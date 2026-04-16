Contraatacul organizatorilor de jocuri de noroc. Lansează o platformă privind impactul economic și social al interzicerii păcănelelor

Federaţia Organizatorilor de Jocuri de Noroc (FEDBET) lansează o platformă care explică impactul economic şi social al interzicerii jocurilor de noroc şi susţine că pierderile directe anuale la bugetul de stat sunt de peste 700 de milioane de euro şi de peste 1,33 miliarde de euro ca impact economic total anual.

Potrivit unui comunicat al FEDBET, scopul acestei platforme este de a aduce mai multă transparenţă în dezbaterea publică privind jocurile de noroc în regim de retail, prin crearea unei arhive digitale care centralizează date relevante despre industria de gambling din România, scrie Agerpres.

"Potrivit datelor disponibile deja pe platformă, impactul estimat al interdicţiilor jocurilor de noroc tradiţionale este semnificativ: peste 1,33 miliarde de euro impact economic total anual, aproape 30.000 de români vor rămâne fără loc de muncă şi pierderi directe la bugetul de stat de peste 700 de milioane de euro anual. Impactul este amplificat şi de reducerea finanţării sportului olimpic, paralimpic şi privat, precum şi a unor proiecte finanţate din Fondul Cultural Naţional şi Fondul Cinematografic", se menţionează în comunicat.

Website-ul va fi actualizat, în mod constant, cu informaţii despre hotărârile adoptate de consiliile locale privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc tradiţionale, precum şi cu analiza impactului generat de aceste decizii.

Platforma pune la dispoziţie o hartă interactivă a impactului în principalele municipii din România, realizată pe baza datelor oficiale din registrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN), care evidenţiază efectele financiare şi sociale ale interdicţiilor pentru fiecare dintre respectivele comunităţi.

"Am lansat această platformă pentru ca informaţiile să fie centralizate şi accesibile oricui, astfel încât publicul şi decidenţii să înţeleagă mai bine impactul real al interdicţiilor. În absenţa unor politici fundamentate pe date se pot genera efecte nedorite, precum migrarea consumului către piaţa neagră şi diminuarea capacităţii statului de a controla şi reglementa eficient acest domeniu. Platforma îşi propune să ofere un instrument obiectiv de analiză, care să arate care sunt costurile reale ale interdicţiilor şi să susţină decizii informate", a declarat preşedintele Federaţiei Organizatorilor de Jocuri de Noroc, Alexandru Domşa, citat în comunicat.