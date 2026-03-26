Oficial: Guvernul a aprobat modificările programului SAFE privind industria de apărare

Guvernul a adoptat un pachet de modificări și completări ale programului SAFE („Acțiunea pentru securitatea Europei") pentru a asigura implementarea rapidă și eficientă a Planului național de investiții pentru industria europeană de apărare.

Principalele schimbări vizează completarea cadrului instituțional, financiar și procedural, astfel încât România să poată semna contractele de achiziții până la termenul limită de 30 mai 2026, fără blocaje administrative sau bugetare, a informat Executivul.

Potrivit acestuia, pentru Ministerul Finanțelor sunt introduse atribuții extinse privind gestionarea financiară a programului SAFE. Acesta semnează acordul de împrumut și acordul operațional cu Comisia Europeană, administrează fluxurile financiare și tragerile din împrumut, inclusiv prefinanțarea, și asigură evidența și utilizarea fondurilor în conformitate cu regulile privind datoria publică. Totodată, Ministerul Finanțelor coordonează mecanismele de control financiar și centralizează raportările privind justificarea cheltuielilor pe întreaga durată a implementării Planului.

Se introduce instrumentul „acordului de cooperare”, care reglementează obligațiile industriale de cooperare economică, iar recepția produselor este condiționată de îndeplinirea acestor obligații, certificate înainte de livrare. Acest mecanism asigură că investițiile nu se opresc la achiziții punctuale, ci generează efecte reale în economie, locuri de muncă și dezvoltarea capacitaților industriale în România.

În ansamblu, modificările consolidează capacitatea administrativă a statului de a absorbi finanțarea europeană și de a implementa rapid proiectele de înzestrare și dezvoltare industrială în domeniul apărării și securității naționale.

De asemenea, actul normativ introduce o serie de modificări pentru optimizarea implementării PNRR în România, prin completarea și ajustarea dispozițiilor din Legea nr. 102/2024, care aprobă OUG nr. 8/2024 pentru modificarea OUG nr. 124/2021 privind cadrul instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și prin actualizarea OUG nr. 155/2020 referitoare la elaborarea Planului național de redresare și reziliență, necesar accesării fondurilor externe rambursabile și nerambursabile.

Astfel, se introduce posibilitatea prelungirii duratei contractelor, deciziilor și ordinelor de finanțare până la 31 august 2026, printr-un mecanism simplificat de notificare. Această procedură elimină birocrația asociată încheierii actelor adiționale, asigurând în același timp verificarea și validarea de către coordonatorii de reformă sau investiții, cu un termen de răspuns de 5 zile lucrătoare, iar lipsa unui răspuns produce aprobare tacită. Pentru componentele cu un volum mare de proiecte, precum Valul renovării, Fondul local și Educație, prelungirea se realizează prin notificare de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, folosind platforma sa informatică, evitând astfel procesarea individuală a mii de solicitări.

Se prevede, totodată, implicarea agențiilor de dezvoltare regională în monitorizarea tehnică a progresului fizic al investițiilor, la solicitarea MIPE, dar strict conform instrucțiunilor coordonatorului național. Această măsură aduce flexibilitate, eficiență și permite identificarea în timp real a proiectelor cu risc de întârziere, păstrând în același timp un control centralizat.

Prin aceste modificări se urmărește simplificarea procedurilor administrative, creșterea predictibilității și a siguranței fluxurilor financiare, precum și asigurarea implementării proiectelor PNRR până la termenul limită din 2026.