Sâmbătă, 20 Septembrie 2025
Adevărul
Video Trump a lansat „cardul de aur” în valoare de un milion de dolari: o viză rapidă pentru bogații lumii, inclusiv oligarhii ruși

Publicat:

Președintele Donald Trump a lansat vineri, 19 septembrie, o versiune a mult-promisei cărți de aur a administrației sale, o cale rapidă în valoare de un milion de dolari pentru străinii bogați care doresc să locuiască și să lucreze în Statele Unite.

Trump a lansat „cardul de aur” FOTO Profimedia
Trump a lansat „cardul de aur” FOTO Profimedia

Secretarul comerțului Howard Lutnick, într-o convorbire telefonică ulterioară cu reporterii, a declarat că Gold Card va înlocui actualele programe de vize EB-1 și EB-2 pentru persoanele care au o „valoare excepțională” pentru Statele Unite. El a spus că administrația se așteaptă să pună la dispoziție inițial 80.000 de carduri de aur, dar va continua să evalueze modelul și ar putea elimina treptat alte vize.

Administrația a petrecut luni întregi promovând cardul auriu, lansând în iunie o listă de așteptare pentru solicitanții interesați.

Secretarul comerțului Howard Lutnick, care a condus lansarea, l-a însoțit pe Trump în Biroul Oval vineri și a prezentat programul de vize ca o modalitate de a crește investițiile și de a genera venituri pentru Statele Unite. El a spus că acesta ar genera 100 de miliarde de dolari, sumă care, potrivit lui Trump, ar putea fi utilizată pentru a reduce impozitele și a achita datoria federală, scrie Politico.

Anunțul marchează cea mai recentă dintr-o serie de măsuri luate de administrația Trump pentru a crește veniturile Trezoreriei în moduri noi și adesea fără precedent.

Potrivit publicației citate, de la preluarea mandatului, Trump a strâns miliarde prin noi tarife, a achiziționat o participație în Intel, a cerut 15% din veniturile Nvidia din vânzarea anumitor cipuri către China și a sugerat că ar trebui să primească o parte din veniturile rezultate din brevetele universitare.

Lutnick a spus că Gold Card este similar cu modelul cardului verde și că persoana fizică va plăti impozitul global la fel ca un cetățean american sau un rezident permanent.

Persoanele fizice ar trebui să plătească un milion de dolari pentru un card auriu și 2 milioane de dolari pentru companiile care sponsorizează un angajat, în plus față de o taxă de verificare de 15.000 de dolari.

Trump se gândește și „Platinum Card”

Un alt tip de viză- „Trump Platinum Card” – probabil nu va fi introdusă în curând. Aceasta, potrivit site-ului web al guvernului, ar costa 5 milioane de dolari și ar permite deținătorilor să petreacă până la 270 de zile în Statele Unite fără a fi impozitați pe veniturile obținute în afara SUA.

Trump nu a menționat nimic despre aceasta vineri, iar Lutnick a declarat reporterilor că acest lucru ar necesita aprobarea Congresului.

Cardul de aur vine în contextul în care administrația Trump ia măsuri drastice împotriva altor forme de imigrație - legală și ilegală. Pe lângă faptul că vizează imigranții fără acte, administrația Trump a restricționat căile legale, cum ar fi programul Statutului de Protecție Temporară și eliberarea condiționată umanitară.

Administrația a luat măsuri, de asemenea, vineri, împotriva programului național H-1B - conceput pentru lucrătorii cu ocupații calificate sau specializate - prin adăugarea unei noi taxe de 100.000 de dolari pentru a reduce utilizarea excesivă.

SUA

