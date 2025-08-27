Ilie Bolojan s-a întâlnit la Cotroceni cu o delegație a agenției de rating Moody’s. Despre ce au discutat

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri, 27 august, cu o delegație a agenției internaționale de rating Moody’s, în cadrul vizitelor periodice pe care aceasta le efectuează în România.

Aceștia au discutat despre măsurile adoptate de Guvern pentru echilibrarea situației bugetare, precum și aspecte privind stabilitatea politică.

„Premierul a arătat că România traversează o criză bugetară ce poate fi depășită printr-un set coerent de pachete de măsuri. Acestea vizează reducerea cheltuielilor statului, creșterea veniturilor bugetare, precum și prioritizarea investițiilor publice.

În acest sens, șeful Guvernului a precizat că vor urma și alte măsuri de reformă, menite să asigure o mai bună finanțare și eșalonare a investițiilor, dar și corectarea unor inechități existente”, se arată în comunicatul transmis de Guvern.

De asemenea, s-a discutat și despre poziționarea României în actualul context regional, relația cu Uniunea Europeană, nivelul cheltuielilor militare și alte provocări externe.

„La discuții, din partea română, au mai luat parte șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și Ștefan Nanu, șeful Trezoreriei Statului Român.

Guvernul României va continua să urmărească menținerea stabilității economice și consolidarea credibilității țării în fața partenerilor și investitorilor internaționali”, încheie instituția citată.

În martie 2025, Moody's a confirmat ratingul României la „Baa3”, dar a modificat perspectiva asociată ratingului la „negativă”, de la „stabilă”.

„Decizia de a modifica perspectiva la negativă reflectă riscul ca, în absența adoptării unor măsuri suplimentare de consolidare fiscală, soliditatea fiscală a României să slăbească semnificativ în următorii ani”, explică agenția de rating.