CNAIR anunță blocarea lucrărilor din cauza vijeliilor și ploilor abundente: „Utilajele nu pot fi folosite pe șantierele A7"

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că vremea severă afectează activitatea pe șantierele de infrastructură, în special pe sectoarele autostrăzii A7 aflate în lucru între Focșani și Pașcani.

Din cauza ploilor abundente și a vântului puternic, utilajele nu pot fi mobilizate în anumite zone, ceea ce duce la blocaje temporare ale lucrărilor.

„Vijeliile și ploile abundente blochează activitatea în șantiere! Imagini din șantierele autostrăzii A7, unde utilajele nu pot intra pe mai multe sectoare cuprinse între Focșani și Pașcani aflate în lucru”, a transmis CNAIR, într-o postare pe FB.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că instabilitatea atmosferică va rămâne accentuată în mare parte a țării până marți seară, 2 iunie. Fenomenele meteo vor afecta în special Transilvania, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei, precum și Dobrogea.

Meteorologii anunță perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, dar și episoade de vijelii și grindină pe alocuri. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot ajunge la 15–25 l/mp, iar izolat chiar la 30–40 l/mp.