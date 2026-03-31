Hanwha Aerospace investește 1,3 miliarde de euro în România. Peste 9.000 de locuri de muncă și producție de armament

Compania sud-coreeană Hanwha Aerospace investește 1,3 miliarde de euro în România. Pachetul vizează consolidarea capacităților suverane de apărare ale țării și poziționarea României ca un centru important de producție și inovare în industria europeană de apărare, a anunțat compania într-un comunicat.

„Inițiativa depășește modelul de achiziții tranzacționale, concentrându-se pe localizare pe termen lung și transfer de tehnologie pentru a susține prioritățile naționale de apărare și dezvoltarea industrială a României. Pachetul de 1,3 miliarde de euro este structurat pe doi piloni complementari: investiții industriale directe și investiții pe termen lung în tehnologie și capabilități.

Împreună, programul este estimat să genereze 14,4 miliarde de euro valoare economică totală, susținând peste 9.400 de locuri de muncă directe și indirecte în următorul deceniu, în principal legate de producția obuzierelor autopropulsate K9, a vehiculelor de reaprovizionare cu muniție K10 și, potențial, a vehiculelor de luptă pentru infanterie Redback”, se precizează în comunicat.

Investițiile vizează dezvoltarea capacității de producție în România, prin infrastructură, transfer de tehnologie și facilități integrate, pentru a crea o industrie de apărare suverană.

Proiectul include un program de drone „Made in Romania”, un hub pentru vehicule fără echipaj și producția locală de rachete, alături de investiții pe termen lung în cercetare, dezvoltare și tehnologii avansate.

„Domenii cheie: capabilități suverane ISR și de avertizare timpurie (dezvoltarea de sisteme ISR bazate pe satelit și platforme fără echipaj); soluții ISR prin satelit și inteligență artificială (constelații EO/SAR integrate cu platforme de analiză bazate pe AI); sisteme autonome pentru contramăsuri la mine maritime (MCM) (dezvoltare comună de sisteme maritime fără echipaj pentru consolidarea securității la Marea Neagră); cercetare-dezvoltare în domeniul rachetelor și capabilităților viitoare (inițiative comune pentru sisteme de rachete de nouă generație și tehnologii de luptă terestră)„, se mai precizează în comunicat.

Hanwha Aerospace România a obținut toate aprobările necesare pentru investiție, inclusiv autorizarea FDI, iar proiectul este aliniat cerințelor instrumentului european SAFE. Compania spune că investiția de 1,3 miliarde de euro va consolida industria de apărare, va crea locuri de muncă și va genera valoare economică pe termen lung.

Totodată, inaugurarea centrului HACE Europe marchează începutul unei prezențe industriale solide în România, facilitând producția, testarea și mentenanța sistemelor terestre avansate.

„În mod particular, potențiala producție a vehiculului Redback în România ar genera avantaje operaționale și industriale semnificative. Construit pe același powerpack ca platforma K9, acesta permite eficiențe în mentenanță, logistică, instruire și suport pe ciclul de viață, reducând costurile și crescând nivelul de pregătire operațională.

În același timp, această compatibilitate consolidează sinergiile industriale, permițând României să maximizeze producția locală, să aprofundeze integrarea în lanțurile de aprovizionare și să dezvolte capabilități suverane scalabile pe multiple platforme” se arată în comunicat.