„Tunetul coreean” intră în dotarea Armatei Române: primul obuzier K9 autopropulsat, gata de livrare

Primul obuzier autopropulsat K9 „Tunetul”, destinat Forțelor Terestre Române, a ieșit oficial de pe linia de producție a companiei sud-coreene Hanwha Aerospace și este pregătit pentru livrare în România.

Contractul semnat de Ministerul Apărării Naționale cu Hanwha Aerospace în iulie 2024, în valoare de 1 miliard de dolari, prevede furnizarea a 54 de obuziere K9 Thunder.

Primele 18 unități vor fi produse integral în Coreea de Sud, iar restul de 36 vor fi fabricate în România, începând cu anul 2027, la uzina construită de Hanwha în localitatea Petrești.

Programul include, pe lângă obuzierele K9, și 36 de vehicule de realimentare K10, precum și aproximativ 18.000 de obuze care vor intra în dotarea Forțelor Terestre Române. Livrările vor fi realizate în trei tranșe, pe o perioadă de cinci ani.

Armata Română a publicat imagini cu primul K9 „Tunetul”.

Obuzierul K9 „Tunetul” este considerat unul dintre cele mai performante sisteme de artilerie autopropulsată din lume. Acesta poate atinge o viteză de peste 67 km/h și funcționează în orice tip de climat.

Sistemul are o rată de tragere de până la 8 obuze pe minut și poate executa misiuni de sprijin de foc la distanțe extinse.

În prezent, obuzierele K9 Thunder sunt operate în nouă țări, inclusiv cinci state NATO: Polonia, Norvegia, Estonia, Finlanda și Turcia.