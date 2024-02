Impozitarea progresivă: 2024 nu va aduce creșteri de taxe, ci va impune noi analize ale sistemului fiscal

Discuțiile cu privire la impozitarea progresivă au început încă de anul trecut, dar luarea de măsuri impune o analiză atât tehnică cât și politică, iar anul acesta nu ar urma să se impună noi reguli.

Potrivit reprezentanțiilor din Miisterul Finanțelor și ANAF, anii 2024 și 2025 vor aduce noi măsuri referitoare la politicile fiscale, menționând faptul că fiscalitatea se va dezvolta prin intermediul tehnologiei sau a digitalizării, potrivit unei dezbateri PWC.

„Din perspectiva Ministerului de Finanțe, anul 2024 este un an foarte important, deoarece, pe de o parte, la nivelul ministerului are loc o analiză a sistemului fiscal, avem în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și o reformă fiscală importantă. Este un obiectiv milestone care trebuie îndeplinit și ne anticipăm că va fi în anul 2025. Anul acesta va fi unul important, deoarece, fiind un an electoral, anticipațiile noastre sunt că vor fi modificări în sensul de comportament al tuturor participanților, atât al factorului politic, dar și al agenților economici. Măsurile pe care le-am luat în anul 2023 vor avea efectul scontat și în funcție de comportamentul agenților economici”, susține Alin Andreiș, secretar de stat al Ministerului Finanțelor.

Astfel, potrivit acestuia, cel mai important moment de anul acesta în ceea ce privește fiscalitatea este finele primului trimestru, în care rezultatele din mediul de afaceri ies la iveală, și arată dacă măsurile fiscale impuse de la data de 1 ianuarie 2024 au avut un efect în economia românească.

„Această analiză (a impozitului progresiv n.r.) a început de anul trecut și trebuie să menționez (...) că genul acesta de analiză are loc în mod continuu, fiindcă sistemul economic, mediul de afaceri este unul foarte, foarte dinamic și noi trebuie să ne adaptăm și să identificăm zonele în care trebuie să intervenim. Reforma fiscală pe care ne-am asumat-o are două componente. Are o componentă de eliminare sau diminuare a distorsiunilor generate de un cadru fiscal sau, altfel spus, să creăm un cadru fiscal mai eficient, mai echitabil. Și aici am început acest proces prin eliminarea unor facilități sau distorsiuni, ceea ce va genera un efect pozitiv din perspectiva creșterii veniturilor fiscale, dar și din perspectiva, să spunem, unui mediu concurențial mai echitabil. În al doilea rând, întotdeauna discuția între cota unică sau impozit progresiv este o discuție și tehnică, este și o discuție, să spunem, politică. La nivelul Ministerului Finanțelor noi avem această analiză. Am discutat pe întreg parcursul, deoarece consultanța oferită de Banca Mondială, care s-a finalizat printr-un raport, face o analiză a sistemului fiscal și oferă câteva alternative”, mai susține Andreiș.

De asemenea, și reprezentanții ANAF susțin idea de a impune o impozitare progresivă în perioada următoare, care poate fi centralizată mult mai ușor începând de anul viitor, deoarece „ANAF continuă procesul de reformă și modernizare, implementarea planurilor de eficientizare a activității și, nu în ultimul rând, o colaborare eficientă pe plan internațional și deschiderea către bunele practici adoptate de alte state”.

„Un palier al reformelor ANAF din PNRR este cel al introducerii unui tratament fiscal adaptat în funcție de riscul fiscal asociat fiecărui contribuabil și reproiectarea proceselor de administrare fiscală. În consecință, se presupune implementarea unui sistem integrat de management al riscurilor fiscale la nivelul întregii administrației fiscale de către toate funcțiile administrației, prin înființarea unui sistem de identificare, planificare, evaluare și adaptare a activităților din procesul de administrare fiscală, în conformitate cu riscurile fiscale identificate și permanent actualizate.

Acest mare proiect Big Data are un termen de implementare din ceea ce spun specialiștii de doi ani trei ani, dar până ajungem la forma finală, lucrăm la anumite module intermediare care să ne ajute să colectăm din date, să le analizăm și să le punem în aplicare în vederea constatărilor pe care trebuie să le facem. Aceste module au la bază configurări ale profilului de risc al contribuabililor, sunt utilizate în activitatea de control fiscal, generând acțiuni de control țintite sau în timp real. Încercăm să adunăm, să colectăm datele prin ponderea numărului de desk auditori raportat la numărul total de audituri efectuate de administrația fiscală”, susține Nicoleta Cîrciumaru, președintele ANAF.

În plus, și experții din zona fiscală susțin că o astfel de măsură ar putea avea efecte pozitive asupra bugetului românesc, care pot duce chiar la diminuarea treptată a deficitului bugetar. Acest lucru este important pentru domeniul fiscal, mai ales din perspectiva în care România se află în procedura de deficit excesiv, impusă de CE, încă din anul 2020.