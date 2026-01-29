Cea mai scumpă locuință din Cluj-Napoca, scoasă la vânzare: vilă autonomă energetic cu piscină infinity și cinema privat

O vilă complet autonomă energetic, cu suprafață de peste 400 mp și priveliște panoramică asupra orașului, a devenit cea mai scumpă locuință listată în Cluj-Napoca. Prețul este de aproape 6 milioane de euro.

Imobilul are o suprafață utilă de peste 400 de metri pătrați, distribuită pe trei niveluri. Zona de zi include acces direct către o terasă panoramică și o piscină infinity, oferind o experiență urbană exclusivistă.

La subsol, viitorii proprietari se pot bucura de un cinematograf privat și spații dedicate wellness-ului.

Pe terenul de peste 3.700 mp aferent proprietății se găsește inclusiv o casă de oaspeți, potrivit anunțului de vânzare.

→ Imaginea 1/3: Vila a fost scoasă la vânzare foto: Imobiliare.ro

Vila a fost scoasă la vânzare pe Imobiliare.ro la prețul de 5.995.000 de euro, la care se adaugă TVA de 21%.

Cele mai scumpe zone din Cluj-Napoca

Potrivit sursei citate, prețurile locuințelor din Cluj-Napoca au continuat să crească în 2025, cu apartamente care s-au scumpit cu aproape 10% față de anul precedent.

Centrul orașului rămâne cea mai scumpă zonă, cu un preț mediu de 3.131 euro/mp, urmat de Gheorgheni, unde media a ajuns la 3.111 euro/mp.

La polul opus, cele mai accesibile cartiere au fost Someșeni (2.474 euro/mp), Dâmbul Rotund (2.500 euro/mp) și Bulgaria (2.725 euro/mp).