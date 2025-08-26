Video Alexandru Nazare, despre majorarea capitalului social minim pentru SRL-uri: „Pentru antreprenorii corecţi, această măsură este un scut, nu o barieră”

Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, a explicat marți că noua propunere de modificare a capitalului social minim pentru SRL-uri introduce un sistem adaptiv, corelând suma capitalului social cu dimensiunea afacerii astfel că, în cazul companiilor cu venituri mai mici de 395.000 lei, capitalul social minim propus este de 500 lei.

„Am susţinut ieri, în şedinţa coaliţiei de guvernare, o măsură importantă pentru IMM-uri şi start-up-uri - modificarea capitalului social minim pentru SRL-uri. În urma dezbaterii publice şi a numeroaselor sugestii pe care le-am primit din mediul antreprenorial, noua propunere introduce un sistem adaptiv, corelând suma capitalului social cu dimensiunea afacerii", a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.

În cazul companiilor cu venituri mai mici de 395.000 lei, capitalul social minim propus este de 500 lei, a precizat ministrul.

Pentru companiile cu venituri între 395.000 şi 7 milioane lei, capitalul social minim va fi de 5.000 lei.

„Azi, în România, poţi înfiinţa o firmă cu un leu capital social”

Pentru firmele cu venituri de peste 7 milioane lei, capitalul social minim propus este de 90.000 lei,

„Practic, pentru societăţile nou-înfiinţate, capitalul social minim porneşte de la 500 lei, oferind mai multă flexibilitate şi accesibilitate antreprenorilor la început de drum. Odată cu creşterea activităţii, creşte şi capitalul social minim. În plus, majorările de capital efectuate până la 31.12.2026 vor beneficia de o reducere cu 50% a tarifului de publicare în Monitorul Oficial, dacă modificarea priveşte doar capitalul social. Mulţi dintre dvs. aţi întrebat, pe bună dreptate: de ce această măsură? Azi, în România, poţi înfiinţa o firmă cu un leu capital social. Această sumă modică a avut rolul iniţial de a susţine start-up-urile, dar a generat si efecte negative: apariţia a numeroase firme-fantomă”, a explicat Alexandru Nazare

Potrivit ministrului Finanţelor, „oricine are 1.000 de lei poate înfiinţa azi 1.000 de SRL-uri”:

„Ceea ce s-a şi întâmplat, ducând la apariţia generalizată a fenomenului de firme-fantomă: companii fără activitate economică reală, folosite pentru a acumula datorii către parteneri şi către stat, după care dispar. Multe dintre ele fac parte din reţele de fraudă de tip carusel TVA sau din mecanisme prin care se ascund adevăraţii beneficiari ai unor tranzacţii ilegale”.

„Reţelele de firme-fantomă vor ieşi la suprafaţă sau se vor închide”

Nazare a subliniat că aceste firme creează pagube uriaşe, companiile corecte fiind păgubite de parteneri fictivi, firme care există doar pe hârtie, iar statul pierde miliarde de lei din taxe şi impozite neîncasate.

„Noua regulă va obliga toate firmele să majoreze capitalul social minim, în termenul legal. Ce înseamnă acest lucru? Reţelele de firme-fantomă vor ieşi la suprafaţă sau se vor închide - cei corecţi vor creşte capitalul, iar cei care deţin sute de firme şi nu vor depune vor fi astfel filtraţi. Proprietarii reali ai firmelor nu se vor mai putea ascunde în spatele SRL-urilor de 1 leu", a adăugat Nazare.

Ministrul Finanţelor a precizat că România este una dintre ţările euiropene cu cel mai mic capital social cerut la înfiinţarea unui SRL.

„Cum arată lucrurile în Europa. România este una dintre ţările cu cel mai mic capital social cerut la înfiinţarea unui SRL. În multe alte state, sumele sunt semnificativ mai mari, precum Austria (10.000 euro), Germania (25.000 euro), Slovenia (7.500 euro), Ungaria (7.500 euro) s.a. Există şi ţări europene cu un capital social simbolic, de 1 euro, dar acestea nu au problema masivă a firmelor-fantomă şi nici deficitul bugetar record al României - cel mai mare din UE, cauzat în mare parte de slaba colectare. Pentru antreprenorii corecţi, această măsură este un scut, nu o barieră. Banii depuşi drept capital social pot fi folosiţi pentru cheltuielile curente ale firmei (ex: sediu, alte plăţi) - important de subliniat că nu sunt bani blocaţi. În acelaşi timp, măsura contribuie la reducerea drastică a fenomenului firmelor-fantomă, protejând atât companiile corecte de parteneri fictivi, cât şi statul”, a mai spus ministrul Finanţelor pe pagina de socializare.

Proiectul este încă în consultare publică.

„Vă invit să lăsaţi observaţiile dvs: cum apreciaţi noua propunere privind pragurile minime de capital social la înfiinţarea unui SRL în România?", a încheiat Alexandru Nazare.