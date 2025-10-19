search
Duminică, 19 Octombrie 2025
Guvernul britanic anunță investiții masive în energia verde. Se caută zeci de mii de instalatori, electricieni și sudori

Publicat:

Guvernul britanic a anunțat planuri de a instrui și recruta mai mulți lucrători pentru sectorul energiei curate din Marea Britanie, promițând să creeze 400.000 de locuri de muncă suplimentare până în 2030.

Un electrician strânge firele care intră în siguranțe
Mii de locuri de muncă sunt necesare pentru a dezvolta sectorul energiei curate din Marea Britanie

Instalatorii, electricienii și sudorii se numără printre cele 31 de ocupații prioritare care sunt „deosebit de solicitate”, numărul locurilor de muncă în energiile regenerabile, eoliene, solare și nucleare fiind așteptat să se dubleze la 860.000 în cinci ani, au declarat miniștrii.

Într-o declarație la emisiunea „Sunday with Laura Kuenssberg” de la BBC, secretarul pentru Energie, Ed Miliband, a declarat că sunt necesare mii de locuri de muncă pentru a dezvolta sectorul energiei curate din Marea Britanie, astfel încât să „reducă definitiv facturile”.

Salutând propunerile, sindicatul Unite a declarat: „Un loc de muncă bine plătit și sigur trebuie să fie în centrul oricărei tranziții ecologice.”

Ca parte a strategiei guvernului, vor fi înființate cinci „colegii de excelență tehnică” pentru a instrui lucrătorii cu competențe în domeniul energiei curate, cu o finanțare de 2,5 milioane de lire sterline destinată proiectelor pilot din Cheshire, Lincolnshire și Pembrokeshire, potrivit Departamentului pentru Securitate Energetică și Emisii Nette Zero (DESNZ).

Un nou program va fi lansat pentru a conecta veteranii cu cariere în instalarea de panouri solare, fabrici de turbine eoliene și centrale nucleare, în timp ce lucrătorii din industria petrolului și gazelor ar putea beneficia de până la 20 de milioane de lire sterline din partea guvernelor britanic și scoțian pentru formare profesională personalizată în roluri legate de energia curată.

PA Media Un atelier industrial spațios unde mai mulți muncitori îmbrăcați în haine închise la culoare asamblează sau inspectează obiecte mari, albe. Deasupra se văd macarale poduri rulante galbene și echipamente de ridicare. Spațiul de lucru este curat și organizat, cu diverse unelte și utilaje în jur.PA Media

Fabrica de turbine eoliene Siemens din Hull, unde sunt angajați mii de oameni, este „în plină expansiune”, a declarat un ministru.

Ar exista, de asemenea, scheme personalizate pentru foștii deținuți, absolvenții de școală și șomeri.

El a spus că vor fi necesare 10.000 de locuri de muncă suplimentare pentru a sprijini construcția centralei nucleare Sizewell C din Suffolk și a descris cum fabrica de turbine eoliene Siemen din Hull este „în plină expansiune”.

Facturile la energie se vor ieftini până în 2030

Miliband a declarat, de asemenea, pentru BBC că își menține angajamentul de a reduce facturile la energie cu 300 de lire sterline până în 2030, după ce facturile au crescut cu 2% pentru milioane de oameni în Marea Britanie în cadrul celui mai recent plafon de prețuri al Ofgem, care stabilește prețul maxim care poate fi perceput pentru fiecare unitate de gaz și electricitate pentru milioane de gospodării din Anglia, Scoția și Țara Galilor.

Creșterea pentru perioada octombrie-sfârșitul lunii decembrie înseamnă că o gospodărie care utilizează o cantitate obișnuită de energie va plăti 1.755 de lire sterline pe an, cu 35 de lire sterline mai mult pe an.

Într-o declarație, Miliband a spus că planul va aduce „o nouă generație de locuri de muncă industriale bune” comunităților din Marea Britanie.

„Planurile noastre vor contribui la crearea unei economii în care nu va fi nevoie să-ți părăsești orașul natal doar pentru a găsi un loc de muncă decent.

Datorită angajamentului acestui guvern față de energia curată, o generație de tineri din centrele noastre industriale poate avea locuri de muncă bine plătite și sigure, de la instalatori la electricieni și sudori.”, a spus el.

Potrivit DESNZ, locurile de muncă din sectorul energiei curate au salarii medii de peste 50.000 de lire sterline, comparativ cu media din Marea Britanie de 37.000 de lire sterline.

Secretarul pentru Muncă și Pensii, Pat McFadden, a declarat: „Le oferim lucrătorilor competențele necesare pentru a trece la energia curată, ceea ce este bun pentru ei, bun pentru industrie și va stimula creșterea economică în întreaga țară.”

„Noul nostru plan privind locurile de muncă va debloca oportunități reale și va asigura accesul tuturor la formare și sprijin pentru a-și asigura locurile de muncă bine plătite care vor alimenta viitorul țării noastre”, a spus oficialul.

Christina McAnea, secretar general al Unison, a declarat că strategia guvernului ar putea „ajuta la crearea unei forțe de muncă britanice cu locuri de muncă înalt calificate, plătite echitabil și sigure”.

„Finanțarea suplimentară pentru ucenicii și oportunități pentru tineri este, de asemenea, crucială dacă Regatul Unit dorește să aibă un viitor energetic luminos și curat”, a adăugat ea.

Dhara Vyas, director executiv al Energy UK, asociația comercială a industriei energetice din Marea Britanie, a declarat: „Anunțul de astăzi este un pas esențial înainte în construirea forței de muncă necesare pentru a realiza viitorul nostru sistem energetic.”

„Recunoaște pe bună dreptate necesitatea de a aborda provocarea în materie de competențe în mod colectiv, investind atât în ​​talente noi, cât și în forța de muncă existentă”, a spus Vyas.

Economie

