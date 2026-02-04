Combinatul siderurgic Liberty Galați, obiectiv de importanță strategică. Bolojan: „Nu vrem să pierdem angajații și să creăm o problemă în zonă””

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seară, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că Guvernul intenționează să declare Combinatul Liberty Galați drept obiectiv de importanță strategică, pentru a asigura siguranța unității și plata salariilor angajaților în perioada următoare.

Această măsură ar urma să permită demararea unei proceduri de licitație internaționale pentru preluarea combinatului.

„Ne propunem să declarăm combinatul Liberty de la Galați obiectiv de importanță strategică, în așa fel încât să putem demara o procedură de licitație internațională pentru preluarea lui și să asigurăm siguranța combinatului în lunile următoare și plățile pentru oamenii de acolo, ca să nu ne pierdem angajații și să creăm o problemă importantă în zona Galați”, a precizat premierul Ilie Bolojan.

În consultare cu Ministerul Energiei și Ministerul Economiei, Guvernul urmează să adopte schemele necesare săptămâna viitoare.

Totodată, Bolojan a anunțat prezentarea pachetului de relansare economică, care va fi discutat inițial în ședința de Guvern de joi și, ulterior, prezentat partenerilor sociali în cadrul Consiliului Tripartit, vineri.

Pachetul include măsuri precum credite fiscale pentru companii, amortizare accelerată pentru achiziția de utilaje, scheme de sprijin pentru investiții mari în zone cu deficite comerciale și garanții prin Banca de Investiții și Dezvoltare, menite să stimuleze exporturile și să sprijine mediul de afaceri.

„După ședința de Guvern, pachetul va fi pus în transparență decizională, iar vineri va fi prezentat partenerilor sociali, astfel încât toți să aibă elementele necesare”, a explicat premierul.