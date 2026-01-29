search
Joi, 29 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Scandal cu iz politic legat de finanțarea unor companii falimentare. Eximbank spune că a avertizat statul. Reacția fostului premier Marcel Ciolacu

0
0
Publicat:

Eximbank susține că nu a acordat niciun credit companiilor aflate în dificultate financiară, precum Electrocentrale Craiova, Liberty Galati, Grup Servicii Petroliere sau Blue Air, ci că acest lucru a fost făcut de guvernul de atunci, condus de Marcel Ciolacu. Acesta din urmă spune însă că acuzația este „o măgărie”.

Sediu al Eximbank
Eximbank spune că a avertizat Guvernul că se expune financiar, ajutând companiile

Declarația făcută de premierul Ilie Bolojan marți, la RFI, potrivit căreia a fost sesizat parchetul în legătură cu anumite împrumuturi acordate de către Eximbank unor companii aflate în dificultate financiară, printre care Electrocentrale Craiova, Liberty Galati, Grup Servicii Petroliere sau Blue Air, a stârnit reacții în lanț.

Eximbank a informat, printr-o comunicare publică, că a înștiințat statul asupra riscurilor la care se expune și că instituția nu putea acorda aceste credite decât în numele și în contul statului român.

„Facilitățile acordate companiilor menționate reprezintă expuneri ale statului român. Ele nu sunt finanțări aprobate de conducerea băncii și nu sunt parte a situațiilor financiare, a expunerilor și a indicatorilor financiari ai băncii.

Aprobarea sau avizarea acestor facilități revine exclusiv statului român, fie prin Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA – organism care funcționează pe lângă Ministerul Finanțelor), pentru expuneri de până la 50 milioane de euro, fie prin Guvernul României, pentru expuneri de peste 50 milioane euro.

Implicarea Exim Banca Românească în aceste operațiuni se limitează strict la activitatea de agent și este gestionată de o structură organizatorică independentă, separată de activitățile specifice de bancă comercială universală, conform Legii 96/2000 cu modificările și completările ulterioare.

Rolul acestei structuri se limitează strict la analiza tehnică a solicitărilor primite de la companii sau de la băncile finanțatoare (în cazul garanțiilor) și la transmiterea acestora către autoritățile decidente pentru avizare/aprobare.

În cadrul analizei tehnice, se evidențiază riscurile asociate fiecărei tranzacții, precum riscul de nerambursare, riscul financiar, riscuri de piață/afacere, riscul de executare, riscul de garanție colaterală, cât și alte categorii de riscuri. Precizăm că în cazul tuturor expunerilor menționate, toate aceste riscuri au fost evidențiate și reflectate în documentațiile întocmite, fără a avea la bază criterii subiective, ci doar judecata profesională solidă și prudentă.

Conducerea băncii nu aprobă aceste facilități.

Din 30 septembrie 2025, Exim Banca Românească nu mai acordă produse de finanțare și garantare în numele și în contul statului, în prezent gestionând angajamentele aflate în derulare”, a informat Eximbank.

Ciolacu: Premierul semnează ca primarul

Fostul premier Marcel Ciolacu (15 iunie 2023 - 6 mai 2025) a declarat, pentru Digi24, că procedura de aprobare a creditelor este una strict instituțională și nu depinde de șeful Guvernului.

„Să mă avertizeze pe mine că ce? De ce i-a dat creditul? Premierul nu dă credite. Cum adică tu mă avertizezi pe mine pentru ceva ce ai inițiat tu? Eu sunt instrument bancar?”, a declarat Ciolacu.

Acesta a transmis că dosarele sunt analizate mai întâi de Eximbank, apoi de CIFGA, ulterior de Ministerul Finanțelor și abia la final ajung pe masa Guvernului.

„Premierul semnează ca primarul. Nu are nicio treabă”, a mai spus el.

Ilie Bolojan: Toate actele au fost trimise la Parchet

Ilie Bolojan a declarat, marți, la RFI România, că directorul EximBank mai este în funcție, doar că a transmis toate documentele la parchet, dar pentru asta fiecare instituție trebuie să-și facă datoria.

Premierul a explicat că Guvernul face o anchetă atunci când se constată că există o formă de delapidare a banului public, însă a subliniat că nu îl poate demite pe director direct din cauza unor clauze contractuale.

„Nu există un instrument direct pe tema asta, datorită contractelor care au fost încheiate în anii anteriori, așa cum v-am spus la întrebarea precedentă”, spune Bolojan.

Potrivit acestuia, dificultatea nu vine din legislație, ci dintr-o problemă de bună credință a celor care au semnat aceste documente.

În momentul în care ai semnat un contract cu cineva, dacă ai semnat un contract prost și în activitatea privată, și unul are doar drepturi, iar celălalt are doar obligații, riscul obținerei unor rezultate proste este foarte mare. Și, din păcate, asta s-a întâmplat în anii trecuți”, a afirmat premierul.

Citește și: Bolojan a cerut înlocuirea directorului EximBank: „Pur şi simplu m-a revoltat această situaţie”

Bolojan a arătat că legea permite contracte de management presupunând că administratorul va acționa corect, însă problemele apar atunci când deciziile sunt bazate pe interese personale.

„Dacă acționarul, ministrul, secretarul de stat, delegația acestora în aceste consilii de supraveghere, adunările generale a acționarilor, au dorit doar să-și pună un prieten pe funcție și să nu facă ceea ce trebuie, e foarte greu să schimb lucrurile de pe zi pe an”, a conchis prim-ministrul.

1,5 miliarde de lei la combinatul Liberty Galați

În decembrie 2023, combinatul siderurgic Liberty Galați a luat de la Eximbank un credit pentru capital de lucru, cu dobândă subvenționată, în valoare de 708 de milioane de lei. Banii au fost acordați de guvern printr-o schemă de garantare pentru companiile afectate de războiul din Ucraina, aprobată de statul român în 2023.

În decembrie 2024, Eximbank Românească a acordat firmei Liberty Tubular Products Galați (deținută de Liberty Galați) un alt credit, în valoare totală de până la 750 de milioane de lei, potrivit Europa Liberă.

Rezultatul? Liberty Galați se află în prezent în concordat preventiv, o procedură prin care se evită intrarea în insolvență, iar creditorii și instanța au aprobat luna trecută un plan de restructurare. Șansele ca statul român, prin Eximbank, să-și recupereze banii sunt extrem de mici, potrivit surselor Economedia.

Dorinel Umbrărescu, supranumit „regele asfaltului”, omul de afaceri care deține cel mai puternic grup românesc de construcții, este interesat să cumpere combinatul siderurgic Liberty Galați, după cum a dezvăluit în exclusivitate Economedia. Condiția pusă de Umbrărescu ar fi ca statul român să îi cesioneze creanța bugetară de peste jumătate de miliard de euro pe care o are de recuperat de la combinat. Altfel spus, Umbrărescu ar putea prelua datoria către statul român a actualului proprietar al combinatului, Sanjeev Gupta.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat în septembrie că Corpul de control verifică creditele acordate Liberty Galați de către Eximbank.

Credite de 350 de milioane de lei la Electrocentrale Craiova

O altă gaură neagră finanțată de Eximbank cu bani publici este compania Electrocentrale Craiova, firma cu capital majoritar de stat (Ministerul Energiei) care furnizează căldură și apă caldă orașului Craiova.

Citește și: Percheziții la combinatul siderurgic Liberty Galați. Schema prin care erau deturnate sute de milioane de euro prin contracte fictive

În 2024, Eximbank a creditat Electrocentrale Craiova cu 350 de milioane de lei pentru a nu intra în faliment. Acum, compania din Craiova are din nou nevoie de bani ca să nu se închidă, după cum a anunțat chiar ministrul Energiei. Compania are pierderi masive.

În septembrie, Ministerul Energiei a cerut Guvernului să aloce alte 350 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară pentru finanțarea activității Electrocentrale Craiova SA, în vederea asigurării continuității furnizării agentului termic în municipiul Craiova în sezonul rece, dar şi pentru continuarea furnizării de abur tehnologic către platforma industrială Ford Otosan.

GSP, creditat de Eximbank, a ajuns în insolvență

Un alt credit cu semne de întrebare a fost acordat holdingului Grup Servicii Petroliere (GSP) deținut de magnatul Gabriel Comănescu.

În septembrie, GSP Offshore, principala companie din grupul lui Comănescu a intrat definitiv în insolvență, la solicitarea mai multor angajați neplătiți. Un complet de judecători a decis insolvența, deși în proces a vrut să intervină și Eximbank în calitate de creditor.

Publicația locală Tomis News a scris în premieră că Eximbank a vrut să stopeze în instanță procedura insolvenței, dar Curtea de Apel Constanța a respins cererea pe motiv că banca nu are calitate procesuală.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
digi24.ro
image
Grecii au refuzat banii strânși de români după tragicul accident. De ce au făcut acest gest fanii lui PAOK
stirileprotv.ro
image
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru îngrijirea copilului
gandul.ro
image
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
mediafax.ro
image
Crescut doar de mamă, unul dintre tinerii din microbuzul cu fanii lui PAOK a murit în același loc ca tatăl lui: ”Mi-am pierdut băiețelul cu ochi verzi”
fanatik.ro
image
Familia care trăiește în pădure de 12 ani: „Eram datori față de bănci și companii de energie”
libertatea.ro
image
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
digi24.ro
image
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
gsp.ro
image
Controversa a fost lămurită: firma care le-a închiriat microbuzul suporterilor greci a făcut anunțul! ”NU există”
digisport.ro
image
Februarie dă totul peste cap: 3 zodii vor trăi un miracol neașteptat
stiripesurse.ro
image
Imagini cu momentul în care avocata Adriana Georgescu primeşte mita de 60.000 de euro în scara unui bloc
antena3.ro
image
Valul de ger siberian lovește din nou România. Temperaturile scad până la -14 grade în următoarele zile
observatornews.ro
image
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
Cine plătește reparația centralei într-o locuință închiriată? Ce spune legea
playtech.ro
image
Dennis Politic, titular în FCSB – Fenerbahce! Cum arată primul 11! Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristi Chivu: ”Este atât de nenorocit”. Românul a surprins pe toată lumea după Borussia Dortmund - Inter
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
Durere mare în familia lui Nicușor Dan. Bunica președintelui s-a stins din viață
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Este OFICIAL! Se schimbă banii în România. Decizie BOMBĂ după 25 de ani
romaniatv.net
image
Decizia care răstoarnă Guvernul! S-a aflat adevărul despre planurile lui Bolojan
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
gsp.ro
image
Filmul românesc care a detronat toată industria cinematografică de pe Netflix. Toată lumea e în șoc
actualitate.net
image
Plantele minune care atrag păsările în grădină toată iarna. Alungă și prădătorii
actualitate.net
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
click.ro
image
O zodie renaște spectaculos la început de februarie. Universul îi oferă, în sfârșit, o nouă șansă. Greul rămâne în urmă, iar norocul intră în viața ei
click.ro
image
Din ce meserie câștigă bani fiul Stelei Enache, stabilit în Austria: „Supraveghează...”. E leit tatăl lui, Florin Bogardo: „Copie la indigo!” Cu ce se ocupă, însă, fiica din Italia?
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia jpg
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?
okmagazine.ro
Kate Middleton profimedia colaj jpg
Noile imagini cu Kate Middleton ne întristează: e dureros s-o vezi cât a slăbit. Picioarele au ajuns la fel de subțiri ca mâinile
okmagazine.ro
Placinta cu branza Sursa foto shutterstock 2417697867 jpg
Plăcintă cu brânză de vaci. Nu te poți opri la o singură porție!
clickpentrufemei.ro
Tehnica de ascultare folosită de fosta Securitate
Cum fura Securitatea din coletele românilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă a Andreei Ibacka de ruladă de pui la cuptor: „Se prepară la fel ca o omletă”. Este sănătoasă și perfectă pentru gusturile copiilor
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început

OK! Magazine

image
Ea este ultima Onassis! Athina, nepoata miliardară a legendarului magnat grec, apariție șic și rară

Click! Pentru femei

image
Cadoul perfect după divorț – o operație estetică? Nicole Kidman a întinerit pur și simplu!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică