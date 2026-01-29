Scandal cu iz politic legat de finanțarea unor companii falimentare. Eximbank spune că a avertizat statul. Reacția fostului premier Marcel Ciolacu

Eximbank susține că nu a acordat niciun credit companiilor aflate în dificultate financiară, precum Electrocentrale Craiova, Liberty Galati, Grup Servicii Petroliere sau Blue Air, ci că acest lucru a fost făcut de guvernul de atunci, condus de Marcel Ciolacu. Acesta din urmă spune însă că acuzația este „o măgărie”.

Declarația făcută de premierul Ilie Bolojan marți, la RFI, potrivit căreia a fost sesizat parchetul în legătură cu anumite împrumuturi acordate de către Eximbank unor companii aflate în dificultate financiară, printre care Electrocentrale Craiova, Liberty Galati, Grup Servicii Petroliere sau Blue Air, a stârnit reacții în lanț.

Eximbank a informat, printr-o comunicare publică, că a înștiințat statul asupra riscurilor la care se expune și că instituția nu putea acorda aceste credite decât în numele și în contul statului român.

„Facilitățile acordate companiilor menționate reprezintă expuneri ale statului român. Ele nu sunt finanțări aprobate de conducerea băncii și nu sunt parte a situațiilor financiare, a expunerilor și a indicatorilor financiari ai băncii.

Aprobarea sau avizarea acestor facilități revine exclusiv statului român, fie prin Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA – organism care funcționează pe lângă Ministerul Finanțelor), pentru expuneri de până la 50 milioane de euro, fie prin Guvernul României, pentru expuneri de peste 50 milioane euro.

Implicarea Exim Banca Românească în aceste operațiuni se limitează strict la activitatea de agent și este gestionată de o structură organizatorică independentă, separată de activitățile specifice de bancă comercială universală, conform Legii 96/2000 cu modificările și completările ulterioare.

Rolul acestei structuri se limitează strict la analiza tehnică a solicitărilor primite de la companii sau de la băncile finanțatoare (în cazul garanțiilor) și la transmiterea acestora către autoritățile decidente pentru avizare/aprobare.

În cadrul analizei tehnice, se evidențiază riscurile asociate fiecărei tranzacții, precum riscul de nerambursare, riscul financiar, riscuri de piață/afacere, riscul de executare, riscul de garanție colaterală, cât și alte categorii de riscuri. Precizăm că în cazul tuturor expunerilor menționate, toate aceste riscuri au fost evidențiate și reflectate în documentațiile întocmite, fără a avea la bază criterii subiective, ci doar judecata profesională solidă și prudentă.

Conducerea băncii nu aprobă aceste facilități.

Din 30 septembrie 2025, Exim Banca Românească nu mai acordă produse de finanțare și garantare în numele și în contul statului, în prezent gestionând angajamentele aflate în derulare”, a informat Eximbank.

Ciolacu: Premierul semnează ca primarul

Fostul premier Marcel Ciolacu (15 iunie 2023 - 6 mai 2025) a declarat, pentru Digi24, că procedura de aprobare a creditelor este una strict instituțională și nu depinde de șeful Guvernului.

„Să mă avertizeze pe mine că ce? De ce i-a dat creditul? Premierul nu dă credite. Cum adică tu mă avertizezi pe mine pentru ceva ce ai inițiat tu? Eu sunt instrument bancar?”, a declarat Ciolacu.

Acesta a transmis că dosarele sunt analizate mai întâi de Eximbank, apoi de CIFGA, ulterior de Ministerul Finanțelor și abia la final ajung pe masa Guvernului.

„Premierul semnează ca primarul. Nu are nicio treabă”, a mai spus el.

Ilie Bolojan: Toate actele au fost trimise la Parchet

Ilie Bolojan a declarat, marți, la RFI România, că directorul EximBank mai este în funcție, doar că a transmis toate documentele la parchet, dar pentru asta fiecare instituție trebuie să-și facă datoria.

Premierul a explicat că Guvernul face o anchetă atunci când se constată că există o formă de delapidare a banului public, însă a subliniat că nu îl poate demite pe director direct din cauza unor clauze contractuale.

„Nu există un instrument direct pe tema asta, datorită contractelor care au fost încheiate în anii anteriori, așa cum v-am spus la întrebarea precedentă”, spune Bolojan.

Potrivit acestuia, dificultatea nu vine din legislație, ci dintr-o problemă de bună credință a celor care au semnat aceste documente.

„În momentul în care ai semnat un contract cu cineva, dacă ai semnat un contract prost și în activitatea privată, și unul are doar drepturi, iar celălalt are doar obligații, riscul obținerei unor rezultate proste este foarte mare. Și, din păcate, asta s-a întâmplat în anii trecuți”, a afirmat premierul.

Bolojan a arătat că legea permite contracte de management presupunând că administratorul va acționa corect, însă problemele apar atunci când deciziile sunt bazate pe interese personale.

„Dacă acționarul, ministrul, secretarul de stat, delegația acestora în aceste consilii de supraveghere, adunările generale a acționarilor, au dorit doar să-și pună un prieten pe funcție și să nu facă ceea ce trebuie, e foarte greu să schimb lucrurile de pe zi pe an”, a conchis prim-ministrul.

1,5 miliarde de lei la combinatul Liberty Galați

În decembrie 2023, combinatul siderurgic Liberty Galați a luat de la Eximbank un credit pentru capital de lucru, cu dobândă subvenționată, în valoare de 708 de milioane de lei. Banii au fost acordați de guvern printr-o schemă de garantare pentru companiile afectate de războiul din Ucraina, aprobată de statul român în 2023.

În decembrie 2024, Eximbank Românească a acordat firmei Liberty Tubular Products Galați (deținută de Liberty Galați) un alt credit, în valoare totală de până la 750 de milioane de lei, potrivit Europa Liberă.

Rezultatul? Liberty Galați se află în prezent în concordat preventiv, o procedură prin care se evită intrarea în insolvență, iar creditorii și instanța au aprobat luna trecută un plan de restructurare. Șansele ca statul român, prin Eximbank, să-și recupereze banii sunt extrem de mici, potrivit surselor Economedia.

Dorinel Umbrărescu, supranumit „regele asfaltului”, omul de afaceri care deține cel mai puternic grup românesc de construcții, este interesat să cumpere combinatul siderurgic Liberty Galați, după cum a dezvăluit în exclusivitate Economedia. Condiția pusă de Umbrărescu ar fi ca statul român să îi cesioneze creanța bugetară de peste jumătate de miliard de euro pe care o are de recuperat de la combinat. Altfel spus, Umbrărescu ar putea prelua datoria către statul român a actualului proprietar al combinatului, Sanjeev Gupta.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat în septembrie că Corpul de control verifică creditele acordate Liberty Galați de către Eximbank.

Credite de 350 de milioane de lei la Electrocentrale Craiova

O altă gaură neagră finanțată de Eximbank cu bani publici este compania Electrocentrale Craiova, firma cu capital majoritar de stat (Ministerul Energiei) care furnizează căldură și apă caldă orașului Craiova.

În 2024, Eximbank a creditat Electrocentrale Craiova cu 350 de milioane de lei pentru a nu intra în faliment. Acum, compania din Craiova are din nou nevoie de bani ca să nu se închidă, după cum a anunțat chiar ministrul Energiei. Compania are pierderi masive.

În septembrie, Ministerul Energiei a cerut Guvernului să aloce alte 350 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară pentru finanțarea activității Electrocentrale Craiova SA, în vederea asigurării continuității furnizării agentului termic în municipiul Craiova în sezonul rece, dar şi pentru continuarea furnizării de abur tehnologic către platforma industrială Ford Otosan.

GSP, creditat de Eximbank, a ajuns în insolvență

Un alt credit cu semne de întrebare a fost acordat holdingului Grup Servicii Petroliere (GSP) deținut de magnatul Gabriel Comănescu.

În septembrie, GSP Offshore, principala companie din grupul lui Comănescu a intrat definitiv în insolvență, la solicitarea mai multor angajați neplătiți. Un complet de judecători a decis insolvența, deși în proces a vrut să intervină și Eximbank în calitate de creditor.

Publicația locală Tomis News a scris în premieră că Eximbank a vrut să stopeze în instanță procedura insolvenței, dar Curtea de Apel Constanța a respins cererea pe motiv că banca nu are calitate procesuală.