii. Caietul de sarcini poate fi deja achiziţionat. Avem deja mai multe intenţii de achiziţie a acestui caiet de sarcini. Prin calendarul pe care l-am propus, data licitaţiei va fi 12 martie, iar pe baza caietului, cei interesaţi vor putea să depună în timp util documentaţia necesară, în cazul în care vor decide să participe”, precizează Cîrlănaru, pentru Profit.  

Printre investitorii interesați se numără UMB Grup România (controlată de Dorinel Umbrărescu), JSW Steel (India), Jindal Group (India), Galiawa Group (Irak), DeLong Steel China, KMC Steel Turcia, Metinvest Ucraina (controlată de Rinat Akhmetov) și un consorțiu european condus de Steel Mont (Germania).

Combinatul Liberty Galați va fi scos la licitație în luna martie, după ce instanța a aprobat modificarea planului de restructurare, au anunțat joi administratorii judiciari Euro Insol și CITR, precizând că scopul acestui demers este atragerea unui investitor strategic. Prețul de pornire al licitației este de 690 de milioane de euro. 

Economie

loading Se încarcă comentariile...
