Majorări salariale și noi angajări în companii de stat, aprobate de Guvern. „Unii n-au cerut şi majorări, unii au cerut doar posturi”

Guvernul a aprobat joi, 14 mai, majorări salariale şi angajări pentru 47 de companii din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale, fiind vorba de companii pe profit, iar majorările se vor face din propriul lor buget de venituri şi cheltuieli.

„Este vorba despre 47 de companii din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale, în principal ar fi vorba despre apă canal, salubritate, transport, acestea sunt companiile pentru care memorandumul a aprobat o serie de măsuri.

Este vorba de 47 de companii care sunt pe profit, nu discutăm despre companii care au pierderi. Numai companii care au o activitate foarte bună şi sunt pe profit. Pentru ele, guvernul a acceptat ca, din propriul lor buget de venituri şi cheltuieli, să fie inclusă în propriul lor buget de venituri şi cheltuieli o majorare salarială, cu rata inflaţiei, pentru salariaţi”, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Aceasta a explicat că Guvernul a aprobat ocuparea unor posturi vacante și crearea altora noi în companiile de stat profitabile, atunci când activitatea acestora s-a extins sau au apărut nevoi suplimentare, cum ar fi angajarea de șoferi pentru autobuze noi.

Ea a precizat că Executivul a permis și o majorare salarială de 6,5%, echivalentă cu rata inflației, din bugetele proprii ale companiilor.

Purtătorul de cuvânt a mai spus că este vorba de 43 de operatori pentru care s-au acceptat majorările salariale, în valoare totală de 83,1 milioane de lei.

„66,4 milioane de lei pentru posturile vacante la 33 de operatori şi 18,3 milioane de lei cheltuieli aferente pentru posturi total nou înfiinţate. Pentru 47 s-a decis în totalitate. Unii n-au cerut şi majorări, unii au cerut doar posturi. Deci nu toată lumea a cerut şi majorări", a menţionat Ioana Dogioiu.

Pe 4 mai, președintele Nicușor Dan a declarat în legătură cu tensiunile iscate în coaliţie pe tema reformării companiilor de stat, că lucrurile se pot rezolva „cu tact şi cu negociere între părţi”.

„Toți românii știu că sunt probleme mari de management la companiile de stat și noi trebuie să facem în așa fel încât să reușim să le facem să funcționeze pe principiile economice și să reușim să aducem un management competent acolo”, a afirmat Nicușor Dan.