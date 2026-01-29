Combinatul Liberty Galați va fi scos la licitație în luna martie, după ce instanța a aprobat modificarea planului de restructurare, au anunțat joi administratorii judiciari Euro Insol și CITR, precizând că scopul acestui demers este atragerea unui investitor strategic.

Euro Insol şi CITR au informat joi că Tribunalul Galați a aprobat modificarea planului de restructurare a Liberty Galați care vizează valorificarea întregului activ funcţional al Combinatului Siderurgic Galaţi, "un asset cu o importanţă strategică pentru economia naţională".

Valorificarea combinatului va fi realizată printr-o licitaţie organizată de administratorii concordatari, în cadrul unei proceduri transparente, competitive şi cu deschidere internaţională. „Obiectivul acestui demers este atragerea unui investitor strategic, cu capacitatea de a realiza investiţiile necesare pentru modernizare, de a asigura capitalul de lucru şi de a contribui la relansarea producţiei de oţel în România, într-un sector esenţial pentru securitatea economică a ţării", precizează administratorii.

Rămâne în continuare o prioritate susţinerea demersurilor statului pentru punerea în mişcare a mecanismelor necesare plăţii salariilor, inclusiv prin valorificarea surselor proprii ale combinatului.

„Oţelul produs la Galaţi se regăseşte în casa fiecărui român. De la început, ne-am dorit un singur lucru: ca acest combinat să rămână în picioare şi să funcţioneze. Decizia de astăzi este un pas necesar şi responsabil, care creează premisele pentru stabilitate şi un viitor predictibil al combinatului. Organizarea unei licitaţii internaţionale reprezintă un moment crucial în procesul de relansarea a activităţii Combinatului", a declarat preşedintele Euro Insol, Remus Borza.

La rândul său, Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR, a transmis că omologarea modificării planului de restructurare reprezintă un pas esenţial, necesar pentru atragerea unui investitor capabil să susţină combinatul pe termen lung.

„Ne-am implicat în această procedură cu obiectivul de a menţine în viaţă industria siderurgică din România. Liberty Galaţi este cel mai mare angajator din judeţ şi un activ strategic pentru economia naţională, iar identificarea unui investitor strategic a fost una dintre priorităţile noastre. Omologarea modificării planului de restructurare reprezintă un pas esenţial, mult aşteptat, care creează cadrul necesar pentru atragerea unui investitor capabil să susţină combinatul pe termen lung", a subliniat Cîrlănaru.

Prima licitaţie este programată pentru data de 12 martie 2026, iar informaţiile necesare vor fi puse la dispoziţia părţilor interesate în cel mai scurt timp, în condiţii de deplină transparenţă, susţin reprezentanţii consorţiului.

Consorţiul de practicieni Euro Insol - CITR este una dintre cele mai experimentate echipe compuse din membrii unor societăţi profesionale de profil, cu rezultate foarte bune în cadrul administrării unor proceduri de restructurare şi insolvenţă complexe, finalizate cu succes prin reorganizare judiciară sau lichidarea în condiţii de eficienţă a activelor.